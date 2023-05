«Colapso es la palabra que mejor define la situación de Tenerife»

Lope Afonso Hernández (Puerto de la Cruz, 1979) es el hombre tranquilo, alguien que transmite serenidad, sin estridencias, pero con firmeza. Propone 180 medidas en viviendas, turismo o empleo que son su argumento para iniciar el diálogo, aunque el gobierno insular no haya cumplido con las enmiendas populares para apoyar el presupuesto 2023.

Haga un repaso por la situación de Tenerife a fecha de mayo de 2023.

En cuatro años no todo es blanco o negro, pero pesa mucho más el fracaso que el acierto y se nota frustración en la ciudadanía. Lo llamamos el colapso de Tenerife. No solo en las carreteras, sino también entre las personas, sobre todo en las que deben cuidar de otras. Tenemos a más de 7.000 que reclaman una plaza sociosanitaria y es competencia del Cabildo. Más lista de espera, más demanda y menos oferta. Planteamos pasar del dogmatismo al pragmatismo y a la acción a través de planes de choque. También hay colapso cuando no salen adelante equipamientos estratégicos o infraestructuras básicas. El manejo del presupuesto puede ser eficaz o frustrante y se ha demostrado lo segundo cada año con una muy baja ejecución.

Movilidad. Colas, transporte gratuito y guiado con los trenes al Norte y al Sur. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la solución del PP al recurrente colapso del tráfico?

Hay soluciones para mitigarlo pero no son mágicas ni ocurrencias. El horizonte temporal para aumentar los kilómetros de vías se va a prolongar sin concretar fecha. En el corto plazo hay que actuar con medidas de choque y el transporte público gratuito como eje. La gratuidad llegó de forma precipitada, deslavazada y con desconcierto del gobierno insular. Se ha incrementado el volumen de usuarios pero en trayectos que no contribuyen a la saturación. Transporte público gratuito, aparcamientos disuasorios, intercambios modales en los municipios hasta las paradas principales e implicar al taxi. Resolver pasa por las grandes carreteras y más a largo plazo por otro modelo, el del transporte guiado. Un sistema integrado y sostenible que garantice puntualidad. Con planificación adecuada desde ahora y agilidad en los tiempos con acuerdos de urgencia sobre la movilidad.

Los grandes proyectos pendientes ¿Cuál es su posición?

Pendientes por falta de liderazgo. Proponemos un plan de infraestructuras y un nuevo área de proyectos estratégicos. No tener desarrollados los mal llamados hospitales del Norte y del Sur genera un problema de escasez de plazas en el ámbito sociosanitario. Culminar la dotación de una cartera mínima mejoraría la calidad de vida de los usuarios, contribuiría a reducir los desplazamientos hacia el Área Metropolitana y crearía empleo para reequilibrar la Isla. Nos quejamos de la incapacidad de sacar adelante las infraestructuras portuarias en el Puerto de la Cruz o Fonsalía. También hemos perdido la ocasión de ser líderes en transición energética. Aspiramos a ese escalón para tener luego un escenario de renovables.

La vivienda pública en Tenerife ¿una asignatura pendiente?

Pendiente y grave. Algunos se han escudado en que no tienen competencias pero l Cabildo tiene que ver en todo lo que pasa en Tenerife. Falta oferta, lo cual hace que se concentre la demanda. Los municipios tienen que liberar suelo con la colaboración del Cabildo y hacen falta avales para los que tienen más complicado el acceso, sobre todo los jóvenes. Garantía para el propietario con seguridad jurídica y también para el ciudadano desde su Cabildo. O una política de vivienda para poner en uso el parque privado.

¿Qué planes tiene para el motor económico, el turismo y el empleo? Parece que hay acuerdo en diversificar la economía, pero la pregunta es cómo.

El turismo ha sido el único sector productivo que tiró de la economía tras la pandemia pero sin criterio orientador ni un consejero específico, que vamos a recuperar. La tendencia es ir hacia la calidad para hacer más competitivo el destino. Con la mejora de la planta alojativa, la renovación del espacio público y una oferta complementaria de comercio, restauración y ocio. Rechazo la turismofobia, la ecotasa o la limitación de residencia. Diversificar la economía supone estimular a sectores productivos como la industria pero hace falta estrategia o un consejero propio. Añadir el conocimiento con la participación de la universidad y la FP Dual para unir oferta y demanda del mercado laboral.

¿Cuál es su hoja de ruta para el sector primario?

Resultó muy perjudicado tras la pandemia y sin tener respuestas. Hace falta una atención integral a un sector estratégico porque aporta paisaje que necesita y es nuestra despensa.

La atención sociosanitaria para una población que envejece en progresión geométrica.

Tengo una concepción liberal en política pero donde debe estar más presente el estado es en este ámbito. Son necesarias más y mejores infraestructuras, bien dotadas desde una administración garante de servicios de calidad y dignidad. La medida más inmediata es concertar con el sector privado para responder a la demanda.

¿Ha cumplido el gobierno insular del PSOE la hoja de ruta de sus enmiendas a los presupuestos para este año?

No, lamentablemente no, y tengo muy pocas expectativas ya. Me consuela que con el cambio de gobierno tendremos medio ejercicio para cumplirlas.

¿Ese apoyo a las cuentas es un acercamiento para la posibilidad de pactar después del 28M o se cumplirá la lógica de la alianza CC-PP?

Un acercamiento al sentido común, ya que, objetivamente es bueno que la Isla tenga presupuesto. Una apuesta por la estabilidad y por sacar a Podemos que ha condicionado la gobernabilidad durante tres años. Planteamos otra forma de hacer política y no tenemos más compromiso que con los tinerfeños.

¿Tiene el PP la llave para la gobernanza del Cabildo?

Ofrezco compromiso y responsabilidad. Los ciudadanos me transmiten su confianza y mucha gente va a depositarla en el PP como alternativa. No solo desde el centro-derecha sino como un mensaje de centralidad, responsabilidad y de prioridades que ha calado. Con orgullo y sin petulancia, me veo preparado para afrontar el reto de ser quien lidere el cambio de política en Tenerife como presidente del Cabildo.

¿Cómo valora la encuesta publicada por este periódico?

Los resultados de la mejor encuesta los vamos a tener el 28 de mayo. Pero la fuerza que más crece es el Partido Popular y eso nos indica que trabajamos en el camino adecuado e interpretamos las necesidades de los tinerfeños.