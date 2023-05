CC gana en el Cabildo de Tenerife y podrá gobernar con el PP

La configuración política de los cabildos insulares se reposiciona en las elecciones del 28-M a tenor de los resultados de la encuesta elaborada por el Instituto Perfiles. El PSOE acusa el desgaste de estos cuatro años en corporaciones insulares como las de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, en las que los socialistas sufren retrocesos en intención de voto, mientras que en La Palma persiste el empate técnico entre PSOE y CC. En Gran Canaria los partidos en disputa vuelven a ser NC y PSOE y se repite un escenario similar al de 2019, en el que no se supo hasta última hora qué candidato contaba con más votos para alzarse con la Presidencia del Cabildo. Como ya ha ocurrido en anteriores citas electorales, el único que lo tiene claro es el Cabildo de La Gomera, donde ASG y Casimiro Curbelo superan la mayoría absoluta para mantener el control de la institución insular.

Tenerife

El escenario político puede cambiar en el Cabildo de Tenerife, ya que el sondeo da como ganador de los comicios a Coalición Canaria con prácticamente un tercio de los apoyos y manteniendo los once consejeros con los que cuenta actualmente. Sin embargo es el PSOE el que baja en intención de voto con respecto a 2019 –del 30,8% al 25/26%– y baja de los once consejeros actuales a entre nueve y diez. A los socialistas les perjudica el hundimiento de Ciudadanos (Cs), que se queda fuera de la Corporación tinerfeña, y la bajada en intención de voto de Podemos, que entra en competición directa por la izquierda con Drago Verdes Canarias, ya que la formación morada podría bajar de tres a dos consejeros y el proyecto político de Alberto Rodríguez podría quedarse fuera o entrar con dos consejeros en función de si supera o no el 5% de los sufragios.

Por la derecha lo más sorprendente es la irrupción de Vox en el Cabildo tinerfeño, ya que la encuesta elaborada por el Instituto Perfiles le otorga una intención de voto del 7-8% y entre dos y tres consejeros. El PP sube en la proyección del 12,6% de 2019 a entre el 15 y el 16%, logrando entre cinco y seis consejeros. Con la horquilla más alta para los populares podría darse un pacto entre CC y PP que dejara a Pedro Martín sin la Presidencia del Cabildo en favor de la nacionalista Rosa Dávila.

La Palma

Los estragos del volcán no cambia en exceso la configuración política del Cabildo de La Palma pero sí incrementa la bolsa de votos perdidos por la abstención, partidos minoritarios, blancos y nulos. Del 15,4% de hace cuatro años se pasa al 18-19%, lo que da idea de la desafección de muchos palmeros. Coalición Canaria gana los comicios con nueve consejeros, uno más que en 2019, y sube entre dos y tres puntos en intención de voto. Por su parte los socialistas se estancan en los siete consejeros que ya logró hace cuatro años y se deja dos puntos porcentuales de apoyo electoral. El PP, pese a presidir la Corporación, baja de cinco a cuatro actas y casi cinco puntos porcentuales.

El Hierro

En El Hierro, la Agrupación Herreña Independiente (AHI) resurge de sus cenizas y después del batacazo electoral de 2019 recupera casi 14 puntos (del 20,9% a un 33/34%) y sube de tres a cinco consejeros. El PSOE, pese a gobernar, se deja dos consejeros, de cuatro a dos, y más de once puntos, lo que supone un golpe para los socialistas. El PP sube de uno a dos actas mientras que la Agrupación Electoral Por el Hierro repite los cuatro consejeros que logró en 2019.

La Gomera

El Cabildo de La Gomera sigue siendo de Casimiro Curbelo y ASG aunque sufre un ligero retroceso del 57,5% de los votos de hace cuatro años al 51/52% que se prevé por el sondeo para el 28-M. Curbelo consigue entre 10 y 11 consejeros, suficientes para gobernar con tranquilidad. En el resto de formaciones solo el PSOE y el PP consiguen ligeros avances en la Corporación insular, donde pueden entrar los populares. CC repite el único consejero que tiene, mientras Iniciativa por La Gomera puede caer en sus expectativas.

Gran Canaria

En los comicios de 2019, NC y PSOE empataron a ocho consejeros en el Cabildo grancanario, pero las corporaciones insulares son presidencialistas y toma posesión como presidente el que obtenga más votos, al margen de que con posterioridad se plantee una posible moción de censura. Antonio Morales logró superar al entonces candidato socialista, Luis Ibarra, y se alzó con la Presidencia por segunda vez. En el escenario que dibuja el sondeo del Instituto Perfiles tanto los nacionalistas como los socialistas se mueven en una banda que oscila entre los siete y ocho consejeros aunque con una intención de voto que favorece a NC (24/25%) frente al PSOE (22/23%), que retrocede entre uno y dos puntos en relación a hace cuatro años, por lo que Morales repetiría por tercera vez.

Del resto del espectro político del Cabildo grancanario lo más destacable es la entrada de Vox, formación a la que el sondeo le otorga dos consejeros con un 6-7% de los votos. Ciudadanos (Cs) sigue la tónica habitual del resto de instituciones y desaparece de la Corporación insular, mientras que en Podemos peligra sus dos puestos en el Cabildo y podría quedarse con un solo consejero porque se mueve entre un 5% y un 6% de respaldo.

Hace cuatro años CC y Unidos por Gran Canaria (UxGC) se presentaron juntos y lograron tres consejeros. En esta ocasión van por separado y la formación nacionalista es la que sale más beneficiada con entre tres y cuatro consejeros, mientras que Unidos logra entre uno y dos consejeros porque le sucede algo similar a Podemos. Las aspiraciones del PP de incrementar su representación en el Cabildo se estancan ya que se puede quedar con los mismos consejeros actuales, seis, e incluso bajar a cinco ya que se mueve entre el 17 y el 18% en intención de voto.

Lanzarote y Fuerteventura

Los nacionalistas también avanzan en porcentaje de votos y consejeros en los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote según las estimaciones de campo realizadas por el Instituto Perfiles hace escasos días, concretamente entre el 12 y el 17 de mayo. En la isla majorera la convulsión política habida en el Cabildo en estos cuatro años ha provocado el escenario inédito de que la Corporación esté gobernada por el presidente –Sergio Lloret (AMF)– y un solo consejero, mientras los 21 consejeros del resto de formaciones están en la oposición desde diciembre. Según los resultados del sondeo, Coalición Canaria mejora sus resultados en comparación con los de 2019, de tal forma que pasa de siete a entre ocho y nueve consejeros y un incremento del respaldo del 25,4% a entre el 28-29%.

El PSOE de Blas Acosta sin embargo retrocede de los siete consejeros que consiguió en las urnas hace cuatro años a entre cinco y seis, al caer entre tres y cuatro puntos en intención de voto –del 23,1% al 19-20%–. El PP es la tercera fuerza política y logra un incremento en las expectativas de apoyo de entre dos y tres puntos, por lo que está en disposición de incrementar su representación a cinco consejeros de los cuatro con los que cuenta actualmente.

Podemos va a la baja en la Corporación insular de Fuerteventura y baja de dos a un solo consejero porque apenas llega al 6% de respaldo en las urnas. Hace cuatro años Nueva Canarias (NC) y Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) se presentaron en alianza electoral al Cabildo y consiguieron tres actas, confluencia que posteriormente saltó en pedazos en el intento de moción de censura a Blas Acosta, que provocó su dimisión antes de que le censuraran. Los electores castigan a las dos formaciones, que ahora se presentan por separado, y NC logra dos consejeros con un 8-9% de votos, mientras AMF se queda con un consejero y un 5-6% de respaldo, pese a que el presidente de la Corporación es de esta formación desde 2021. Por su parte, la bolsa de votos que van a otras formaciones, más los votos en blanco y nulos suponen entre el 14 y el 15% de los sufragios.

El cambio de ciclo político que se produjo en el Cabildo de Lanzarote hace cuatro años con la llegada del PSOE a la Presidencia insular de la mano de Dolores Corujo, dejando atrás el dominio de CC, no logra recompensa en los comicios del 28-M a tenor de las conclusiones del sondeo. Los nacionalistas perdieron las elecciones al Cabildo hace cuatro años y ahora vuelven a superar a los socialistas en votos y actas de consejeros. Según los datos del muestreo del Instituto Perfiles, CC consigue entre el 31 y el 32% de respaldo frente al 27,7% de 2019 y pasa de ocho a nueve consejeros. Sin embargo, el PSOE retrocede entre dos y tres puntos porcentuales –del 28,3% a entre el 25/26%– y cae de nueve a siete consejeros, por lo que los últimos días de campaña serán reñidos en la isla de los volcanes ante la igualdad existente entre las dos formaciones.

El PP sube en intención de voto entre cuatro y cinco puntos, por lo que podría sumar un acta más a las cuatro con las que ha contado en el actual mandato. La debacle es para Podemos, que se quedaría fuera del Cabildo lanzaroteño, lo que en teoría beneficia a NC, que de no tener representación pasa a entre uno y dos consejeros con el 7-8% de los apoyos. Vox está en el límite del porcentaje de la representación y si logra superar el 5% podría entrar con un consejero.

A priori quien tiene más complicado pactar para seguir al frente del gobierno insular es Dolores Corujo, que en 2019 llegó a un acuerdo con el PP que se rompió posteriormente por su pugna con la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez. Al ser la más votada CC lograría la Presidencia pero para mantenerla tendrá que alcanzar acuerdos, siendo el partido más factible el PP, aunque todo dependerá de lo que se negocie a nivel autonómico, como ha sucedido en anteriores convocatorias electorales tanto por el centro derecha como por la izquierda del espectro político.