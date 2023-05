El presidente del Cabildo de Tenerife y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Martín, ha señalado este miércoles que con el partido que "más distanciado" se siente es con CC y también que tiene libertad, dentro de su partido, para negociar un eventual pacto de gobierno tras las elecciones del 28M.

En declaraciones a El Espejo Canario recogidas por EFE, Martín ha indicado que a priori no se plantea "líneas rojas", aunque descarta pactar con Vox, ya que "con esos no iría a ningún lado", y más que partidos, antepondría la discusión de "programas" y de "qué queremos para Tenerife" en ese hipotético escenario de negociación.

"Ahora mismo", ha apuntado el candidato socialista, "con los que más distanciado estoy sin lugar a dudas es con Coalición Canaria", ya que "somos dos partidos con propuestas totalmente diferentes".

Sobre el PP, ha recordado que el PSOE ha llegado "a más acuerdos" que con CC, por ejemplo, para "cerrar el presupuesto de 2023".

"Lo que hago es negociar permanentemente. No he hecho otra cosa en estos cuatro años. Capacidad de diálogo y mano izquierda mi partido ha tenido mucha y vamos a seguir con esa manera de trabajar", ha afirmado.

Preguntado por si pedirá al PSOE libertad para negociar tras los comicios del 28M, sobre los que diferentes encuestas apuntan a un escenario de máxima igualdad entre socialistas y nacionalistas, y que el PP podría decantar la balanza de uno u otro lado, ha dado por supuesto que la tendrá y que no tiene ni que pedirla.

"Mi partido me deja autonomía suficiente para tomar decisiones. Lo hizo el mandato pasado, para llegar al acuerdo que creía mejor y ahora, desde luego. No vengo raptado por un acuerdo previo a presentarme a las elecciones porque ya soy mayorcito y no estoy para estas cuestiones", ha zanjado.