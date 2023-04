El alcalde de El Paso y candidato a la Presidencia del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, reclama como hitos importantes para consolidar la economía de la Isla y culminar el proceso de recuperación postvolcánico que se fortalezcan los dos principales nichos económicos de la Isla, refiriéndose al sector primario y el turismo.

Y es que para Rodríguez "La Palma no puede salir adelante si no fortalecemos dos sectores tan estratégicos", aludiendo a que el objetivo primordial del Cabildo en los próximos cuatro años tiene que ser la recuperación del PIB perdido con la pandemia y con el volcán.

Alude también el actual alcalde de El Paso a que el resto de las islas empezaron a recuperar en 2021 los indicadores económicos previos al Covid, mientras que La Palma "siguió estancada y, después, la llegada del volcán terminó de hundir las esperanzas de una recuperación a corto plazo".

Rodríguez habla, en primer lugar, de "proteger al plátano ante quienes quieren atacarlo", asegurando con el Gobierno de Canarias la defensa del Posei y del histórico de La Palma, además de facilitar desde el Cabildo las condiciones necesarias para empezar ya a recuperar parte de la producción afectada por el volcán.

También señala que "hay que garantizar, además, la supervivencia de los subsectores del aguacate, la viña o la flor cortada, entre otros" y también de la ganadería, "pero no con subvenciones puntuales, sino con ayudas económicas que se conviertan en estructurales mientras sean necesarias", aclaró.

Todo ello lo justifica "por la situación en la que estamos", en la que dice que al Cabildo "no le pueden quedar a final de año 80 millones sin invertir", ya que insiste en que "ese dinero tiene que ir a reactivar la economía y dar soporte a quienes crean puestos de trabajo".

Respecto al sector del turismo, Sergio Rodríguez advierte de que la Isla "no puede seguir perdiendo el tiempo", haciendo hincapié en que se tiene que aumentar el número de camas "porque es la única manera de que el turismo se convierta en una locomotora que tire de la recuperación", explica.

En caso de no producirse ese incremento, "no mejoraremos la conectividad y no solo no captaremos más visitantes, sino que perderemos parte de los que tenemos ahora", se lamenta.

El también candidato al Cabildo palmero advierte que la situación "es crítica", adelantando que "sabemos cuál es la solución, sabemos que nuestro modelo de turístico no es el de masas, sino el turismo rural de calidad, y tenemos la herramienta para desarrollarlo, que es la Ley de Islas Verdes, sin embargo, este Cabildo lleva años sin aprovechar sus instrumentos de planificación y eso es lo primero que hay que cambiar".

Rodríguez valora también las que califica como nuevas oportunidades que ofrece la situación que ha vivido la Isla para impulsar una economía vinculada al mundo científico y al estudio de los volcanes, dando un salto definitivo hacia las energías renovables con especial atención a las posibilidades que da la geotermia.