Lope Afonso: "El pacto entre CC y PSOE ha tenido episodios bochornosos"

El Partido Popular (PP) apuesta por la figura de Lope Afonso (Puerto de la Cruz, 1979) para alcanzar la presidencia del Cabildo de Tenerife, un trabajo complicado después de los resultados de las elecciones generales del 28 de abril en las que quedaron tocadas las filas populares. Convencido de la recuperación, el portuense, que también aspira a la Alcaldía de su municipio, considera que en la institución insular se ha vivido durante los últimos ocho años "un verdadero desgobierno" de la mano del pacto CC y PP, una alianza que asegura que ha sido de "mera conveniencia al estilo Pimpinela que ha tenido episodios bochornosos".

¿Cuáles son las propuestas más importantes de su programa que deben tener en cuenta el 26M?

Una política de altura al servicio del empleo. El turismo como piedra angular del crecimiento económico de Tenerife: hacia un destino inteligente y verde, mejorando la inversión en infraestructura turística y de la mano de la calidad de nuestros servicios, con una estrategia de promoción que potenciará la marca Tenerife, pero con implicación de todos los municipios turísticos. Luego otra premisa: desmontar el colapso de las vías. Ahí entra el desarrollo de una estrategia de movilidad integral que ordene, priorice y ejecute con agilidad las inversiones en materia de carreteras, desarrollando un transporte público eficaz, puntual y asequible, dando voz a expertos y a los agentes sociales del sector. También, equilibrando la Isla desde la inversión, impulsando los proyectos estratégicos que necesita cada comarca para recuperar empleo y bienestar.

¿En políticas sociales?

El bienestar tiene que extenderse también a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y a las que afrontan la madurez con derecho a disfrutar de calidad de vida, garantizando su acceso a servicios y equipamientos asistenciales de primer nivel, contando con las mismas oportunidades para todos, con una apuesta decidida por la accesibilidad y por la igualdad real y efectiva. Otra apuesta es por las oportunidades en la diversificación de la economía, complementando la actividad turística con el fomento de la Isla como plataforma para el desarrollo de la industria tecnológica ligada a la baja fiscalidad e incentivando el fortalecimiento del tejido industrial con mejores infraestructuras y renovando los polígonos existentes en Tenerife.

Con respecto al sector primario, ¿cuáles serán sus líneas de trabajo?

El sector primario lo trataremos como garante de la producción de calidad, promoviendo un plan de retorno al campo con incentivos económicos y apoyando la comercialización y promoción exterior de la producción. Luego promocionaremos una isla comprometida de verdad con el uso eficiente de los recursos naturales y con el medio ambiente: gestión eficaz de los residuos, impulso decido a las infraestructuras que produzcan energía limpia, estrategia de Isla Azul para consolidar la economía circular y una estrategia de choque contra los vertidos en la costa. En empleo, pensamos que no hay progreso sin formación por lo que impulsaremos el fomento del bilingüismo en la educación no reglada, en la formación ocupacional y siempre de la mano de la demanda real del mercado. Concepto de mejora continua e innovación. Por último, la cultura y el deporte consolidan valores y proyectan el talento de nuestra gente. Aquí fomentaremos una red de infraestructuras deportivas de última generación en cada comarca y una red de espacios culturales con circuito comarcal de las artes. Apoyo al emprendimiento cultural y al mecenazgo. Y todo este decálogo será eficaz y verdaderamente útil si se planifica, coordina y ejecuta de la mano de los principales actores del sistema político de la isla: los ayuntamientos. Lealtad institucional y nuevo concepto de cooperación administrativa.

¿Cómo valora el trabajo de los últimos años del pacto CC-PSOE?

Un verdadero desgobierno. Un pacto de mera conveniencia, al estilo Pimpinela que ha tenido episodios bochornosos. Los dos vienen a ofrecer ahora lo que no han sabido hacer durante los últimos 8 años. Lleno de improvisaciones, actuando de forma unilateral frente a algunos municipios y, lo que es peor, sin haber atendido los problemas reales de los tinerfeños. Frente a esta forma de hacer política, yo propongo escuchar y representar a todos los municipios de Tenerife con el objetivo de atender las verdaderas prioridades de los tinerfeños. Reivindico la política del sentido común y la moderación para abordar, de forma mayoritaria y consensuada, las reformas estructurales que necesita la Isla.

Lo que está claro es que los pactos se volverán a negociar el 26M. ¿Dónde establece sus límites a la hora de un presumible pacto?

He dicho ya muchas veces que salgo a ganar las elecciones. Si no obtuviera la confianza mayoritaria de los tinerfeños haré lo que esté en mi mano para favorecer la gobernabilidad del Cabildo, partiendo de la base de poder alcanzar acuerdos en las cuestiones esenciales de nuestro programa. Quien me conoce un poco sabe que nunca he sido de los de poner cordones sanitarios; solo descarto acuerdos con aquellos que no condenen el terrorismo y con los que pretenden romper con nuestro marco constitucional y quebrar la unidad de España.

¿Considera que el PP está mejor posicionado ahora que en las pasadas elecciones generales?

Sin duda. Hemos encajado un duro golpe en los comicios del pasado 28 de abril. Ha quedado patente que dividir el voto del centroderecha solo consiguió facilitar la victoria de la izquierda. Además de esto, también cometimos errores de los que hemos tomado buena nota como partido. Con todo, somos conscientes de que seguimos guardando un gran potencial, sabemos gestionar y conseguimos mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos allá donde tenemos responsabilidades de gobierno. Y si a esto le unimos que en las elecciones locales, insulares y autonómicas los votantes se mueven con otras claves, donde tienen mucho peso las características personales de los candidatos y sus equipos, la cercanía y la confianza que desprenden, creo que vamos a cosechar un gran resultado, mejor del que algunos predicen.

Por último, haga su quiniela sobre el reparto de los 31 sillones tras los comicios

Tenerife es mi casa y, por tanto, en una quiniela jugaría al 1 fijo. Pero si lo que pregunta es por el resultado del 26 de mayo, yo creo que los tinerfeños van a votar que no al colapso de las carreteras; no a la falta de plazas sociosanitarias; no a los gastos superfluos como los de la televisión del Cabildo; y sí apostarán por que el pleno al 15 sea para el empleo, para las inversiones estratégicas y para la formación en idiomas de la mano del mercado laboral. Se jugarán un sí claro al futuro de Tenerife y por eso darán su confianza a mi proyecto.