Nieves Lady Barreto: "La Palma ha perdido ocho años de desarrollo y soluciones"

Es la baza elegida por Coalición Canaria para intentar recuperar el control en el Cabildo de La Palma, la opción que manejan los nacionalistas como primera referencia de sus aspiraciones parlamentarias en la Isla Bonita. Dos en una. Esa es la doble misión asignada a Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del ejecutivo regional, con vistas al proceso electoral que termina el próximo domingo. "El Cabildo metió a la Isla en una situación de parálisis", censura sobre la gestión de Anselmo Pestana (PSOE).

¿Dirigir la institución insular es su gran objetivo?

Los dos objetivos son prioritarios. Yo no quiero estar en el Cabildo por estar. Si he decidido dar este paso es porque entiendo que se tienen que hacer muchas cosas en la isla de La Palma. Para poder acometer esos cambios tenemos que presidir la institución insular y, además, contar con una sólida representación en el Parlamento.

¿Cuáles son las deficiencias que pretende corregir?

La situación económica de la Isla está por detrás de los crecimientos experimentados por El Hierro y La Gomera... Si queremos hacer fuerte a La Palma necesitamos que el Cabildo se haga sentir en el Parlamento. Mi prioridad es La Palma, pero sé que estando en esos dos frentes las probabilidades de combatir el estancamiento institucional que hay en el Cabildo aumentarán. Hay que modernizar el sector primario y vertebrarlo con una industria turística que en la actualidad no existe como tal porque sí que tenemos turistas, pero no un modelo turístico consolidado.

¿CC, que sabe lo que es tener el control de este cabildo, ha identificado los errores que le costaron salir de este gobierno?

Si existe un partido en las Islas que sabe hacer autocrítica ese es Coalición Canaria. Yo no he visto ni escuché a otras formaciones decir las cosas que hicieron mal. La única realidad es que las equivocaciones las cometen los que trabajan y CC lleva años buscando lo mejor para esta tierra... Cuando perdimos el Cabildo nos tocó hacerla a nosotros y la hicimos sin problemas. Cuando uno/a se equivoca lo que toca es sacar la pata de donde la metió, corregir y continuar avanzando... Yo no conozco otra forma de gestionar los intereses de los ciudadanos.

Y algo de responsabilidad tendrá Coalición Canaria en las cosas que no han salido bien en esta legislatura, ¿no?

El equipo que ha gestionado este cabildo no se ha sabido adaptar en los últimos ocho años a la realidad de la Isla. Es cierto que CC fue copartícipe en la última etapa, no en la primera. Dicho esto, igualmente, debo decir que las principales áreas de desarrollo de La Palma no han estado en manos de Coalición Canaria. Mis compañeros no llevaban Turismo; tampoco Política Territorial, Agricultura o Infraestructuras. Esas son las parcelas que están atascadas y, curiosamente, todas están ocupadas por socialistas. El Cabildo metió a la Isla en una situación de parálisis de la que tenemos que salir con otras estrategias.

¿Cómo piensa llevar a cabo esa reconstrucción?

La modernización del sector primario, insisto, es algo que debemos afrontar ya... El otro eje que debe agitar la economía palmera está relacionado con la ejecución de un plan de industria turística claro. La Palma necesita un proyecto de isla a corto, medio y largo plazo que en estos momentos no existe. Si conseguimos edificar un bloque sin fisuras alrededor de esos dos ejes vamos a mejorar en la creación de empleo e incrementar los niveles de población. El futuro de este territorio pasa por aumentar la población en 120.000 personas y eso es algo que no se logra en dos o tres días. Con la progresión de estos momentos dentro de 10 años una gran mayoría de los habitantes tendrá entre 60 y 65 años. Una década en política o en un ciclo económico no es nada, pero en diez años sí que se pueden establecer medidas para que cuando eso ocurra por debajo exista una población activa que pueda seguir generando la productividad que necesita La Palma. Hay que fracturar ya la apatía y el conformismo que se ha instalado en la sociedad palmera en los últimos 8 años.

¿Hay soluciones?

Coalición Canaria tiene un buen número en el programa que presenta a los votantes. El Cabildo ya tocó fondo; su peso en estos momentos es menor que el de un ayuntamiento.

Hablando de ayuntamientos, uno de los puntos de conflicto en el actual periodo de gobierno se desencadenó a raíz de la justificación de las partidas del Fondo de Desarrollo de Canarias. ¿La gestión de la crisis del FDCAN resume el colapso que, según usted, vive la Isla?

Ese fue un conflicto que se alargó de manera permanente entre el Cabildo y los ayuntamientos... El Gobierno de Canarias, sin duda, es el que más soluciones puso sobre la mesa. A ningún otro cabildo se le dio tantas prórrogas y tiempo para que justificara un dinero que ya está ingresado en las cuentas correspondientes. Fernando Clavijo ha mantenido siempre una posición de diálogo abierto para hallar fórmulas que no enquistaran este conflicto. Se intentó cambiar unas obras por otras pero, después de tres prórrogas y una cuarta por un pequeño periodo de tiempo, al ejecutivo no le quedó más remedio que plantarse.

¿Después de tantas tensiones se consiguió una buena salida o solo se cerró una crisis?

La Palma era la única isla que acumuló retrasos en la ejecución de obras y no quedó otra alternativa que poner de acuerdo y sentar en una mesa a Hacienda, Gobierno de Canarias y al Cabildo para realizar una reestructuración de todos los proyectos que tenían partidas asignadas del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Al final, el Cabildo de La Palma sustituyó unas obras por otras o se cambiaron por otras que ya tenía hechas y que todavía no había pagado para intentar que ese dinero se quedara en La Palma. Ese objetivo se cubrió. Pero no los que el gobierno regional se había marcado con unas cantidades económicas que están destinadas a la creación de infraestructuras que pudieran generar un desarrollo distinto a la Isla. Otro de los objetivos era fomentar el empleo ejecutando unos planes que aportaran modernidad o algo diferente a La Palma. Eso no ha pasado. Tanto el sector primario como el turismo deben ser el motor de una Isla que en estos momentos tienen destinado el menor apartado presupuestario en las cuentas del Cabildo. Turismo de La Palma, por ejemplo, no aporta ni un solo euro a las infraestructuras turísticas que ahora mismo se están haciendo en Isla. Lo que se está ejecutando es con dinero procedente del FDCAN y con algo del Estado.

¿A qué se refiere cuando habla de apatía y conformismo?

Creo que los ciudadanos han ido por delante del Cabildo; que han sido ellos los que han reclamado una evolución que no se ha dado por distintas razones. La Isla ha perdido ocho años de desarrollo y soluciones. Hay que ser valientes y apostar por proyectos que posicionen a La Palma en el lugar que se merece. Sobre todo, en facetas que históricamente nos han dado una alta rentabilidad económica como, por ejemplo, el sector primario.

Usted conoce la política desde sus cimientos. ¿Eso es una ventaja a la hora de afrontar un reto de esta dimensión?

Es algo que ya he dicho en varias ocasiones, pero que no me importa repetir porque forma parte de lo que soy: las experiencias que aprendes en la gestión municipal al final te hacen ser mejor político. Ahí es cuando consigues llevar las soluciones a la práctica y no te quedas con las promesas, porque las palabras muchas veces son muy bonitas pero no te solucionan ningún problema. Eso únicamente se consigue con cercanía; mirando a los ojos a los vecinos. Eso es algo que pretendo recuperar desde el Cabildo.

¿Qué se juega el nacionalismo en estas elecciones?

No perder una parte de unos derechos que otros aún no quieren reconocer y, sobre todo, la conciencia de luchar aquí y allí por un territorio: cuando alguien me pregunta el motivo de esta candidatura yo respondo que es una oportunidad para el cambio.