El actual alcalde y candidato del PSOE en Guía de Isora y la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (Guía de Isora, 1965) se muestra convencido de que si es elegido presidente de la corporación insular, tiene las soluciones para los grandes problemas de la Isla, unas con una resolución más a largo plazo, como la ampliación del Anillo Insular a cuatro carriles o las colas de la TF-5, y otras más rápidas, caso de la priorización en cuestiones sociales, como subvenciones o bajada de tarifas de las guaguas, entre otros. Lo que también tiene muy claro es que "si me presento al Cabildo insular es para que CC pase a la oposición".

¿Cuáles son los ejes principales de su programa electoral?

Los de resolver problemas que llevan sin solución muchos años. Esto es, por ejemplo, desarrollo sobre Carreteras, hablar de cómo tratar mejor o atender a las personas que actualmente son dependientes y que necesitan una solución a sus problemas. Significa hablar de hospitales de verdad en el Norte y el Sur, no centros de salud grandes, que es lo que ha querido hacer CC; plantearnos y discutir para hablar de listas de espera; y sobre otros muchos asuntos, pero estos son, creo, entre los más importantes.

Ha sido contundente a la hora de señalar que este tipo de problemas, como por ejemplo las colas y los déficits sanitarios, podrían resolverse en cuatro años. ¿Cómo lo va a hacer?

No digo que en cuatro años estos asuntos estén solucionados. Lo que sí digo es que se tienen que ir ejecutando algunas de las soluciones complicadas y resolver otros. Ahí está la rotonda de Padre Anchieta que sigue sin la pasarela prevista. Para eso no hace falta esperar cuatro años. También el cierre del Anillo Insular, que llevará tiempo, pero que se ha convertido en un chapuza de CC porque al final resulta que no es de cuatro carriles, exceptuando en los túneles. Hay que hacer una autopista de verdad. Llevará tiempo y no hay que engañar a la gente. Hay que empezar ya y dejar de vender humo, de hablar de trenes del Norte y del Sur; o dejar de prometer cosas como el Circuito del Motor; o no cumplir en tiempo con las Ong que trabajan con las personas más vulnerables y que tardan en recibir las subvenciones. Así varias políticas como las que afectan a la necesidad de vivienda social, ayudas al alquiler o su la rehabilitación.

¿Y sobre los colapsos en la autopista TF-5?

Pues creemos que hay solución para la TF-5. Ya que el PIOT prevé una circunvalación entre Lora y Tamayo y la zona de Guamasa desde Los Rodeos, pues que se haga con túnel incluido porque tiene el visto bueno de AENA. Era un proyecto muy avanzado por el PSOE cuando estaba en la Consejería de Obras Públicas, de escaso impacto medioambiental y que protege las zonas agrícolas de ese lugar sin afectar al tráfico. Esta es la solución. El dinero está porque el Gobierno de Canarias ha tenido los presupuestos más altos de su historia y ha dejado de gastar más de 200 millones de euros en carreteras. Lamentablemente, no ha hecho ni un metro de carretera nueva en Tenerife. Por último, el PSOE en tan solo siete meses firmó un convenio de 1.200 millones para carreteras. Desgraciadamente o no hay proyectos o solo parciales o los terrenos se están en proceso de expropiación.

Está disparando, entonces, a Ricardo Melchior y Carlos Alonso.

Digo que Carlos Alonso, antes de ser presidente del Cabildo, fue responsable de Movilidad. Tenía que haber previsto esta situación y haber dado una alternativa para el transporte público en Tenerife con el objetivo de aliviar el problema del tráfico y, sin embargo, fue incapaz de sacar adelante un Plan de Movilidad. Y ahora nos encontramos con los problemas y las improvisaciones, que significan sacar de forma precipitada y corriendo lo que vendió como una revolución del transporte y que realmente es un fiasco. Lo que hay que hacer es ampliar el número de frecuencias de guagua, el número de líneas e introducir micros o taxis compartidos en determinados puntos de la Isla donde exista una gran dispersión geográfica. También reducir el precio de las tarifas, pero no como una cuestión populista, sino porque el Cabildo de Tenerife tiene músculo económico. Lo que no es de recibo es que tengamos en Tenerife el bono residente canario más caro de todas las Islas, precisamente, en el lugar en donde más se necesitaría que los ciudadanos cogieran la guagua.

¿Está en contra del tren del Sur?

No, pero no considero que sea una prioridad hablar de los trenes porque al final lo veremos en 20 ó 30 años.

¿No comenta nada sobre el convenio de Carreteras por el que el Estado no ha aportado dinero, a pesar de que la Justicia le ha dado la razón a Canarias?

Esa denuncia del Gobierno de Canarias se puso estando en el gobierno regional el PSOE, por lo que también fue una denuncia socialista. El Gobierno de España, muestra del interés de invertir que ha tenido con Canarias pese a lo que CC quiere publicitar para ocultar sus carencias, ha firmado numerosos convenios. El de Carreteras es uno, pero también está el de Infraestructuras Turísticas y podríamos seguir hablando de los compromisos. En el caso del dinero pendiente, lo que se le ha pedido al Gobierno de Canarias es la presentación de obras realizadas para dar el dinero oportuno. El Estado va a cumplir con la sentencia.

Propone en políticas sociales, entre otras cosas, que?

Sobre eso le digo que no se puede entender cómo en Canarias tengamos pocas personas que reciban ayuda domiciliaria financiada por el Ejecutivo regional que comanda CC y hay otras comunidades en donde miles de personas la reciben. Han dejado en manos de los ayuntamientos que les resolvamos su papeleta.

El PSOE ha gobernado durante los últimos 8 años con CC y parece que no tiene nada que decir de su partido.

Pues le digo que no me consta ningún tipo de problema en las áreas que ha gobernado el PSOE. No conozco que se hayan producido problemas para el ciudadano de la Isla en cuestiones de Patrimonio o en el área de Medio Ambiente que haya generado un trastorno para los habitantes de Tenerife, tampoco en el Plan de Cooperación. Entonces pregunto. ¿Dónde han existido problemas? Pues en las áreas gobernadas por CC, en carreteras, dependencia? Con los grandes asuntos de la Isla. Si hay problemas de falta de luz, de una calle u otra cosa, en mi municipio no es culpa del concejal, sino del alcalde. Aquí hay un responsable, CC y sus 32 años de gobierno nacionalista.

¿Y cómo percibe esta cita electoral?

Interesante porque muchos ciudadanos ven ya como natural la necesidad de un cambio de ciclo. Nosotros nos presentamos con la intención de que CC pueda pasar a la oposición y de pactar con cualquier partido político si nos sentamos para establecer prioridades en base a un programa electoral. No me presento para ser muleta de ningún partido.

Entonces, se debe entender que descarta pactar con CC.

Si me presento es para que CC pase a la oposición.

Tal cual.

Tal cual.

Con el efecto VOX diluido en unas municipales, ¿cómo va a mantener activas las bases del PSOE?

No me planteo ser la solución a los problemas de Tenerife ni ganar en el Cabildo por temor a la derecha.

Pero ha sido determinante el mensaje sobre lo que ustedes califican una opción de ultraderecha.

Creo más bien que ha ayudado a aglutinar el voto. Pero lo que me interesa es aglutinar el voto en base a la gestión realizada. Tengo 24 años de gestión y quiero poner sobre la mesa esa experiencia y los resultados mayoritariamente positivos de gestionar mi municipio. No solo son propuestas, sino el recorrido realizado que hacen solvente la propuesta del PSOE.

Pero entonces lo fía todo a una coalición de izquierdas.

Lo fío todo a sentarme con cualquier partido político.

¿Incluido CC?

En principio, si planteo una alternativa de cambio CC no es nuestra primera opción. Sería sentarme con Podemos, el PP o Cs y discutir un programa electoral. Si nos podemos de acuerdo, olvídese de pactos en cascada y de estar condenados a gobernar siempre con el mismo partido.

¿Si es presidente del Cabildo dejaría la Alcaldía de Guía de Isora?

Lógicamente. Yo solo tendré un cargo y será el que me den los ciudadanos. Seré presidente, alcalde o estaré en la oposición.

¿Y cómo se tomaría eso, por ejemplo, su electorado en Guía de Isora si fuera presidente?

Lo entenderá porque creerán que es una baza que su alcalde pueda ser presidente del Cabildo.

Por último, haga su quiniela sobre el reparto de los 31 sillones.

No. Mi objetivo es ganar las elecciones y eso pasa por incrementar de manera notable el actual respaldo que tenemos en el Cabildo.