Alonso: "CC es una jiribilla que le dice a Sánchez que no cumple con Canarias"

El candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirmó ayer que entiende que al presidente Pedro Sánchez le "resulte incómodo" su partido porque es "una jiribilla en el zapato" que le dice que "no cumple con Canarias". El actual presidente insular comentó que durante el paso de Sánchez por el Archipiélago no ha ofrecido "ninguna propuesta positiva" para Canarias, y "parece que hay mala intención" cuando no cumple con el REF, el Estatuto y los Presupuestos Generales del Estado, pues "dejó de transferir 300 millones". También comentó que Sánchez quiere echar a CC de las instituciones para que no sea "esa piedra que molesta en el zapato".

El candidato nacionalista aprovechó el día de ayer, además, para presentar una nueva propuesta para impulsar la accesibilidad universal como pilar de la plena inclusión y la normalización de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Se trata de la estrategia insular de accesibilidad de las infraestructuras con una inversión de tres millones anuales. El candidato propuso invertir tres millones de euros al año para mejorar la accesibilidad.