Casimiro Curbelo: "Siempre he sido progresista y es obvio que voté al PSOE al Congreso"

Pocas veces 5.000 votos cundieron tanto en el Parlamento de Canarias. En pocas ocasiones, 3 diputados pueden presentar un balance tan aplastante (al menos en partidas) para una isla. Tras más de 30 años en primera línea política, Casimiro Curbelo (ASG) vive, quizás, sus mejores años, no precisamente crepusculares. Eso sí, y pese a su guerra fluctuante con el PSOE, admite que votó al Congreso el 28A al partido en el que militó hasta 2015, aunque no aclara si prefiere ser bisagra a izquierda o derecha si todo depende de él en las Islas tras el 26M.

¿Sería un fracaso que no repitieran los 3 diputados actuales?

Tengo la plena convicción de que los gomeros son muy inteligentes y saben valorar lo que hemos logrado en estos años, en los que no solo hemos sido su voz en el Parlamento, sino la de las islas no capitalinas en pro de una Canarias igualitaria de verdad.

Es decir, sacarán 3 seguro...

Sí... A ver, sin decirlo con esa claridad, insisto en que los gomeros somos inteligentes y ASG ha llevado la centralidad política a la Cámara, que es algo que se valora mucho. Además, los resultados con los presupuestos están ahí, no se pueden discutir, pero no solo para La Gomera, sino para las 7 islas.

Sin embargo, con lo ocurrido en los dos últimos años se le ha censurado por servir de muleta a Clavijo y pensar solo en su isla...

Las prioridades de ASG siempre han sido claras: primero los gomeros y, a partir de ahí, aprobar la ley del Suelo o la de Islas Verdes para resolver el problema del alquiler vacacional ayuda también al resto. A los que me ven cerca de Clavijo les digo que también he visto a diputados como Lavandera (PSOE) distantes de nosotros y afirmando que el Gobierno compra la voluntad de Casimiro, pero simplemente se sitúan fuera de lo que ha ocurrido estos años y de la realidad de las Islas.

Si su aterrizaje con ASTF en Tenerife no le permite entrar en el Parlamento o Cabildo, ¿mantendrán el proyecto para 2023?

Lejos de eso, pronto crearemos la Agrupación Socialista de El Hierro y la de La Palma. Esto es lo mejor que le puede pasar a estas islas y, así, podríamos aspirar también a presentarnos al Congreso de los Diputados por la provincia.

Por tanto, viene para quedarse, pero el PSOE dice que es una venganza y que solo buscan en caladeros de votos suyos...

ASTF, como cuando surge ASG en 2015, es un proyecto ilusionante cuyas listas se han confeccionado en muy pocas semanas y que estamos intentando que llegue al máximo a la sociedad tinerfeña. No es fácil, pero, si los tinerfeños supieran de su existencia, seguramente la votarían mucho. Sobre el PSOE, ASTF surge y se presenta para buscar el cuarto diputado que nos permita tener grupo propio porque los socialistas no nos apoyaron que hubiera grupo con 3 escaños. Si hubieran respaldado eso, ASTF no se habría presentado, aunque ya existiera previamente. Nuestro proyecto es autónomo, se extenderá a todas las islas y busca ganar.

De darse así la aritmética, ¿es ASG la llave de gobierno a izquierda o derecha? ¿Tiene preferencias?

Somos un partido progresista e independiente, y eso lo hemos acreditado estos 4 años, pero el progresismo no es una cuestión de rojos o blancos. Es algo que se demuestra con políticas progresistas durante cada día, en el largo plazo...

Pero, de depender de usted, y por su buena relación con Clavijo hasta ahora, ¿se decantaría por él o por Torres para la presidencia?

Tengo una buena relación con Clavijo, pero es mejor esperar a que decidan los ciudadanos... (Silencio). De verdad, es mejor esperar.

¿Puede pesar lo del grupo de 4 o eso ya lo ha dejado atrás?

Lo que sí me gustaría es que fuéramos clave para decidir el próximo gobierno, pero tampoco quiero parecer un oportunista.

¿Se sentiría a gusto con Podemos en el Gobierno con lo que ha dicho de ellos y lo que han dicho de usted con la ley del Suelo, la de Islas Verdes o las prebendas?

Si es el Podemos que opera como Sí Se Puede en el Cabildo de La Gomera, con una política totalmente obstruccionista, no, no me sentiría a gusto. De todos modos, y volviendo a Torres, le tengo aprecio, creo que ha intentado unir al PSOE, pero ha tenido muchos frentes abiertos y acabó aceptando la imposición de otros en su partido.

Es decir, le ha defraudado...

(Silencio) Quizás tenía un concepto más sólido de él como político. A ver, el PSOE me defraudó no solo por no apoyar lo del grupo, sino por hacerlo desde el rencor. Torres es un hombre noble, pero ha tenido muchos problemas en Tenerife y La Gomera con su partido. En Vallehermoso, por ejemplo, se unen con el PP y CC solo para echar a ASG. Eso lo dice todo.

De todos modos, ¿a quien votó usted al Congreso y a quién recomendó el voto en su isla tras no fraguar aquel intento de pacto con el PSOE para las generales?

En los actos públicos, dejaba claro que ASG solo aspiraba al Senado y sacamos un 51,9% de los votos...

Ya, pero al Congreso ganó el PSOE en los 6 municipios y eso sería difícil si aconseja lo contrario y recomienda, por ejemplo, a CC...

Al Congreso, dejamos libertad...

Pero, ¿qué votó usted?

(Silencio). Siempre he sido progresista y he estado en partidos progresistas. Creo que la respuesta es bastante obvia solo con eso; llevo una historia y trayectoria a mis espaldas y, sí, voté al PSOE. Es obvio.

¿Le sorprendió lo de El Hierro y lo ocurrido con el Senado?

El PSOE tenía un tirón importante y en El Hierro se ha demostrado que, si se pierde la unidad de los partidos (AHI), se hace aguas por todos lados. Es algo que se veía venir.

¿Esperan tener más poder?

Sí. ASG es la mejor opción y nos reforzaremos en Agulo, Vallehermoso y San Sebastián. En Valle Gran Rey también ganaremos y en Hermigua funciona el bipartito, pero la gran sorpresa la daremos en Alajeró, que tiene a un alcalde acabado y que solo bloquea al Cabildo con el acceso al puerto o aeropuerto. Están muy nerviosos, sin duda.

Preguntado por las principales líneas de su programa para el Cabildo gomero y Parlamento, Curbelo se embala y subraya, de entrada, "que haya un turismo realmente de calidad, aunque sin olvidar la necesaria diversificación económica, con mucho apoyo al sector primario, al industrial y comercial, pues no podemos apostar solo por una única actividad. Además, el turismo debe redistribuir mejor la riqueza que crea y que llegue también a otros subsectores". El candidato de ASG recalca que "serán muy exigentes en el Parlamento con el cumplimiento de la nueva ley de Servicios Sociales, sobre todo poniendo el foco en la pobreza severa, en los que no llegan a final de mes o no tienen vivienda". En cuanto a su isla, cree prioritario que se completen los servicios sanitarios, con el centro de salud de Valle Gran Rey y el consultorio de La Asomada como dos de los grandes proyectos. Asimismo, apuesta sin dudar por la energía limpia "en edificios públicos y privados, así como por luchar contra el cambio climático con plantes contra el consumo de tanto plástico". Además, cree que se necesita en las Islas un verdadero impulso a las viviendas públicas, "ya que no resulta tolerable que exista un déficit de unas 17.000 en estos momentos". También cree que el próximo Ejecutivo no debe "olvidar la Investigación y el desarrollo, así como reforzar el Fdcan para que equilibre más a las islas en su conjunto". Por supuesto, tampoco comparte la visión que ha tenido el PSOE del fin de ese fondo.