Carlos Alonso: "Sánchez quiere echarnos porque somos una piedra en su zapato"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este viernes que Pedro Sánchez, "quiere echar" a Coalición Canaria (CC) del "panorama político" para que su partido no sea "esa piedra que le molesta en el zapato".

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, celebró ayer un mitin en Tenerife, en el criticó a Coalición Canaria, unas declaraciones que, según Alonso, no le sorprenden porque entiende que a Sánchez le resulte "incómoda" CC, porque "somos una piedrita en el zapato que está continuamente diciéndole que no cumple con Canarias", ha aseverado.

Alonso ha hecho estas declaraciones tras la presentación de su nueva propuesta electoral para impulsar la accesibilidad universal en las infraestructuras, en donde ha destacado que Pedro Sánchez no ha "cumplido" ni con el Estatuto de Autonomía de Canarias y ni con el REF.

"Ni siquiera cumplió con el presupuesto que él aprobó, donde dejó de transferir cerca de 300 millones de euros que estaban aprobados", ha recordado.

Parece, incluso, "que hay hasta mala intención", ha agregado Alonso, "porque una vez puede ser un despiste, dos un olvido, pero el tercero es que hay verdaderamente una mala intención", ha aseverado.

En relación a su visita a Tenerife, Carlos Alonso ha afirmado que Sánchez "no se preocupó por el incendio del Teide", lo que "dice de mucho sobre la preocupación que tiene sobre los temas canarios", ha remarcado.

"Que no me llame a mí o al presidente del Gobierno, que somos los responsables del dispositivo, dice de mucho sobre la preocupación que tiene sobre los temas canarios. Estamos hablando de un parque nacional, no de un espacio cualquiera", ha añadido.

A este respecto, ha recordado que cuando "vino de vacaciones a Lanzarote" tampoco se "preocupó" por el "problema de las pateras que teníamos", ha concluido.