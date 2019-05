Morales promete 10.500 empleos y 48 millones para luchar contra la pobreza

El candidato de NC a la reelección como presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha prometido este miércoles que, si sigue gobernando esta institución, ayudará a crear 10.500 empleos en la próxima legislatura y destinará 48 millones a la lucha contra la pobreza.

"No hay justicia social sin empleo de calidad", ha aseverado Morales en la presentación de su programa electoral, que ha tenido lugar en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria.

Además de comprometerse a que el empleo será una prioridad absoluta en el próximo mandato si él sigue presidiendo el Cabildo, como pretende al estimar que "cuatro años no bastan para consolidar la transformación" de la isla "iniciada en 2015", Morales ha asegurado que la lucha contra la pobreza y la igualdad también serán prioridades de su gobierno.

Por ello, desde el Cabildo de Gran Canaria se respaldará la renta ciudadana de 600 euros que Nueva Canarias se propone implantar si logra gobernar en Canarias después de los comicios del 26 de mayo.

Rehabilitar los polígonos industriales de Gran Canaria y atraer inversiones internacionales son otros compromisos adquiridos por Morales con el tejido empresarial de la isla.

El actual presidente de la corporación grancanaria ha informado de que las 450 medidas que conforman su programa electoral se pueden consultar en la página web "www.antoniomoralesgc.com", si bien ha expuesto las quince acciones que considera más urgentes.

Para contribuir a la transición ecológica, el Cabildo de Gran Canaria que aspira a seguir dirigiendo Morales a partir de los próximos comicios duplicará la superficie forestal de la isla, eliminará el uso de plásticos y elaborará una Declaración de Emergencia Medioambiental cuyo contenido prevé dar a conocer en breve.

Además de impulsar el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria, para facilitar que el 70 % de la energía que se produzca en Gran Canaria sea de origen renovable, NC pretende avanzar en el desarrollo de los dos parques tecnológicos de la isla y relanzar, entre la capital y el sur, un tren que se alimente de energía eólica.

Con el fin de garantizar que Gran Canaria sea un destino turístico sostenible, Morales prevé promover la rehabilitación de zonas obsoletas y también el turismo rural, cultural y deportivo.

En materia de soberanía alimentaria, el Cabildo que dirija Morales ayudará a los productores locales para que puedan abastecer al 35 % del consumo isleño.

En materia de igualdad, la corporación prevé poner en marcha un nuevo programa de atención y acompañamiento a miembros del colectivo LGTBI que sean discriminados.

El Cabildo de Gran Canaria que aspira a seguir presidiendo el exalcalde de Agüimes también se ha marcado el objetivo de conseguir que 4.000 jóvenes consigan su primer empleo durante la próxima legislatura, y poner en funcionamiento las más de 1.400 plazas residenciales para mayores previstas para la isla.

Sin dejar de exigir "un trato justo y equilibrado" por parte del Gobierno de Canarias, Morales también se plantea acciones que mejoren el tráfico viario en la capital de la isla, como el soterramiento, en dos fases, de la avenida marítima, mejorar las incorporaciones a la GC-1 o cerrar el anillo insular uniendo La Aldea con el sur.

De igual forma, NC pretende crear un nuevo ente de gestión del aeropuerto grancanario del que forme parte el Cabildo de la isla.

"Tenemos un plan para transformar la isla y construir la Gran Canaria que nos merecemos, de la mano de la sociedad. No queremos dar un paso atrás, sino hacer posible un sueño colectivo", ha referido Morales. EFE