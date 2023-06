Una alianza con «buen rollo»

De progreso, de hormigón, de las flores... El pacto que escenificaron ayer el secretario general de CC, Fernando Clavijo, y el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, aún no tiene un mote especial pero a juzgar por la velocidad en que se ha gestado, en apenas nueve días tras las elecciones del 28 de mayo, del «buen rollo» que ha habido entre los miembros de la comisión negociadora de ambos partidos y de lo «sencillo» que ha sido ponerse de acuerdo en el programa que regirá el nuevo Gobierno, bien podría denominarse el pacto de la seda, una alianza sin tropiezo ni dificultad alguna, pese a los díscolos de Fuerteventura donde CC ha pactado con el PSOE. Pero pelillos a la mar: han logrado alianzas en una veintena de municipios y cuatro cabildos, que no es poco, manifestaba exultante ayer Clavijo.

En la segunda reunión de la comisión negociadora, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, todo estaba bien hilvanado, y el programa de gobierno tejido en esta semana se presentó, incluso, antes de tiempo. Quizás la premura se debió a que todos estaban mirando hacia el cielo, expectantes por si la borrasca Óscar llegaba a la Isla y afectara a los vuelos de regreso a Tenerife, o porque tienen ya en la cabeza las elecciones generales y quitarse de encima el pacto en Canarias es un alivio, aunque aún queda mucho por hacer, como nombrar a los consejeros y a todos sus equipos, pero eso «ya es cosa de ellos dos», decían Poli Suárez y Australia Navarro, ambos del PP, –en referencia a Clavijo y Domínguez–, tras el encuentro, libres del ajetreo de elaborar el documento programático de 18 folios en el que han trabajado sin descanso pero sin ningún tipo de problemas. Ha sido muy fluido, comentaban. Unos en Gran Canaria, otros en Tenerife, los papeles iban y venían por correo o por WhatsApp y todo listo para la cita de ayer.

Los medios de comunicación estaban convocados a la 13.30 horas, después de que finalizara la reunión de la mesa de negociación de ambas fuerzas políticas, que empezaba a las doce del mediodía y que está formada por cuatro hombres y dos mujeres: tres representantes del PP –Australia Navarro, Poli Suárez y Eduardo Hernández– y tres de CC –Nieves Lady Barreto, José Miguel Barragán y David Toledo–. La comisión negociadora se reunió primero en una sala del AC Hotel Iberia Las Palmas para, supuestamente, revisar el documento –que ya estaba hecho– de modo que en ese espacio de tiempo, en el que entraron al principio, eso sí, los medios gráficos para dar constancia del encuentro, debieron echarse un café y unas risas a la espera de que subieran sus jefes, Clavijo y Domínguez, para dar el visto bueno a lo que habían negociado. Eso fue cerca de la una del mediodía, y a las 13.15 horas, quince minutos antes de lo previsto, bajaron todos para anunciar el acuerdo. Clavijo y Domínguez se mostraron sonrientes y hasta se abrazaron sellando una amistad que les une desde hace años. Ambos han sido alcaldes en Tenerife, el nacionalista de La Laguna, y el popular de Los Realejos. Se llevan solo tres años (Clavijo nació en 1971 y Domínguez en 1974) y han compartido la oposición en esta legislatura, aunque el secretario general de CC haya estado en el Senado. Así que el pacto debía cerrarse cuanto antes. Y, sobre todo, teniendo delante unas elecciones generales que están a la vuelta de la esquina. De hecho, junto al acuerdo de presentado ayer que cambia el Gobierno de Canarias, las elecciones generales revolotearon con insistencia en el ambiente. «Qué ganas de tirarme en un sofá», decía Poli Suárez con su habitual desparpajo, mientras Australia Navarro se echaba las manos a la cabeza por lo que les toca hacer ahora: comités electorales, candidatos, campaña... Si el Gobierno de Canarias es importante para el PP, el de España lo es doblemente para ayudar con sus diputados a que Alberto Núñez Feijóo desbanque a Pedro Sánchez el 23 de julio.

También el histórico negociador de pactos de CC, José Miguel Barragán, y David Toledo andaban en esas lides, porque se les ha revuelto la confluencia con Nueva Canarias para concurrir juntos a las elecciones generales. «No queremos dar otro espectáculo», reflexionaba Barragán sobre la intención de NC de llevar una estrategia por separado en Madrid, como ocurrió en la votación de la investidura de Sánchez. El viernes acaba el plazo para la presentación de las coaliciones electorales y lo más probable es que, salvo un milagro de última hora, no vayan juntos.

Pero de nuevo en el asunto de ayer, Clavijo quiso destacar que este pacto es estable, que él y Domínguez son amigos, y que vienen a corregir los desaguisados del pacto de las flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), aunque al gomero Casimiro Curbelo no lo suelan incluir en este pacto, pues con toda seguridad sumará en la nueva alianza de CC y PP. «Aquí lo importante es enfrentarnos a los problemas que nos vamos a encontrar en los próximos cuatro años», expresó Clavijo, que será de nuevo presidente. «Estamos hablando de la crisis que parece que se vislumbra, estamos hablando de la absoluta inejecución y gestión en los fondos Next Generation, de las listas de espera, de la educación y la Formación Profesional, estamos hablando de los retos económicos... Canarias no está mejor que hace cuatro años, como se han empeñado en decir, pero el PP y CC conocemos los problemas y vamos, junto con la sociedad civil organizada, a tratar de poner las soluciones», sentenció.