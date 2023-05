El PSOE gana las elecciones pero puede quedarse fuera del próximo Gobierno de Canarias. Los 23 diputados del proyecto que lidera Ángel Víctor Torres no son el mejor registro para sentarse a negociar unos posibles pactos. No lo son porque Coalición Canaria (19 diputados) y Partido Popular (16) están en condiciones de pisar la frontera de los 36 escaños con el comodín de Asamblea Herreña Independiente (1). Por si fuera poco, Fernando Clavijo (CC) y Manuel Domínguez (PP) pueden explorar otra alianza con la Agrupación Socialista Gomera (3) de Casimiro Curbelo. Aún no hay nada cerrado, pero lo que sí está claro es que a los socialistas no les salen las cuentas para reeditar el pacto de las flores. Sobre todo, por el retroceso de Nueva Canarias - Bloque Canarista (4) y la desaparición del mapa de Unidas Sí Podemos frente al imparable ascenso de Vox (4 diputados). Román Rodríguez (NC - BC), vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero con plaza en Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, se queda fuera del Parlamento al desaparecer de una lista autonómica en la que sí figuran Ángel Víctor Torres (PSOE - 4 diputados), Manuel Domínguez (PP - 2), Fernando Clavijo (CC - 2) y Narciso Galván (Vox -1), quien no sólo gana un sillón parlamentario sino un acta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Alberto Rodríguez (Drago) estará en el pleno de La Laguna –con influencia para acordar un pacto de perfil progresista con el socialista Luis Yeray Gutiérrez y Rubens Ascanio (Unidas Sí Podemos).

Triunfo agridulce En el PSOE temen que estos resultados desencadenen una reacción parecida a la que lideró el partido de Ángel Víctor Torres hace cuatro años cuando «expulsaron» a Coalición Canaria de un sinfín de instituciones del Archipiélago. Ese es el «castigo» que avistan si CC y PP cierran acuerdos en cascada. Los socialistas cedieron un par de diputados en relación a 2019, pero el desánimo tiene nombre y apellido: Vox. Reeditar el pacto con Nueva Canarias - Bloque Canarista (4) y ASG (3) resulta imposible sin la presencia de los cuatro parlamentarios del partido que comanda Abascal en el mismo saco. Sus otras opciones para estar en mayoría sería abrir negociaciones con los nacionalistas de Fernando Clavijo o populares de Manuel Domínguez, pero esas bazas anoche parecían lejanas. Coalición Canaria, que sólo cedió un diputado en relación a los votos sumados hace cuatro años, parece estar situada en la pole que da acceso a negociar la composición del nuevo Gobierno. A nivel regional, el exalcalde de La Laguna fue la tercera opción que más respaldos obtuvo por detrás de Torres y Domínguez, pero el efecto Ana Oramas genera victorias claves. Su último servicio electoral posiciona a CC como una opción de referencia en la Isla. Su proyección en la lista insular se consolida en municipios en los que la primera fuerza política fue el PSC-PSOE (Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste o Granadilla de Abona). Nira Fierro (PSOE), su gran rival, acaparó los mejores registros en municipios que en la actual legislatura estaban gobernados por los socialistas (Adeje, Arona, Guía de Isora, Vilaflor, San Miguel, Arico...). El sur de la Isla, pues, continúa siendo rojo. Rebeca Paniagua, guía insular del PP en Tenerife, le entregó dos buenas victorias a Manuel Domínguez en Santiago del Teide y en Los Realejos, el exfeudo municipal del que se proyecta como socio en el Gobierno que puede empezar a articular Fernando Clavijo. El Partido Popular gana cinco diputados más que en 2019 y se rearma en las Islas de cara las Generales que ya están a la vuelta de la esquina. ¿Habrá adelanto? Vox incorpora cuatro nuevas voces al Parlamento de Canarias. Su presencia en la geopolítica canaria está por definir –no parece que vaya a tener protagonismo directo en el próximo ejecutivo–, pero será un elemento a tener en cuenta en los debates relacionados con la migración clandestina que busca el Archipiélago como puente hacia Europa. Los de Abascal también ganan un número importante de asientos en ayuntamientos y cabildos. A priori, salvo alguna excepción, no parece que vaya a tener demasiada trascendencia a la hora de constituir gobiernos, pero por primera vez van a participar de lleno en el debate de cuestiones que se deciden aquí. De momento, se han quitado del medio a un histórico como Román Rodríguez. Casimiro Curbelo, por su parte, sigue siendo el patrón en La Gomera. Vuelve a repetir los tres diputados de 2015 y 2019, gana la presidencia del Cabildo de manera aplastante (12 consejeros) y, de nuevo, se sitúa como una posible pieza, que no llave, para constituir el próximo Gobierno de Canarias. La única duda que queda por despejar es si en una hipotética alianza entre CC [con el plus de AHI] y PP la Asamblea Socialista Gomera se acaba convirtiendo en una pata más para contar con un fondo de armario [39 diputados] que garantice un periodo de estabilidad para los próximos cuatro años. Los derrotados del 28 M Además de la victoria insuficiente del PSOE, anoche hubo tres partidos que se fueron contentos a casa: Coalición Canaria mantuvo el tipo y sonríe de cara a las próximas semanas, el Partido Popular crece tras unos años dando tumbos y, sobre todo, Vox encuentra en las Islas una grieta por la que filtrar sus ideas. En el otro extremo, en el de los grandes derrotados, además de NC - BC, hay que colocar a UsP y a Ciudadanos. Unidas Sí Podemos sufre un serio correctivo en las urnas. Noemí Santana extravía en una jornada electoral para olvidar los cuatro diputados que le permitieron entrar en la ecuación del gobierno que salió de la convocatoria electoral de 2019. De Ciudadanos no queda ni el apóstrofe original (C’s). Sale de la Cámara regional, no repite sus privilegiados sillones en el Cabildo de Tenerife y tampoco accede a los plenos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. La formación naranja se volatiliza cuatro años después de que Albert Rivera certificara la defunción de unas siglas que están repitiendo el guion que completaron en el pasado la UCD de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, el GIL de Jesús Gil o la UPyD de Rosa Díaz. La ‘llave’ está en El Hierro Otro factor que ha devuelto la ilusión a Coalición Canaria es la recuperación del escaño de la Agrupación Herreña Independiente, una circunstancia que vale su peso en oro si tenemos en cuenta los desajustes internos que sufrieron los nacionalistas en los comicios de 2019. Y es que AHI puede ser la bisagra que una a CC y al PP en una posición de mayoría frente a sus adversarios. La guerra de los hermanos Armas por el Cabildo herreño se salda con la victoria de Alpidio (PSOE) sobre su hermano Javier (AHI). El resto de las instituciones insulares tienen como punto de partida a dos socialistas (Tenerife y Lanzarote), dos nacionalistas (La Palma y Fuerteventura) y al incombustible Casimiro Curbelo (La Gomera). Nueva Canarias - Bloque Canarista domina el de Gran Canaria. De la buena sintonía que logren CC y PP a nivel regional están a la espera los socialistas en el Cabildo de Tenerife (Pedro Martín) y en el ayuntamiento santacrucero (Patricia Hernández), que, al igual que Torres, puede que hayan logrado una victoria insuficiente. Resultados elecciones 28M en Canarias Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en El Día los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias y Tenerife 2023: Resultados de las elecciones autonómicas en Canarias 2023

Resultados de las elecciones municipales en Santa Cruz de Tenerife 2023

Resultados de las elecciones en los Cabildos Insulares de Canarias 2023

Resultados de las elecciones municipales en Las Palmas de Gran Canaria 2023