"El único socio del 'pacto de las flores' que no ha perdido nada soy yo"

¿A qué sabe la novena?

No sé, esto ya lo daba por hecho.

¿Da por hecho que es un triunfo más?

¡Claro! Pero lo daba por hecho porque me camino casa a casa, municipio a municipio, y no encuentro nada que me haga dudar. ASG no sacó el 12 [consejero] por 16 votos; el 12 de 17... Cuando le cuento que me pateo toda la Isla igual lo estoy exagerando un poco, porque los años pesan, pero sí que estoy en muchas partes.

Triunfos de este calado no son muy habituales en los tiempos que corren.

No para aquellos que entienden la política de forma caciquil y no se paran a pensar que esto consiste en dar servicios públicos y respuestas a los ciudadanos, estar al lado de los vecinos de manera cercana y real. Esto, por citar un ejemplo, no se hace en El Hierro, que es una isla que tiene la mitad de habitantes que La Gomera... En eso consiste estar. Es verdad que nosotros sobredimensionamos las cosas que hacemos, pero estamos.

¿Sólo es una cuestión de estar?

Los gomeros no somos idiotas y sabemos que las cosas no caen del cielo. No sé cuántas legislaturas van [«es la novena, ¿no?»] pero la confianza sigue intacta.

¿Ha perdido la cuenta?

Son nueve, ¿no? [ríe]... La gente no es boba y se da cuenta del folclore que existe alrededor de muchos partidos, formaciones muy extrañas que no tienen representación en los ayuntamientos ni en ningún lado. Incluso, el PSOE se ha quedado sin fuerza en muchos municipios porque sólo tiene algo de influencia en el Cabildo, en Alajeró y en San Sebastián de La Gomera. ¡No tiene más!

¿Qué piensa cuando escucha lo de territorio Curbelo?

Ja, ja, ja... Esa es una marca fácil. Llevo en política desde 1983 y nunca he dejado de ganar. Quiero pensar que eso de territorio Curbelo es una forma de identificar el trabajo hecho en favor de La Gomera. No creo que lo digan con mala fe, ni para hacerme enfadar.

¿Es muy precipitado avanzar que irá a por la décima?

A pesar de lo que pesan los años conservo las mismas ganas e ilusión que cuando empecé en política. Si hoy digo que iré a por la décima, no me voy a poder concentrar en la tarea que me espera con la novena [vuelve a sonreír]... Nada está descartado, pero no le quiero restar fuerza a lo que acabamos de lograr.

¿Le puedo hacer algunas preguntas en clave regional?

Adelante...

¿Cuál es su lectura sobre lo sucedido con Vox?

La verdadera encuesta es aquella que emana de las urnas una vez los ciudadanos han votado; es decir, que las encuestas anteriores se equivocaron en muchas cosas, y ahí incluyo a Vox. Pero también erraron al no ver la desaparición del mapa de Unidas Sí Podemos, el final de Ciudadanos o que Román Rodríguez se quedara fuera del Parlamento...

,,,¿le sorprende lo de Román Rodríguez?

Ése es el riesgo que tiene la circunscripción regional. El líder de NC -BC no llegó a unos mínimos y está fuera. ¡Así es la política!

¿Y lo que le espera al PSOE?

Ángel Víctor gana las elecciones con dos diputados menos que en 2019; Noemí Santana desaparece y Román está fuera. El único socio del pacto de las flores que no ha perdido nada soy yo, el resto quedó laminado. ¿El PSOE tiene la posibilidad de tomar la iniciativa para tratar de formar un Gobierno? Sí, pero yo creo que la realidad indica que los números de Coalición Canaria y Partido Popular son una opción razonable para sentarse a negociar. No hay muchos escenarios posibles: uno es el PSOE con algún partido político y el otro es una mayoría de centroderecha con quien les habla... Mi idea es sumar para ayudar a construir Canarias, pero yo no estoy estresado por ese asunto.

¿Los deberes están hechos?

Sí. Por delante tengo un Cabildo que gestionar, tres diputados en el Parlamento de Canarias y la mayoría en cinco de los seis ayuntamientos gomeros.

¿Pero tiene el móvil abierto y con cobertura por si lo «invitan» a entrar en el próximo ejecutivo canario?

Mi teléfono está abierto, pero no tengo agobios ni preocupaciones que vayan más allá de trabajar los próximos años en el Cabildo.

¿Sorprendido con el anuncio de elecciones de Sánchez?

Sí por las circunstancias en las que se ha producido, pero entiendo que después del terremoto político que se produjo el pasado fin de semana había que tomar medidas para minimizar los daños.