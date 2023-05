La alegría, como se suele decir, va por barrios. Y anoche fue un buen ejemplo de cómo mientras unos reían, otros lloraban. En el PSOE vieron cómo volvían a ganar las elecciones autonómica, eso sí, con un diputado menos; pero la caída de sus socios en el ya marchitado Pacto de las Flores alejan a Ángel Víctor Torres de un retorno a la presidencia. Eso no evitó para que avanzara: «Intentaremos formar gobierno porque es el mandato de los canarios». En el otro lado, los resultados de Coalición Canaria (CC), quien también empeoraba sus números, permiten a Fernando Clavijo pactar con el Partido Popular (PP), el gran beneficiado de la noche junto a VOX que entra por primera vez en el Parlamento, para liderar el Ejecutivo regional.

«Canarias quiere cambio», dijo el candidato de CC entre gritos de «presidente, presidente». Y luego, en la pesadilla, están Nueva Canarias (NC) y Unidas Sí Podemos, quienes anoche vieron esfumarse cualquier posibilidad de volver a entrar en el Gobierno con los morados incluso fuera de la cámara.

A pesar de los resultados, Ángel Víctor Torres irrumpió ya pasada la medianoche de ayer en el Auditorio Alfredo Kraus, donde se concentraron los socialistas con un atronador aplauso y sin perder la sonrisa. Como vencedor de la noche electoral del 28M, el actual presidente de Canarias empezó dando las gracias a todos los implicados y a toda la ciudadanía que ha apoyado al PSOE en los comicios: «El PSOE ha ganado las elecciones en Canarias. Somos la primera fuerza ganando en todas las Islas y con diferencia». Con dos escaños menos con respecto a 2019, de 25 a 23 con el 100% de los votos escrutados, aseguró ante la multitud: «Con estos resultados y, como responsabilidad del partido que gana, intentaremos formar gobierno porque es el mandato de los canarios y las canarias».

A pesar de las dificultades y la notable caída de la formación socialista, Torres sacó pecho y reivindicó la victoria de su partido en varias capitales del Archipiélago, como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, «y en muchos ayuntamientos con varias mayorías absolutas».

El líder del PSOE en Canarias admitió que pese a la dificultad de las futuras negociaciones, «porque los partidos del bloque de progreso no suman mayoría», aseveró: «Lo intentaremos». «Como siempre estaremos a la altura, no les vamos a fallar», añadió. El problema al que se enfrenta el aruquense es que, a priori, todo apunta a un pacto CC-PP para formar gobierno durante los próximos cuatro años.

Segunda fuerza a gobernar

Fernando Clavijo, el candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia de Canarias, se erigió ayer como vencedor de las elecciones en el Archipiélago, a pesar de que los nacionalistas mantuvieron resultados y son la segunda fuerza en número de votos y escaños por detrás de PSOE. Sin embargo, la desaparición de Podemos y la caída de Nueva Canarias hace impracticable que un nuevo Pacto de las Flores vuelva a florecer, lo que da a Clavijo muchas posibilidades de volver a ocupar la presidencia regional. El líder nacionalista sostuvo anoche que Canarias «quiere cambio» y ese cambio debe pasar necesariamente por su formación. Por tal motivo, anunció que en los próximos días empezarán a trabajar para articular las mayorías necesarias en el Gobierno, pero también en cabildos y ayuntamientos con el objetivo de lograr acuerdos de legislatura estables.

Entre gritos de «presidente», «presidente» de los militantes que lo acompañaron en la sede que el partido había habilitado para la noche electoral, Clavijo aseguró que aceptará el veredicto de las urnas y se centrará en buscar pactos sujetos a un programa de gobierno conjunto con otras fuerzas políticas y que permita afrontar cuatro años «complicados y duros» para las Islas. Además, el lagunero fijó como principal reto para el próximo mandato a «las personas» y manifestó que a este objetivo se van a entregar los nacionalistas «en cuerpo y alma».

El líder nacionalista agradeció a militantes y apoderados el trabajo realizado en el último periodo, en los que la formación se ha mantenido en la oposición de sus principales bastiones como el Gobierno canario, anclado durante tres décadas, o el Cabildo de Tenerife. En ese tiempo, señaló que han defendido «con orgullo las siglas de CC» y reivindicó que gracias a ellos se ha conseguido dar este vuelco.

Subida conservadora

El Partido Popular fue uno de los grandes vencedores de la noche y celebró sus buenos resultados que le permiten sumar cinco diputados extra en el Parlamento de Canarias. El tirón de la ola popular nacional —impulsada por el aire renovado que trajo a Génova su nuevo líder Alberto Núñez Fejoó— les ha dado alas y los convierte en el más que posible aliado de Coalición Canaria para arrebatar el Gobierno al socialista Ángel Víctor Torres. El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Manuel Domínguez, no ocultó ayer que la formación tiene «muchas posibilidades» de entrar en el futuro Ejecutivo canario.

Domínguez destacó los buenos resultados obtenidos por los populares, que aunque tenían la visión puesta en lograr 18 escaños para calificar de éxito rotundo estas elecciones, finalmente tendrán 16 en el salón de plenos de la Cámara regional. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que el PP tenía en la anterior legislatura once diputados, tras la pérdida de escaños que sufrieron en los comicios de 2019.

Pero un «desgastado» Pacto de las Flores ha abierto nuevas oportunidades de acuerdos de cara al futuro, tal y como señaló Domínguez. Aunque sostuvo que era «muy pronto» para hablar de pactos, se mostró seguro de que el PP será una pieza clave en el futuro Gobierno de Canarias. «Nos hemos convertido en una alternativa real en el futuro Ejecutivo, con muchas posibilidades, y el trabajo que se ha venido haciendo más de un año se ha visto refrendado en las urnas», resaltó.

Asimismo, el líder de los populares canarios se mostró orgulloso de que la formación hubiera crecido en número de concejales y se haya convertido en la segunda fuerza en número de votos en el ámbito autonómico.

Irrupción de la ultraderecha

Otro de los que sacó pecho, y mucho, fue Vox. La ultraderecha irrumpe por primera vez en Canarias con cuatro diputados en el Parlamento. En cambio, en vez de algarabía, en el partido se prefirió la contención. Apenas unas veinte personas mantuvieron el tipo hasta la finalización de la noche electoral, sin grandes festejos ante lo que es un resultado histórico para los ultraconservadores. «Ha sido una larga travesía, pero gracias a todos ellos estamos hoy donde estamos. Hemos sido la fuerza política que más ha crecido en Canarias en estas elecciones, así que todas aquellas personas que nos han votado pueden estar tranquilas porque llevaremos nuestras ideas al Parlamento de Canarias, a municipios y al cabildo de prácticamente todas las islas», dijo Nicasio Galván a su entrada en la sede grancanaria de la calle Bécquer a los medios de comunicación. En el horizonte de futuras negociaciones, subrayó: «En los pactos nuestra línea roja es la verdad».

El político ha liderado la provincia de Las Palmas en dos etapas, desde 2015 hasta 2016 y, más tarde, desde 2019 hasta la actualidad. «Nosotros hemos pasado nuestra campaña en tres pilares fundamentales: la defensa de lo nuestro y los nuestros, la reindustrialización de Canarias y la lucha contra la inseguridad», comentó el candidato a la circunscripción insular. «Desde este mismo momento Vox se va a poner a trabajar para que los votantes se sientan totalmente satisfechos de nuestra tarea y para poner realmente al sentido común en el centro de todas las políticas públicas».

Al contrario de lo que vaticinaban las encuestas, Galván defendió el trabajo en la sombra que han realizado a lo largo de esta etapa. «Durante los últimos cuatro años hemos estado reunidos con los vecinos en los barrios y teníamos una realidad bastante diferente de la que se veía en las encuestas y medios de comunicación que hasta hace bien poco, la verdad, no nos tenían interés. Vox viene a tener un soplo, digamos, de aire fresco a la política canaria».

Adiós al líder de NC

La entrada de Vox también supuso la salida de un histórico de la política y hasta ayer vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. «¿Tú te imaginas que Román Rodríguez se quede sin escaño? Sería el primer presidente sin silla…». La incredulidad inundó la sede de Nueva Canarias en una noche más agria que dulce para el partido verde en la sede de Juan XXIII.

Los aplausos invadieron la sala cuando los candidatos aparecieron, por fin, a la una y cuarto de la madrugada. Aplausos largos y de consuelo entre los flashes de las cámaras. «Perdón por la espera», se disculpó un Román Rodríguez aparentemente animado y decidido. «Ha sido una noche larga, compleja. Mis primeras palabras son para agradecer a los votantes de Nueva Canarias y Bloque Canarista».

Rodríguez se mostró optimista, sobre todo con respecto al ámbito municipal, donde han obtenido unos resultados que, en sus propias palabras, «van a permitir que podamos estar en los gobiernos de 16 o 17 municipios de los 21 que tiene Gran Canaria». Ya confirmada la pérdida de su escaño en el Parlamento canario, el que pronto será exvicepresidente, se mostró enérgico: «Es cierto que yo no voy a estar, pero las obligaciones políticas no somos solo las personas, somos los equipos», sentenció.

Tal y como destacó Luis Campos, portavoz del grupo político, todo no ha sido negro después de esta jornada que termina con Vox entrando por primera vez en las instituciones canarias y un Partido Popular que coge fuerza. «Nueva Canarias crece en número de concejales en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura», indicó Campos minutos antes de que declararan los candidatos. «Crecemos en Tenerife y en el Cabildo de Lanzarote y de Fuerteventura», añadió.

Los comentarios en la sede acerca de la entrada de Vox en Canarias por primera vez se oyeron minutos antes, «si éramos la última comunidad que estábamos en la resistencia». Una noche agridulce, aunque Luis Campos esperara mejores resultados después de «la mejor campaña que hemos hecho nunca».

Sin opciones

Si hubo perdedores anoche, aparte de la desaparición total del partido Ciudadanos, esos fueron Unidas Sí Podemos y en especial la hasta ahora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y y Juventud, Noemí Santana, que se quedó sin plaza en el Parlamento.

En la sede del partido en la plaza de El Pilar de Guanarteme se vivieron anoche momentos de resignación y decepción tras perder no sólo sus cuatro diputados en el Parlamento canario, sino también los dos consejeros del Cabildo de Gran Canaria que había conseguido en los pasados comicios y únicamente mantener uno de los tres concejales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las elecciones municipales celebradas este domingo, que sin embargo es clave para mantener el tripartito al frente del grupo municipal. Si ya los resultados de 2019 supusieron un batacazo para la formación morada al pasar de siete a cuatro diputados, de seis a tres concejales y de cuatro a dos consejeros, el varapalo de ahora ha sentado como un auténtico jarro de agua fría a los miembros del partido. «Para Unidas Sí Podemos no ha sido una buena noche y los resultados, evidentemente, no nos agradan. Tanto a nivel estatal como en Canarias se nota que ha habido una oleada reaccionaria de la derecha, pero, especialmente, gana peso la ultraderecha, y la verdad es que nos preocupa de cara al futuro», manifestó anoche Noemí Santana, candidata a presidir el Gobierno autonómico.

A su juicio, hubiera sido posible «resistir mejor» a esa ola si se hubiera apostado por la unidad de las fuerzas de izquierdas. «Quienes hicimos los deberes y sí que apostamos por esa fuerza creemos que fue un acierto. Lamentamos y hacemos llegar nuestro pesar a la ciudadanía de Canarias por no haber podido llevar esa confluencia más allá», anotó Santana. «El bloque de izquierdas sale muy dañado, no solo Unidas Sí Podemos, sino el resto de fuerzas de progreso que conforman el Pacto de las Flores» agregó.

Tal y como anunció la hasta ahora consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, el propósito ahora es seguir adelante y mirar al futuro. «Tenemos que reconfigurar el espacio de la izquierda para que sea una herramienta útil para la ciudadanía. Sobre todo nos preocupan las direcciones políticas y las decisiones que se puedan tomar por parte de un gobierno en manos de la derecha que haga retroceder todos los avances que hemos logrado en esta legislatura en materia de dependencia, protección a las personas vulnerables, diversificación de nuestra economía en el ámbito cultural y de los cuidados».

A pesar de todo, la formación tiene claro que seguirá luchando para reconfigurar el espacio «que necesita» la ciudadanía de Canarias. «Si no es en las instituciones será en las calles. Hay que recuperar la ilusión y la esperanza en la izquierda de nuestra tierra. Creo que no solo Unidas Sí Podemos debemos hacer una reflexión, también deben hacerla otras fuerzas de la izquierda y, especialmente, el Partido Socialista», resaltó, haciendo referencia al «castigo» que ha sufrido la izquierda en todo el país.