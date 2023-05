Torres comienza la ronda de contactos y no descarta gobernar en minoría

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Ángel Víctor Torres, comenzará el miércoles la ronda de contactos para intentar formar Gobierno al ser el ganador “con claridad” de las elecciones autonómicas del 28-M. El candidato socialista a la reelección se reunirá con todos los grupos políticos con representación parlamentaria excepto con Vox y, aunque el pacto de las flores no suma al desaparecer Podemos de la Cámara, Torres pondrá sobre la mesa todas las posibilidades para mantenerse al frente del Ejecutivo, incluso la del Gobierno en minoría, según aseguró tras la Ejecutiva regional del PSOE celebrada en la capital grancanaria para analizar los resultados electorales.

El jefe del Ejecutivo regional valoró el hecho de que un hipotético pacto CC-PP ya no cuente con mayoría absoluta y vuelva a ser necesario el apoyo de la ASG de Casimiro Curbelo para conformarla, valoró que haya sido un “socio leal” durante los últimos cuatro años y advirtió que “quedan días y tela que cortar” para hablar con otras formaciones y negociar. Eso sí, Torres cree que es el primero que tiene derecho a intentar formar gobierno y solo si no lo consigue es cuando se abren paso otras opciones que aún no considera cerradas pese a los anuncios en tal sentido: “Si tuviesen el pacto cerrado ya lo hubiesen anunciado y los medios serían los primeros en enterarse, hay que respetar la decisión de la ciudadanía en las urnas”. En este sentido el secretario general del PSOE canario no descarta la fórmula de un gobierno en minoría.

Torres expuso que el PSOE logró en los comicios del 28-M sumando las listas autonómica y insulares al Parlamento 523.700 votos frente a los 357.000 de Coalición Canaria, es decir, 166.000 sufragios más a favor de los socialistas. En relación a la circunscripción autonómica, donde lideraban las candidatura el propio Torres y el líder de CC, Fernando Clavijo, el dirigente socialista aseguró que obtuvo 285.000 votos, 22.000 más que en 2019, frente a los 166.000 del dirigente nacionalista, 40.000 menos que hace cuatro años, siendo superado incluso por el PP. Fue aquí donde el presidente canario habló de las “peculiaridades” del sistema electoral canario que han provocado que ganando los socialistas pierdan dos escaños, mientras que CC siendo segunda fuerza solo haya perdido un diputado con respecto a 2019.