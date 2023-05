«El insularismo es cutre, genera desigualdad y dice mucho de quien lo emplea»

Tras estos cuatro años, dígame de lo que se siente más orgullosa y lo urgente por hacer.

Tengo guardados en la retina varios momentos. El primero, por supuesto, el 12 de julio de 2019, cuando Ángel Víctor Torres se convierte en presidente. Hubo mucha emoción. También el día de la aprobación de la ley trans, cuando Luz Reverón dijo desde la tribuna que el PP votaría a favor... Fíjese, aún me emociono. Fue el reflejo de lo que ha sido el Parlamento estos cuatro años. Tenemos mucha suerte por la salud democrática que ha habido en estos cuatro años en la Cámara, y deseo que después del 28 de mayo sigamos teniendo ese mínimo común de convivencia entre los partidos en cuestiones como la violencia machista o las libertades y derechos de las personas. Eso está por encima de todo, y espero que siga siendo así. Ya sé que no era la pregunta, pero es mi deseo...

Vox puede llegar a la Cámara.

Y mi deseo está totalmente dirigido a esa posibilidad. Vox va a reventar las instituciones, lo estamos viendo. Esta legislatura ha sido difícil, hemos sacado cuestiones como el plan reactiva o pactos como el de vivienda por unanimidad, o prácticamente por unanimidad, y me gustaría que eso se mantuviese.

No me ha dicho en qué hay que mejorar sí o sí.

Debemos seguir en el camino a la convergencia. Esto ha sido una etapa para empezar a converger con el resto del territorio nacional: creamos empleo, damos la vuelta a la dependencia, invertimos más en sanidad... Y esto debe consolidarse. Queremos ser los primeros, y para eso lo primero es llegar a la media.

Para empezar a converger casi un cuarto de siglo después...

Partimos de muy abajo.

En empleo, por ejemplo, el tirón es indiscutible en términos cuantitativos, claro que otra cosa es en términos cualitativos.

Está claro que debemos seguir mejorando la dignidad laboral, tenemos más gente trabajando que nunca, y eso es un éxito de la reforma laboral, de los incentivos al empleo, de la protección del empleo durante toda la pandemia... Todo eso que hoy nos hace estar mejor preparados para lo que viene.

Un paso es reconocer que falta mejorar la calidad del empleo. Porque hay en el Gobierno quienes hasta cuestionan la fórmula de la productividad.

Canarias lleva perdiendo productividad treinta años, no es de ahora. Lo que queremos es crear empleo como estamos creando y seguir mejorando en la dignidad laboral. ¿Que estamos mejor que hace cuatro años? Indiscutiblemente. ¿Que podemos estar mejor? Indiscutiblemente.

Hablemos de sanidad. En la oposición no dan crédito a que se diga que las cosas están mejor que hace cuatro años.

Sería miope opinar así obviando que pasamos dos años de pandemia en los que la única urgencia era salvar vidas.

Pero hay comunidades que, pasando por lo mismo, no han empeorado tanto las listas de espera, por ejemplo.

Y hay Comunidades Autónomas donde las listas de espera han aumentado un 70%, mientras que en Canarias lo han hecho un 33%. ¿Es un dato para sacar pecho? No, no lo es, pero hay que tener un marco global para entender lo que pasa. Hemos estado durante dos años salvando vidas, dos de cuatro. Y aun así, en el hospital del sur se están haciendo operaciones de cirugía mayor ambulatoria; se han reformado las urgencias de la Candelaria; se han incorporado nuevas camas en la sanidad pública...

Aún colea eso de que el PSOE de Tenerife no tiene el peso que debería en el Ejecutivo.

El insularismo es muy cutre. Es cutre, genera desigualdad y, además, dice mucho de la cutrez de quien lo emplea. Canarias son ocho islas distintas y diversas que, afortunadamente, hoy tienen un presidente que entiende Canarias como tal. Tenerife ha estado lastrada por gobiernos de CC, porque los problemas de carreteras y sanitarios no se han generado ahora. Hubo quien siempre pensó que el enfrentamiento le venía bien: el enfrentamiento con la isla de enfrente, con el Gobierno de España... Siempre creyeron que ganaban en el enfrentamiento, pero Canarias perdía. Y Tenerife perdía. Con la palabra siempre sumamos, no con el griterío, el enfrentamiento y el complejo insularista que tiene CC.

Ustedes han estado en el Gobierno...

... Sí, y el PSOE se siente muy orgulloso de que, por ejemplo, las dos épocas donde más altas de dependencia se han dado fueran en el Gobierno en que estuvo el PSOE con Patricia Hernández y Marta Arocha y en el actual.

Vamos a los pactos...

... Qué raro [ríe]. Mire, vamos a ganar las elecciones; Ángel Víctor seguirá como presidente; y vamos a liderar el próximo Gobierno.

Pero puede producirse una previsible pérdida de votos en socios actuales y potenciales. Y luego está la obviedad de que nadie va a gobernar solo...

... Pues yo a solo días de las elecciones no hago política ficción. Estoy en la calle ganando votos, que es lo que importa.

Le insisto: ¿en esos posibles pactos cabe también Coalición Canaria como potencial socio?

Empezamos en 2019 un cambio de gobierno. Había muchas expectativas, y no nos daban ni dos telediarios. Pues bien, acabamos la legislatura, hemos dado estabilidad y esta tierra ha avanzado y se ha quitado los complejos del nacionalismo de derechas de CC. Lo que bien termina tiene vocación de continuar, ¿no? Pero ahora estamos para ganar las elecciones y para, sobre todo, que esta tierra siga avanzando.

La contundencia de ese mensaje complica el entendimiento con CC. Y esto, como sabe, puede ser necesario.

Pero no estoy en esas, estoy en que hemos terminado un pacto de gobierno que ha sido estable y bueno para Canarias, y sabemos que la sociedad se ha sentido mucho más protegida con este pacto de izquierdas que con lo que habíamos tenido hasta ahora. Es más, nos hemos quitado el lastre de la queja permanente. CC ha sido incapaz durante 26 años en la Presidencia de asumir cualquier tipo de responsabilidad, siempre señalaban a alguien. No puede ser. Esta tierra tiene capacidad para salir adelante con sus hechos diferenciales, con nuestras diferencias, con nuestro Régimen Económico y Fiscal, con nuestro Estatuto y con nuestra condición de Región Ultraperiférica. Con todas esas herramientas que deben hacernos más fuertes, no acomplejarnos, como ha intentado CC.