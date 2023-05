«Soy autocrítico con la gestión en sanidad; hay que poner a profesionales»

Se ha presentado seis veces como candidato a la Presidencia. ¿No hay personas para la renovación en su partido?

Las candidaturas se conforman después de un proceso de diálogo interno y la gente considera en mi partido de forma unánime que la persona que concita unanimidad, experiencia, conocimiento y entrega para el desempeño soy yo y, por lo tanto, lo asumo con pasión.

La encuesta del CIS y otros sondeos pronostican una caída de votos para Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC)...

Ni caso. Vamos a tener crecimiento, no tengo ninguna duda, porque hemos hecho el trabajo. Somos un partido artesanal, hecho a mano. La ciudadanía es muy inteligente y votará el trabajo realizado. Nosotros tenemos nuestros análisis y calculamos que vamos a rondar entre cinco y siete diputados y entre 95.000 a 100.000 votos a nivel de Canarias, y ahora tenemos 83.000.

Por tanto, ve una reedición del pacto de progreso. ¿Se conforma con la vicepresidencia y la consejería de Hacienda como ahora?

El pacto progresista se hará si dan los números, si no dan los números nos sentaremos, porque nosotros no tenemos jefe. Sobre nosotros no hay nadie que diga por aquí o por allí. Decidimos nosotros y tenemos un programa con una orientación y con unas propuestas. A mí lo que me interesa es el programa [blande el programa con la mano que se llama Un plan de país para vivir y crecer mejor]. Tenemos experiencia, es decir, hemos gestionado ayuntamientos, cabildos en Canarias y lo hemos hecho con resultados, no tengo ninguna duda. Y aquí está nuestra propuesta de país. Creemos que Canarias es un país que tiene una conformación social, económica, cultural y política distinta, y hacemos una propuesta de país para crecer y vivir mejor. Estamos convencidos de que hay una parte de las cosas que se deciden en Bruselas, otra parte en Madrid, pero las más importantes se deciden aquí: la sanidad, la educación, la gestión del territorio, la cultura, el deporte, el transporte interinsular, el transporte terrestre, la vivienda, la protección del sector primario, el modelo turístico... Todo se decide aquí. Está bien estar colocados en Madrid y en Bruselas, defender el REF, el Estatuto de Autonomía, la financiación autonómica, pero lo más importante es qué modelo de sociedad construimos aquí.

¿Y qué modelo de sociedad? ¿Por qué no la han construido en cuatro años?

Ni en ocho... Un país se construye en un proceso amplio de ciudadanía, de organizaciones empresariales, culturales, de medios de comunicación y de instituciones. Estos cuatro años han sido complicados. La mitad de la legislatura la destinamos a parar los golpes de la pandemia, del volcán y la crisis vivida. Pero eso no quitó ni tiempo ni energía para seguir avanzando en los grandes asuntos de Canarias. Y pongo un dato que algunos tratan de minimizar pero es incontestable: todavía no hemos recuperado el tamaño de la economía del año 2019 y, sin embargo, cerramos esta legislatura con 90.000 ocupados más. Tenemos 990.000 personas trabajando, casi 100.000 personas más que el año 2019, con la que está cayendo. Y la calidad del empleo de ahora es mejorable, pero es mejor que en el 2019, porque ha habido unos hechos incontestables, una reforma laboral que ha dado más derecho a los trabajadores y un salario mínimo interprofesional que ha mejorado de forma sustancial. De manera que hay cosas pendientes y, por supuesto, sectores a los que hay que atender de una manera preferente. Nosotros tenemos posición sobre las migraciones, posición sobre el medio ambiente, tenemos un proyecto de seguridad hídrica, un bien tan básico para la agricultura, para la ganadería, para los residentes y para los visitantes. Es que se dedicaron a asfaltar, plantar flores y a las rotondas, pero hay que meterse en el subsuelo.

Dice que va a crear 100.000 empleos en la próxima legislatura. ¿Cómo?

Los crea la sociedad canaria, la economía canaria, el crecimiento económico. Insisto en este dato, si en estos cuatro años trágicos, con pandemia, volcán, Thomas Cook, guerra e inflación se han creado en Canarias 90.000 empleos, ¿por qué la sociedad canaria en los próximos cuatro años, normalizados, donde no va a haber ni volcanes ni pandemia ¡porque lo vamos a prohibir [ironiza]! no va a crear 100.000 empleos? ¡Claro que se pueden generar los empleos que hemos generado en este cuatrienio!, aunque les pese algunos.

Pero la pobreza sigue siendo un problema en Canarias.

Pero menos que antes, y con la que está cayendo. La pobreza no es nueva, es histórica, y tenemos un problema grave de desigualdad de renta . ¿Cómo se combate esto? Crecimiento económico y empleo. Los 990.000 ocupados es la mejor respuesta a la lucha contra la pobreza. Pero cuando el empleo no es capaz de integrar a la gente hacemos la Renta de Ciudadanía de Canarias, que ya está en una ley.

¿Pedro Sánchez ha sido un buen presidente para Canarias?

Bueno, hay cosas en las que yo estoy muy de acuerdo, como la reforma laboral o el Ingreso Mínimo Vital. Cuando llegamos había 5.000 unidades familiares que percibían una ayuda de supervivencia, ahora hay 40.000 familias, 26.000 gracias al Ingreso Mínimo Vital y 13.000 gracias a la Prestación Canaria de Inserción. Como decía, ahora tenemos la Renta de Ciudadanía de Canarias que se ha aprobado por ley en el Parlamento canario, y en el próximo cuatrienio hay que incorporar entre 30.000 y 40.000 unidades familiares más para que la gente que está en pobreza severa, en la exclusión dura, pues tenga una renta de inclusión, de dignidad. Algunos decían cuando gobernaban que ayudar a la gente más necesitada era cronificar la pobreza. Se llamaba Fernando Clavijo. Eso por un lado. En el tema migratorio estoy muy descontento con Bruselas y con Madrid. Nos han dejado solos. En financiación autonómica hemos recuperado el dinero que perdimos en la etapa de Coalición Canaria. Ahora estamos casi en la media de la financiación autonómica per cápita. El planteamiento es: ¿Sánchez ha respondido después de la presión, de la pelea y de la dureza en materia presupuestaria, de financiación autonómica a nuestros intereses y derechos? Sí. ¿Dónde hemos tenido dificultades? En el respeto al REF y en la ausencia de una política migratoria porque nos hemos sentido solos. Con el Gobierno de España, como siempre, firmeza, determinación y no levantarnos de la mesa. ¿Nos han dado soluciones, totalmente satisfactorias? Depende de la fuerza que tengamos. Por eso es muy importante la presencia en las Cortes Generales. Nuestro diputado, Pedro Quevedo, ha sido el más rentable de todos los diputados de toda la historia democrática.

¿Qué mensajes quiere transmitir a los votantes?

La defensa de Canarias. La condición de región ultraperiférica [RUP] se tiene que defender, y en ello estamos; respeto al Estatuto de Autonomía y más autogobierno, como por ejemplo en la cogestión de los aeropuertos. El REF no se puede tocar, nunca, y separar el REF de la financiación autonómica. Y lo que hay que hacer es planificar, organizar y gestionar. Por ejemplo, cualquiera no vale para dirigir un centro sanitario. Nosotros vamos a exigir equipos competentes. Gestionar la cosa pública es muy importante. Al frente de las estructuras de gasto tan fundamentales como son las sanitarias y las educativas queremos profesionalidad. Y eso no se ha hecho. Yo soy autocrítico con la gestión de sanidad. Tiene más recursos que nunca, 4.000 millones hemos consolidado. Hace 25 años me tocó gestionar una primera gran transformación asumiendo la competencia, haciendo hospitales, el sistema de emergencia, planes, y ahora hay que volver a hacer una segunda transformación y hay que hacer un nuevo plan de salud. Y otra cuestión es la sostenibilidad. Tenemos que contener el modelo de crecimiento. Hemos crecido en 25 años en 640.000 personas.

¿Moratoria turística?

Contención del planeamiento y analizar la situación por isla. ¿Esto cómo se hace? Con planeamiento, diseñando el modelo de crecimiento. Hay que volver a las directrices de ordenación, hay que volver a los planes insulares. Ha habido un notable retroceso en la etapa anterior y la Ley del suelo ha sido un inconveniente. Hay que cambiar la ley para facilitar el planeamiento a las ciudades. No hay planes de ordenación y eso no puede ser.

Bajada de impuestos. CC y PP dicen que ya recaudan mucho y que es necesario bajar el IGIC del 7% al 5%. ¿No lo contempla?

Mire, no lo dice ni Feijóo. ¿Usted ha escuchado a Feijóo hablar de una rebaja generalizada del IVA que es del 21%? ¿Verdad que no? Ni siquiera Ayuso. Estos de aquí, CC y PP, le pasan por la derecha a Ayuso, a Feijóo y al otro, a Santiago Abascal

¿Qué remodelaría del Gobierno?

Yo creo que necesitamos elevar el rango del área del deporte del Gobierno. También la estructura en relación al envejecimiento, a los problemas de soledad, a los problemas de la cronicidad... Hay que darle una vuelta y poner algo en un área de forma más especializada. Desde luego, el tema de migraciones necesita un centro directivo que se ocupe de un fenómeno que es estructural. Hay áreas como la de Hacienda y la de la Economía por separado que es discutible. El turismo tiene que tener más peso en la estructura del Gobierno. Nosotros no demonizamos el turismo. Queremos un turismo con más calidad, más diverso, descarbonizado... En ese marco de un gran acuerdo defendemos una tasa turística y los recursos de la tasa no son para hacer caja, son para que esos recursos contribuyan a la sostenibilidad, a la diversificación, a la formación profesional o a rescatar los espacios obsoletos.

Desde Coalición Canaria dicen que la unidad nacionalista no puede darse por su personalismo.

Pues a ellos se les fueron Unidos por Gran Canaria, la Agrupación Herreña Independiente, el PNC... Yo he incorporado al proyecto de Nueva Canarias a una decena de movimientos, o sea, que nosotros seguimos avanzando, creciendo y agrupando, mientras otros se desmembran.