Las campañas electorales son en la actualidad muy personalistas y se centran en los candidatos, pero sin renunciar a los programas electorales. El programa electoral es ese conjunto de propuestas que trata de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos sin chocar con el ideario de base del partido. En las campañas de las Elecciones Autonómicas Canarias 2023 no va a ser menos. Las diferentes formaciones políticas que se postulan en los comicios del próximo 28M tienen todo un arsenal de propuestas que recogen en sus respectivos programas electorales.

En un ejercicio de 'buen hacer' democrático, los votantes tienen la responsabilidad de intentar recopilar todos estos documentos y leerlos, con el fin de ejercer su derecho al voto con pleno conocimiento de causa. Sin embargo, esta ardua labor, no suele llevarse a cabo.

Propuestas de los partidos

Con el objetivo de facilitar un poco este engorroso trabajo, en esta información pueden encontrar los programas electorales de los principales partidos que se presentan a las Elecciones Canarias 2023.

-PSOE Canarias: el PSOE Canarias recoge un total de 199 medidas más un compromiso final, y persigue “consolidar la transformación en positivo” iniciada hace cuatro años, tal y como afirma el candidato Ángel Víctor Torres. Con este programa, los socialistas adquieren un compromiso, que está basado en la canariedad desde la óptica progresista “que se defiende con orgullo y sin lamentos porque no somos menos que nadie”, apunta. Torres defendió que su partido quiere unas islas más sostenibles, más modernas, justas e igualitarias, “una Canarias alejada del lamento, el grito, el enfado, la bronca, el frentismo”, indica.

Más información en 'Programa Electoral PSOE Canarias Mayo de 2023'

-Coalición Canaria: encabezados por Fernando Clavijo, los nacionalistas afirman que en su programa "existen demandas canarias, que no verás en las propuestas de otros partidos o que serán arrinconadas en sus anexos secundarios". "Expresiones como lejanía o insularidad no figurarán en las páginas de otras formaciones. Ni mucho menos las políticas que se deben aplicar para que Canarias sortee las dificultades que entraña nuestra singularidad geográfica o para aprovechar las ventajas de un territorio situado en el Atlántico medio", aseguran.

Más información en 'Programa Electoral Coalición Canaria 2023'

-Partido Popular Canarias: los populares cuentan con Manuel Domínguez como candidato a la Presidencia de Canarias. En su programa explican que tienen "un proyecto político serio no se basa solamente en las proclamas, proyectos o ideas que, llegadas las campañas electorales, se dan a conocer a la ciudadanía cada cuatro años. Si se quiere transformar Canarias, si buscamos que su sociedad avance, si, en definitiva, aspiramos a hacer las cosas mejor y de otra manera para vivir en una tierra más próspera, no se puede improvisar, no es viable la mejora sin la solidez de un proyecto, de un plan".

-Unidas Sí Podemos Canarias: la organización que lidera Noemí Santana cuenta con una propuesta de 480 medidas organizadas en nueve pilares, entre los que destacan vivienda, salud mental, empleo y protección del territorio.

-Nueva Canarias: el partido que tiene como candidato a Román Rodríguez presenta un programa con el que pretenden "responder a los retos de Canarias frente a Europa y al Estado, y se defienden el Régimen Económico y Fiscal, el Estatuto de Autonomía y el carácter de Región Ultraperiférica".

Más información en 'Programa Electoral Nueva Canarias 2023'

-Ciudadanos: la candidata de Ciudadanos es Isabel Bello y como premisas de su partido comenta que el futuro de Canarias "pasa necesariamente por un Ciudadanos fuerte, garante de la renovación y limpieza de las instituciones, y que apuesta por un mensaje de moderación y sensatez en la gestión pública para resolver los problemas de los canarios".

-Drago Verdes Canarias: el programa electoral de la formación de Alberto Rodríguez "representa la culminación de un laborioso proceso de discusión, escucha y elaboración en el que han tomado parte numerosas personas en las ocho islas y también en la diáspora (...). Es, en gran medida, una prueba evidente de la ingente inteligencia colectiva con la que Drago Verdes Canarias ha contado para presentar al pueblo canario un conjunto de análisis que quieren ser también una llamada a la esperanza frente al desencanto y la desafección".

Más información en 'Programa Drago Verdes Canarias'