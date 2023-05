«Puede haber un ‘sorpasso’ a CC y no por las encuestas, sino por los ciudadanos»

¿Cómo le dio por meterse en política?

Me lo pensé. Cuando me llamaron me dio un vértigo que casi tartamudeaba. Y lo pones en cuarentena. Y al principio no les dije que sí porque soy periodista y la gente te cuestiona. Pero decidí dar el paso por mi compromiso con la sociedad y mis ganas de cambiar las cosas desde dentro. He recibido apoyo por parte de otros partidos y de los compañeros de profesión. Ahora estoy con más fuerza.

No es la primera compañera que se pasa a la política…

Pero no me gustan las comparaciones. Me llevo muy bien con Vidina. Me ha dado consejos. Pero Vidina es Vidina y yo soy yo. Ella lo hace bien en su mundo y yo lo hago bien en el mío. Defendemos los mismos intereses pero desde otro punto de vista. No tiene nada que ver que seamos las dos periodistas. Hay políticos de todas las profesiones y yo creo que no se les compara simplemente por ser de la misma profesión.

El CIS de Tezanos habla de un sorpasso del PP a CC ¿se lo cree?

Miro las encuestas pero no las tomo en cuenta pero creo que el 28 de mayo van a pasar cosas muy buenas para nuestro partido.

Pero ¿cree que es posible que se produzca?

Yo creo que sí. Pero no es porque lo digan las encuestas sino porque lo va a decir la ciudadanía.

¿Podría existir un pacto en Canarias entre el PP y el PSOE o es una quimera?

Ojalá no tuviéramos que pactar con nadie. A partir del 29 son otras personas las que van a tomar esa decisión yo por mi no pactaría con ninguno.

Pero, ¿si fuera necesario para poder gobernar estaría a favor?

Sí, no hay que cerrarse a nada. Hay que escuchar a todos y el que más se acerque a nuestro programa electoral con ese pactaremos. Pero esa decisión no la voy a tomar yo.

¿Estaría cómoda si se tuviera que pactar con Vox?

Ni lo contemplamos. No creo que vayan a ser necesarios para pactar en Canarias y espero que no lo sean.

El PP ha tenido 11 diputados la pasada legislatura ¿a partir de cuántos se consideraría un éxito?

Para mi el éxito sería 18 diputados. Creo que nos merecemos 18 y por eso estamos luchando. Y en Tenerife creo que vamos a sacar muy buen resultado.

¿Qué es lo peor que se ha gestionado en Canarias?

La sanidad. Han contado con un presupuesto histórico. Lo dicen ellos mismos. Han contado con 500 millones más. ¿Dónde está ese dinero? El Centro de Salud de Tacoronte no se ha retomado tras su paralización. ¿Se ha hecho algo en el Hospital del Norte? Aquello es deplorable. Por qué no se ha dotado de personal y material. ¿Qué se ha hecho con el dinero? El Hospital del Sur hace honor a su nombre: El Mojón. ¿Qué ha hecho este gobierno? Recaudar y recaudar. Si se hubieran bajado los impuestos ese dinero o parte de ese dinero pudiera estar en el bolsillo de los ciudadanos. Se ha preferido tener el dinero en las arcas en lugar de invertirlo. No se puede engañar a la ciudadanía. Un mantra que me repiten en la calle: Ahora aparecen, son todos iguales. Desconfían de los políticos. Normal, les hemos dado argumentos. ¿Cómo rompes esa coraza? Intentando que confíen en ti contando como eres tú como persona.

¿Cree que el PP recurrió a usted precisamente por esa cercanía que puede tener con parte del electorado al haber trabajado en televisión?

Creo que sí también, no te voy a engañar. Pero más por mi cercanía y mi honestidad. Soy una chica normal separada con dos hijos vivo con mi madre de alquiler en La Cuesta. Tengo mi puesto de trabajo no necesito vivir de la política. Vengo porque realmente quiero cambiar las cosas.

Otro de los temas del que se está hablando en esta campaña es la tasa turística ¿el PP cree que es ponerle palos en la rueda a lo que nos da de comer?

Es un error. El PSOE decía que no era el momento y ahora lo lleva en el programa electoral. Podemos lo ha defendido todo este tiempo y creo que NC también. No podemos tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Todos sabemos el peso que tiene el turismo en nuestra economía. Lo que tenemos que hacer es impulsarlo no ponerle trabas. Nosotros no queremos implantar la ecotasa. Por lo menos ahora no es el momento.

¿Qué harán en materia de vivienda, otro de los grandes problemas del Archipiélago?

Primero que el plan que se aprobó se ponga en marcha. No se ha construido vivienda pública en Canarias en todos estos años. Se prometieron 6.000, no se ha entregado ni una. Y para los jóvenes que, ahora nos lo están copiando otros partidos políticos, el aval del 20% del coste de la vivienda a los jóvenes para que puedan acceder a la compra.

Otro de los problemas que tiene Tenerife son las carreteras ¿qué proyectos son los que apoya el PP para resolverlo?

Proponemos el tercer carril, habilitar zonas de aparcamiento en los municipios para que los vecinos puedan dejar su coche y coger el transporte público. Promover el sector del taxi que ha sido el gran olvidado para que en los municipios con gran dispersión un servicio de taxi ponga a los vecinos donde está el transporte público. ¿Por qué no promovemos el tren en Tenerife en el norte y en el sur? Es guiado, no consume mucho territorio, es regular, puntual…

¿Por qué cree que en Gran Canaria hay un mayor consenso con el tren que en Tenerife?

No lo se. De hecho, de lo que se quejan los constructores es del desequilibrio inversor. De cómo están las infraestructuras en Gran Canaria y en Tenerife.

Los rifirrafe de Poli Suárez y la consejera de Atención Social Noemí Santana han sido épicos esta legislatura ¿cómo se puede hacer mejor en este área?

Que haya más técnicos para valorar la ley de dependencia y más trabajadores sociales en los ayuntamientos. Noemí Santana saca pecho porque saca adelante una renta ciudadana que ha beneficiado a 60.000 personas cuando hay 360.000 personas en riesgo de pobreza. Qué mérito tiene que haya sacado adelante a cuatro meses de las elecciones la renta ciudadana.