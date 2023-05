«Me gustaría gestionar Vivienda porque lo que se ha hecho es insuficiente»

Están haciendo una campaña muy intensa con la ecotasa o la moratoria turística. ¿Quieren la Consejería de Turismo?

Nosotras creemos que el modelo turístico por el cual se ha apostado en esta legislatura no es el modelo de Podemos y querríamos emprender políticas en el sector turístico diferentes a las que se han aplicado hasta ahora. Entre otras cosas, llevábamos en el pacto de Gobierno el estudio de la ecotasa que, finalmente, por decisión de la consejera actual de Turismo [Yaiza Castilla, ASG], no salió adelante. Pero nosotras no nos vamos a conformar en esta próxima legislatura solo con un estudio, sino que queremos que se ponga ya en marcha la ecotasa, porque entendemos que es algo que está funcionando en múltiples destinos de Europa, pero también en otros destinos competidores de Canarias y sin ningún tipo de consecuencia negativa, más bien al contrario, y esto revertiría en un beneficio para toda la ciudadanía de Canarias. Esos fondos, que debieran ser finalistas, se destinarían a mitigar la huella ecológica que dejan los millones de turistas que nos están visitando.

Entonces, en la reedición del pacto de las flores, que usted augura, ¿en qué área se ve? Lo digo porque casi le oigo más hablar de turismo que de derechos sociales que es la consejería que usted gestiona...

Bueno, también sacamos pecho de nuestras conquistas en el ámbito de lo social. De hecho, nuestra campaña tercia en eso, en los logros que hemos alcanzado en esta legislatura, en lo que hemos gestionado nosotras mismas. Estamos bastante contentas con lo hecho. Es verdad que queda trabajo por hacer y necesitamos cuatro años más para ir consolidando esos derechos que hemos adquirido para la ciudadanía. A mí me gustaría seguir gestionando el área de derechos sociales.

¿Le gustaría?

A mí sí. Como consejera me gustaría seguir gestionando el área de derechos sociales. Ahora, lo que quiere Podemos es más peso dentro del pacto de gobierno y vamos a pelear por más diputados y pelear por más consejerías. Y, además, otra cosa que se puede hacer es repensar el organigrama de gobierno. Por ejemplo, en la anterior legislatura a la nuestra, Vivienda estaba dentro del área social y la vivienda es una de mis principales preocupaciones ahora mismo, y sí que me gustaría gestionar Vivienda. Hay una emergencia habitacional en Canarias que es latente. Ha habido mejoras en los diez últimos años, pues Coalición Canaria no hizo ni una sola vivienda pública, y en esta legislatura se han gestionado más de mil viviendas sociales en la Comunidad Autónoma en cuatro años cuando en diez años no se había hecho nada. Entonces, ¿ha habido mejoras? Sí. ¿Que nosotras entendemos que ha sido insuficiente? También. Creo que he sido bastante clara.

Van en una confluencia de izquierda, pero solo han logrado hacerlo con Sí Se Puede y con Izquierda Unida. ¿Esa desunión de la izquierda les pasará factura?

Creo que la izquierda está tan dividida como la derecha. ¿Cuántos partidos de derecha se presentan a las próximas elecciones? Ciudadanos, Unidos por Gran Canaria, Vox, Partido Popular, Coalición Canaria, Hablemos Ahora... Eso, solo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, no sé por qué hay como un interés de alguna parte de intentar hacer visible la división de la izquierda, pero sin embargo de la división de la derecha poco o nada se habla.

Alberto Rodríguez, exdiputado nacional de Podemos, presenta una confluencia a la que además se le ha unido Equo, que estaba negociando con ustedes. Él dice que al pacto de las flores no quiere ni verlo...

Pues me entristece, porque creo que la alternativa al gobierno de progreso es que vuelva a gobernar en Canarias la derecha, y está claro que hay una hoja de ruta dentro de la derecha para pactar el Partido Popular y Coalición Canaria, incluso hasta aún más que previsible, si dieran los números y si no da a la izquierda, un pacto entre Coalición Canaria y PSOE también podría ser. Por lo tanto, a mí me parece triste, y la única garantía de que gobierne realmente la izquierda y que los votantes estén seguros de que no van a pactar ni con Coalición ni con el Partido Popular ni con Vox es Unidas Sí Podemos.

Usted dijo que votar al PSOE es votar a CC en el acto al que acudió Pablo Iglesias en Canarias, sin embargo, defiende la reedición del pacto de las flores (PSOE, NC, ASG y Podemos)...

Lo dije porque el PSOE no descarta pactar con CC si no le dan los números para el pacto progresista. Eso significa que el voto socialista puede ir a parar a un gobierno en el que esté Coalición Canaria. Ángel Víctor Torres es una persona que tiene un perfil muy conciliador, y eso la ciudadanía lo ha valorado muy positivamente y nosotras también como socios de gobierno. Eso es de agradecer. Ahora, a mí lo que me apena de Ángel Víctor es que él no tenga claro que con la derecha no se puede pactar, que no podemos volver a lo de antes. Ángel Víctor dice que prefiere un pacto de progreso pero que si nos dan los números él estaría dispuesto a pactar con Coalición Canaria, y a mí eso me decepciona.

¿Cree que darán los números para el pacto de progreso?

Yo creo que sí, la verdad.

¿Qué pronósticos electorales hacen? Hay encuestas que le dan resultados bajos precisamente por esa desunión de la izquierda, aunque el sondeo del CIS pronostica que van a crecer, pero en Canarias la encuesta del CIS es muy cuestionable...

Nosotras, la verdad, no caemos ante el desaliento con las encuestas, porque nunca las encuestas le han dado bien a Podemos. Eso lo puede comprobar en la hemeroteca cualquiera de los lectores. Pero sin embargo, y a pesar también de estar anunciando que Podemos se muere desde hace diez años, prácticamente desde nuestro nacimiento, lo que vemos es que en los últimos comicios, con los que podemos comparar, estamos en el Gobierno autonómico, estamos en el Gobierno insular y estamos en el Gobierno estatal. Por lo tanto, creo que Podemos tiene una base inquebrantable, tiene unos votantes que son ya fieles a lo que representan nuestros valores y nuestros principios, que ya le gustaría tener a muchas otras fuerzas. Y de ahí, para arriba.

¿Por qué no concurre a la lista regional y se presenta por la circunscripción de Gran Canaria? ¿Es un hándicap para usted?

Porque siempre me he presentado por Gran Canaria. Nosotras sacamos el diputado regional en la pasada legislatura, y en esta legislatura todas las encuestas también nos dan el diputado regional. Por lo tanto, no es una cuestión de que yo crea que no vaya a salir en la lista autonómica, porque todo apunta a que vaya a salir. Pero nosotras siempre hemos dejado un espacio hacia la confluencia, como de amabilidad y generosidad a las otras fuerzas políticas para que también puedan entrar en el Parlamento. Y, la verdad, creo que a pesar de que soy reconocida en todas las islas siempre mi militancia desde los 16 años la he desarrollado en Gran Canaria. Es también una cuestión un poco sentimental.

¿Qué fortaleza destaca de su programa electoral?

Nosotras vamos a trasladar a la ciudadanía que aquello que durante mucho tiempo nos dijeron que no era posible en esta tierra, que era imposible, pues sí que se puede hacer con voluntad política, con esfuerzo y con muchísimo trabajo. Nos decían que era imposible la renta de ciudadanía y hoy es una realidad. La primera nómina se cobra este mes. Vamos a llegar a 12.600 familias y además es un millón de euros más, y eso quiere decir que el incremento de las cuantías que van a cobrar va a ser bastante generoso con respecto a la Prestación Canaria de Inserción. También nos dicen ahora que la ecotasa es un imposible, y nosotros queremos demostrar que puede ser posible, igual que la excepción insular, para que los canarios que vivan aquí, cualquier persona que resida y trabaje por Canarias, tenga prioridad en la compra de vivienda con respecto a personas extranjeras, porque una de cada tres viviendas está quedando en manos de extranjeros. También defendemos poner especial hincapié e interés en la atención primaria. El presupuesto de Sanidad ahora mismo es de más de cuatro mil millones de euros, pero gran parte va destinado a los grandes hospitales. Nosotras entendemos que hay que cuidar antes de curar, por eso queremos poner mucho ojo en la prevención y en el envejecimiento activo.

Las listas de espera en dependencia siguen muy abultadas, ¿qué han hecho en estos cuatro años?

Sí, pero también le digo que hemos bajado en 8.000 personas las listas de espera de dependencia de esta Comunidad Autónoma. De hecho, ¿cuántas camas sociosanitarias se crearon en la pasada legislatura? ¿Y cuántas hemos creado en esta? Es decir, ya inauguradas tenemos más de 300 plazas. Se está haciendo la ampliación de Taliarte, nuevos centros sociosanitarios en Gran Canaria y Tenerife, y la gente puede ver las construcciones. Pero, claro, nos ha tocado gestionar una pandemia de por medio que paralizó las obras durante casi dos años. En dependencia somos la comunidad que más crece en personas atendidas de toda España, por lo tanto, pues sí que se empieza a ver la luz al final del túnel, y esperemos que podamos llegar al final del túnel. Yo creo que para llegar al final del túnel hace falta un gobierno de progreso o nos quedaremos en mitad del túnel y volveremos a la oscuridad.

Por cierto, se le va la viceconsejera de Derechos Sociales como candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez. Pese a su cargo en el Gobierno no es muy conocida...

Cuando me presenté en el año 2015 no me conocía nadie. Lo que sí que conocían era la marca, el paraguas bajo el cual nos presentamos, Podemos, y ahora Unidas Sí Podemos. A mí me gusta mucho porque marca distancias con respecto a la representación que hemos tenido hasta ahora de Podemos en el Ayuntamiento [el exconcejal Javier Doreste]. El modelo de Gemma es completamente rompedor y rupturista con respecto a las personas que estaban antes de Podemos en el Ayuntamiento. ¿Por qué? En la Comunidad Autónoma hemos visto un Podemos que ha alzado la voz y, sin embargo, si te pliegas al socio superior de gobierno apenas queda un Podemos invisibilizado, y eso sinceramente creo que hace daño.