La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha apostado por la continuidad de los gobiernos de coalición y de progresos para frenar a una derecha "asalvajada" que está "atacando el corazón de la democracia".

Así lo ha puesto este domingo de manifiesto durante un acto para apoyar la candidatura para las Elecciones Autonómicas Canarias 2023, Noemí Santana, de Unidas Sí Podemos (Podemos, Izquierda Unida y Sí Se Puede), a la Presidencia del Gobierno de Canarias, donde inició su intervención mostrando su apoyo a la causa saharaui y pidiendo el voto para Santana por su labor durante los últimos años al frente de la Consejería regional de Derechos Sociales.

"La derecha ya no existe en España. Existe sólo una extrema derecha que está atacando al corazón de la democracia para volver al bipartidismo y que su corrupción permanezca en la impunidad", aseveró.

Montero ha hecho especial hincapié en que los partidos de la derecha no saben presentarse a unas elecciones "con juego limpio".

"Lo han hecho --continuó-- con dinero de la corrupción para pagar sus campañas y usando las cloacas para atacar a sus adversarios", para agregar que en estas elecciones están diciendo "eta, eta eta" para que no se hable sobre que en lo peor de la emergencia sanitaria, donde gobernaba el PP estaban más preocupados en las "mordidas" que en las personas, citando expresamente el caso de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la ministra comentó que el PP está muy preocupado por las lonas en la Calle Goya de Madrid o por la camiseta de Ione Belarra. "Se lo ha dicho muy bien la ministra de Derechos Sociales hoy. Devolved el dinero, que ya nos ocupamos nosotras de quitar la lona, pero devolved hasta el último euros, ¡corruptos!, ¡ladrones!", espetó.

Del mismo modo, Montero explicó que nunca más habrá silencio "ante la corrupción del PP" pese a que la derecha mediática "quiera hacer pagar un enorme precio por ello". "Nunca con nuestro silencio --insistió--, se acabó su corrupción y, sobre todo, la impunidad de su corrupción".

La derecha se declara en "rebeldía"

Criticó también que la derecha esté declarándose en "rebeldía" contra la ley "negándose" a aplicar la ley del aborto y amenazando con no aplicar la ley de vivienda para "seguir beneficiando a los especuladores".

"El PP utiliza la democracia cuando con las reglas de la democracia puede seguir beneficiando a los privilegiados, haciendo amnistías fiscales o regalando vivienda pública los fondos buitre, pero nunca acepta la democracia cuando consiste en garantizar los derechos", observó Montero.

Los partidos de centro no aceptan esta "deriva antidemocrática"

Por otro lado, la ministra lamentó que los partidos de centro no terminen de aceptar la "deriva antidemocrática" de las derechas españolas.

"Sobre actúan muchas veces en la confrontación bipartidista, se enfadan porque Ayuso no deja subir a un ministro a la tribuna en un acto oficial, pero después han dejado al PP hacer lo que le da la gana durante cinco años bloqueando el CGPJ", señaló para añadir que esta "sobre actuación" se produce sobre todo cuando hay campaña electoral.

Por ello, entendió que en estas elecciones no basta con que la derecha no entre al Gobierno. "Unidas Podemos --prosiguió-- tiene que tener la fuerza suficiente porque es la única que puede impedir que la derecha mande aunque no esté en el Gobierno. Con una derecha asalvajada, UP dice 'sí se puede, claro que se pueden garantizar derechos'".

Con todo, Montero dijo que solo Podemos tiene la capacidad suficiente para gobernar e insistir en las cosas hasta que se convierten en realidad, como con el Salario Mínimo Interprofesional, con el precio de la luz con la solución ibérica o el precio de las mascarillas.

La ministra ha pedido ante esta situación el voto para evitar que la derecha gobierne. "No basta solo con que vayáis a votar. Tenemos que traer muchos votos morados, verdes y rojos a las urnas este 28M", dijo.

La fuerza política que se toma en serio los derechos feministas

"Somos la fuerza política que se toma en serio los derechos feministas --expuso--. Si son tan atacados es porque están en el corazón de las reformas. El feminismo es lo más importante que tenemos que hacer ahora en política; garantizar la vida de las mujeres y el aborto seguro".

También se refirió a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y trans. "Hemos conseguido que España esté en el cuarto puesto en respeto a las personas LGTBI y trans, y eso son derechos para todas, porque todos somos más libres si todos nuestros vecinos pueden ser quienes son sin miedo", expuso para criticas los "malditos bulos" de la derecha.