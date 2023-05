Tiene que hacer pedagogía. ‘Oigan, que no voy al Congreso, sino al Parlamento canario’.

Vuelvo a la política canaria después de 14 años en la política nacional porque Fernando Clavijo me pidió que me incorporara al equipo. Y a eso vengo: a formar equipo. Equipo junto a él, junto a Rosa Dávila, junto a nuestros alcaldes... No podemos resignarnos ante la situación de dificultad que atraviesa esta tierra. Tengo ganas de aportar todo lo aprendido en la política nacional: pelear, luchar, no resignarse, sentarse para llegar a acuerdos... Canarias necesita tolerancia, que nos escuchemos los unos a los otros y que todas las fuerzas políticas lleguemos a acuerdos para defender esta tierra, para salir de la resignación y cambiar unos datos que son terribles para las familias.

¿Sabe que hay quienes en los otros partidos dicen que usted viene de retiro, ya sin tanta fuerza y empuje?

[Ríe]. Que nadie piense que vengo de retirada a Canarias, voy a seguir siendo la misma peleona como parlamentaria por Tenerife. Porque, además, creo que la Isla ha ido hacia atrás en los últimos cuatro años con un Cabildo ausente. Un Cabildo que siempre fue el motor económico de Tenerife, con Galván Bello, Adán Martín, Ricardo Melchior o Carlos Alonso, y que ahora tiene a un oficinista como presidente. Se han parado todos los proyectos, tenemos los peores datos de empleo a nivel regional, de exclusión social..., y encima, cuando en Madrid conseguimos cosas para Canarias, como las guaguas gratis, se ponen pegas y más pegas. ¡Se llevan un disgusto! Es más, logramos otras cosas para que llegaran el 1 de enero, como el plan de salud mental para La Palma, y resulta que aplazan ese dinero y esos beneficios para las Islas solo para que Coalición Canaria no se apuntara el tanto. Es algo que me duele muchísimo.

Bueno, esos dineros llegarán.

Sí, claro, pero no desde el 1 de enero, y le recuerdo que hay que gastarlos antes del 31 de diciembre. Como me dijo la presidenta del Colegio de Psicólogos, si el dinero llega cuando los colegios están cerrados, solo van a tener dos meses para poder actuar. Y también desde el 1 de enero tenía que financiarse por el Estado el cien por cien del transporte de mercancías. O los fondos que conseguimos para las dos universidades canarias, o las becas para universitarios y para Formación Profesional... ¡Y no lo han firmado! El Gobierno de Canarias no lo ha reclamado porque no quiere que CC se lo apunte. Eso me produce furia y tristeza. Los canarios no podemos resignarnos, como ha hecho Ángel Víctor Torres; no podemos resignarnos a tener 300.000 personas en el umbral de la pobreza y no podemos no hacer caso a lo que dicen Cáritas, Cruz Roja o los graduados sociales. No busquemos culpables, busquemos soluciones, pero el primer paso es reconocer que la situación del empleo, de la sanidad y de la atención de los mayores está mucho peor que hace cuatro años.

Félix Bolaños dijo de Torres que no daba problemas, pero la también ministra María Jesús Montero casi lo negó días atrás al alabar su defensa de los intereses canarios como «martillo pilón».

Me parecen tremendas varias cosas. Primero que el PSOE de Canarias y Ángel Víctor Torres se queden contentos cuando Pedro Sánchez y un ministro dicen que es el único presidente de Comunidad Autónoma que no ha dado problemas. Y también me parece tremendo eso de que no han podido hacer nada porque hubo incendios, porque ocurrió lo del volcán o por el covid. No, mire: Galicia, Asturias, Madrid... Todas han sufrido el covid y, sin embargo, han mejorado en sanidad, mientras que Canarias ha pasado a ser la última de la cola. Y el volcán de La Palma no es excusa para que no haya mejorado el empleo en la isla de Tenerife. Y los incendios no son excusa para tener a la mitad de los jóvenes en paro.

Argumentan que han sido tiempos difíciles y que esto ha impedido mayores avances.

Sí, y dicen que ellos vinieron para cambiar las cosas porque Coalición Canaria llevaba en el poder 16 años. Y yo quiero recordarle que en esos últimos 16 años, con la excepción de los dos en los que Fernando Clavijo gobernó en minoría, el PSOE tuvo la vicepresidencia y llevó Sanidad, servicios sociales... Creen que la gente es tonta. El PSOE es responsable para lo bueno y para lo malo. Seamos capaces de quitarnos la soberbia, a los ciudadanos no se les puede engañar una vez y otra vez. Mucha gente no llega al día 25 aun teniendo un sueldo; la dependencia no ha mejorado, porque mejorar no es ponerle a la gente un botón de teleasistencia por si le pasa algo; tampoco ha mejorado la atención de los chicos y chicas con discapacidad; y no mejora la sanidad, donde hablan de 7.000 personas más pero hacen como con el empleo. No puedes tener en la sanidad pública o en la educación a profesionales que llevan 20 años trabajando en condiciones que no les permites por ley a las empresas privadas. Porque en la sanidad no hay fijos discontinuos, en la sanidad lo que hay son contratos basura. Una no puede entender que, con mil millones más, la sanidad esté peor. Pero niegan la realidad, y si niegan la realidad, ¿cómo van a solucionar los problemas?

Pero tendrán ustedes que arar con estos bueyes si aspiran a gobernar.

Aspiramos a gobernar, pero más que a gobernar, aspiramos a cambiar las cosas, a no resignarse.

¿Y es eso posible en un pacto con este PSOE? ¿Miran al PP?

Hemos gobernado con el PSOE y con el PP. Lo importante es tener un gobierno fuerte, que se comprometa a cambiar las cosas en Canarias y a pelear las cosas de Canarias en Madrid y en Bruselas. Y que no se arrodille, no calle y no tire la toalla.

Insisto, ¿es posible con este PSOE?

Y yo le vuelvo a decir lo mismo: aspiramos a gobernar, y vamos a poner nuestras condiciones, que son esas: cambiar las cosas en Canarias y pelear las cosas en Madrid y en Bruselas. ¿Que para eso alguien tiene que renunciar al liderazgo en el PSOE o en el PP?... Mire, al final son igual de malos o buenos depende de quién gobierne. Para Canarias fue terrible la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y es terrible la mayoría absoluta del PSOE, o mejor dicho, este pacto con Esquerra y Bildu. Nosotros no tenemos el gobierno, pero tenemos la calle y la gente. Y ellos son los que deciden el 28.