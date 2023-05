Alberto Rodríguez, el autocandidato

Cuando Alberto Rodríguez aterrizó en Canarias procedente de Madrid al día siguiente de que tuviera que dejar el Congreso, el 27 de octubre de 2021, tras serle retirado el escaño en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que lo inhabilitaba por agredir a un policía durante una manifestación en 2014, lo primero que hizo fue dar un portazo en Podemos anunciando su marcha de la formación a la que había pertenecido hasta entonces y dando a entender además que, aunque iba a batallar judicialmente por recuperar el acta parlamentaria, por el momento se retiraba de la vida política. Su mensaje es que iba a reincorporarse a su trabajo en la petrolera Cepsa en Tenerife, que asumía un nuevo «momento personal» y que daba por «superado un ciclo». Rodríguez acusó entonces a la formación morada y al grupo parlamentario de no haberle defendido suficientemente y para muchos ese recado de despedida a sus ex compañeros suponía ya toda una declaración de intenciones sobre su futuro.

Año y medio después, con su escaño en el Congreso todavía por cubrir, Rodríguez está inmerso en una campaña electoral en la que defiende su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias encabezando Drago Verdes Canarias, una coalición de la que forma parte su propia criatura política, el denominado Proyecto Drago, y otros partidos o colectivos como Equo o Los Verdes-Federación Verde. Se ha convertido, dando este paso, en la peor de las pesadilla del que fuera su partido y uno de sus impulsores en las Islas, por el que llegó a ser diputado en cuatro elecciones consecutivas, las de 2015, 2016 y las dos celebradas en 2019, y número tres como secretario de Organización. Y es que, cuando peor pintan las cosas y las encuestas, a Podemos le ha salido un competidor directo en Canarias que podría cortarle el paso al Parlamento regional, o cuando menos condenar a la irrelevancia política a un partido actualmente en el Gobierno.

Toda la trayectoria de Rodríguez desde hace año y medio y su propia candidatura a la Presidencia parten de esa batalla personal por recuperar el escaño y reparar lo que considera un clara «injusticia» contra él, tanto por parte del Supremo en la sentencia que lo inhabilitaba para cargo electo, como por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en su discutida aplicación de la misma. Esa ha sido la idea fuerza de su discurso político de fondo más allá del barniz canarista y ecologista que ha dado a su Proyecto Drago. Toda la presencia mediática y el empuje que ha logrado dar a su criatura política parte de su condición de ex diputado desahuciado por Batet y de ex dirigente de Podemos que ha tomado su venganza por la, según él, poca implicación de la formación morada en defenderle.

Su batalla judicial por el acta parlamentaria, proceso que está ahora en manos del Tribunal Constitucional al que presentó sendos recursos de amparo, le ha convertido en una especie de ‘llanero solitario’ justiciero que ha despertado muchas simpatías en sectores de la izquierda alternativa canaria. Una hipotética resolución a su favor en este sentido antes del 28 de mayo le daría alas en la jornada electoral, y aunque hace meses se especuló con una sentencia inminente, ahora parece descartado que la misma se produzca antes de esta cita con las urnas. En todo caso, la expectativa mantiene encendida la llama de la causa y la de entrar en el Parlamento de Canarias y, por qué no, tener algo que decir en las negociaciones para formar gobierno.

De esta forma, Rodríguez es el único estandarte visible de Drago Verdes Canarias y será por ello auténtico responsable de los resultados de la candidatura en cualquiera de los escenarios posibles, como lo será también, independientemente de si logra o no entrar en el Parlamento, del agujero electoral que pueda provocar en Podemos. Esa identificación absoluta entre Rodríguez y la candidatura que lidera es la que en otros sectores de ese espacio político se entiende como una prueba de la actitud personalista del ex podemita, acusación que se complementaría con el hecho de que se presente también como candidato a la alcaldía de La Laguna. Para su antigua formación, no ha habido por su parte verdadera voluntad de negociar una candidatura conjunta pese a que había predisposición a que fuera él quien liderara la lista regional al Parlamento y apareciera formalmente como aspirante a la Presidencia, y que fuera en todo caso la candidata de Podemos, Noemí Santana, quien se mantendría en el Gobierno regional si se reproducía la coalición del pacto de las flores junto a PSC, NC y ASG.

En la órbita de Sumar

Parte de la pugna entre Proyecto Drago y su impulsor con Podemos en Canarias tiene que ver también con las alianzas de futuro que se vislumbran en el espacio de la izquierda alternativa en las Islas. No es un secreto para nadie que Rodríguez se siente mucho más cercano a algunos de los creadores de la formación morada que ya están fuera de ella, o que no forman parte del núcleo duro, que a sus actuales dirigentes, en especial Íñigo Errejón, de Más País, y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo que acaba de lanzar su plataforma Sumar para presentarse a las elecciones generales de diciembre. Y todo parece indicar que a Proyecto Drago poca cuenta le trae ahora aliarse de la forma que fuera con Santana si ve la posibilidad de alcanzar un acuerdo futuro con Sumar y los partidos que le apoyen en las generales.

Si Sumar y Podemos no acaban firmando una candidatura conjunta para diciembre, Rodríguez apostará entonces claramente por la primera, algo que entraría en contradicción con su alianza con los morados en la política regional. Y si los resultados del 28-M le acompañan mínimamente, el ex diputado parece tener claro su objetivo de intentar volver al Congreso por la puerta grande con un acta parlamentaria por la provincia occidental en diciembre diga lo que diga el TC sobre el escaño que perdió hace año y medio.

Las encuestas, sin embargo, se muestran por ahora esquivas a la posibilidad de que Rodríguez pueda convertirse por primera vez en su carrera política en diputado regional, y sí presagian claramente que los votos que reste a la coalición que lidera Podemos, junto a Izquierda Unida y Sí Se Puede, impidan la presencia de la misma en la asamblea autonómica, o que sean determinantes para entrar en el juego de los pactos. Magro resultado para quien entró en política al calor del movimiento 15-M para intentar cambiar las cosas desde dentro de las instituciones y llevar la voz del pueblo y del interés común, desde una óptica progresista, a la gestión pública.