Canarias se hace mayor

Canarias tiene cada vez más arrugas. Y no es de extrañar, su población envejece a pasos agigantados sin que la escasa natalidad pueda hacer nada para remediarlo. En apenas quince años los canarios mayores de 65 años habrán aumentado en casi un 70%. Es decir, la tercera edad contará con 271.000 integrantes más en el Archipiélago y habrá 665.620 personas en edad de jubilación. Todo un reto demográfico que supone desafíos acerca de cómo se abordarán los cuidados de aquellos ciudadanos que los necesiten, cómo se sufragarán estos servicios o de qué manera se abonarán sus pensiones a través de un sistema ahora en entredicho y acusado de ser insostenible. Lejos de estar todo preparado para afrontarlo todavía quedan demasiadas cosas por hacer, pero aun así esta problemática no tiene una gran repercusión en la campaña, lejos de los guiños que han hecho ya algunos partidos.

La población mayor aumenta mientras los más jóvenes cada vez son menos. En quince años los menores de 20 años pasarán de ser el 18,2% de la población a solo el 14%, con lo que habrá 46.249 niños y adolescentes menos. Pero al tiempo que decrecen los más pequeños se incrementa el sobre envejecimiento. Es decir, aquellas personas que en 2037 soplarán 80 o más velas. En apenas década y media habrá 171.918 mientras que el año pasado el colectivo estaba integrado por 103.203 personas. Esta disparidad entre los que están apenas comenzando a vivir y aquellos que ya peinan canas se explica por múltiples factores. Cada vez vivimos más años, ya que la esperanza de vida se ha incrementado pero por el contrario nacen menos niños. De hecho, las canarias son las que tienen menos descendientes de todo el estado y la tasa ya está por debajo de 1 hijo por mujer.

Una situación que, todo parece prever, se agravará en los próximos años sin que Canarias esté preparada para asumir los cambios que se producirán en una sociedad en la que los mayores serán mayoría. Los expertos ya han advertido que el problema «nos engullirá como una ola», ya que no será progresivo sino que en muy poco tiempo serán necesarias prestaciones y servicios para una gran cantidad de población.

Sin embargo, no es correcto ver a los mayores como un colectivo homogéneo, porque no lo son. Ni todos necesitarán cuidados ni la situación será la misma para los que ganen una prestación no contributiva que para aquellos que ingresen la pensión máxima. Lo que es cierto es que será necesario reforzar el actual sistema y diversificarlo si se quiere llegar a todo. Pero la situación se agrava si se tiene en cuenta que en la actualidad en Canarias ya existe un déficit de financiación respecto a la media del Estado. El promedio de gasto público por persona dependiente se sitúa en el Archipiélago –según el dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales– en 5.086 euros, un 17% por debajo de la media nacional. En el gasto público por habitante la diferencia es aún mayor, del 56%, debido a la exigua tasa de cobertura que todavía presenta la región, a pesar de que en los últimos años se ha reducido la lista de espera, aunque la demora para ser atendido sigue siendo inasumible.

El reto no es solo aumentar estos recursos para poder mejorar la cartera de servicios a la dependencia sino también de dónde se van a sacar los fondos para poder seguir sufragando las pensiones de los futuros jubilados. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la salud de las pensiones, España pasará de tener a dos trabajadores cotizando por cada pensionista a poco más de uno en 2050. Y esos futuros empleados, dada la precariedad e inestabilidad laboral actual, tendrán unos salarios más bajos, mientras que los nuevos jubilados de la generación boomer han tenido carreras profesionales más largas y estables con unos salarios muy superiores. Una situación que proyecta un futuro poco esperanzador.

Entre los retos también se encuentra el desarrollo en Canarias de nuevas fórmulas para mejorar la calidad de vida del colectivo. El cohousing, la vivienda compartida entre jóvenes y mayores o las actividades para que puedan mantener una vida activa son alternativas aún poco desarrolladas que deberían fomentarse.

El desafío es gigantesco. Algunas formaciones empiezan a centrar el tiro. Atendiendo a la cada vez mayor importancia, también electoral, que tendrá este colectivo con el paso de los años, las medidas para contentarlos comienzan a ponerse sobre la mesa. El candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno regional, Fernando Clavijo, anunció hace unos días la creación de la Dirección General de Personas Mayores, Participación y Soledad si llega al Ejecutivo; El candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Nueva Canarias-Frente Amplio, Pedro Quevedo, también trasladó durante una visita a un club de pensionistas que impulsará un área específica de mayores, con el objetivo de que se encargue de las necesidades de este colectivo y sirva de canal de comunicación con el resto de áreas del Ayuntamiento. Las carencias y la falta de atención de la que durante años se quejó el colectivo ha llevado incluso a crear nuevas formaciones políticas como Tercera Edad en Acción. Un partido que asegura defender los intereses de las personas mayores y promueve una solidaridad entre generaciones, abanderando la defensa de las pensiones y un mayor control en las residencias.