Quien ríe última ríe mejor

Susanna M. Salter participó en 1887, junto a cientos de mujeres de Argonia (Kansas), en una asamblea de La Unión de Mujeres por la Templanza que abogaba, entre otras cosas, por la prohibición del alcohol. El evento lo planeó la organización Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza (WCTU) fundada en 1873 con el objetivo de contribuir a una reforma social que relacionaba lo secular y lo religioso.

En 1881 la WCTU aprobó la lucha por el sufragio femenino y, además, asoció oficialmente el consumo de alcohol a la violencia doméstica, vinculando así sus objetivos a otros relacionados con los movimientos por los derechos de la mujer, lo que motivó innumerables afiliaciones de todo el mundo. A pesar de que el sufragio femenino no existía en Estados Unidos, las mujeres sí podían presentarse a cargos políticos, claro que, al no poder ser votadas por otras mujeres, la probabilidad de éxito era prácticamente nula.

Salter era una ama de casa de 27 años, hija del alcalde de Argonia y esposa del secretario municipal. Era fiel defensora de la abstinencia ya que, al igual que sus compañeras de organización, consideraba que el alcohol afectaba psicológica y físicamente a los consumidores. Durante la asamblea, llamó la atención a un grupo de hombres contrarios a la abolición que habían acudido al evento con el único fin de incordiar.

Poco después, en la noche del 4 de abril de 1887, los representantes del comité electoral llamaron a la puerta de la familia Salter. Venían a anunciarle a Susanna que su nombre se encontraba en la lista de candidatos. Fue una gran sorpresa para ella ya que no se había inscrito. Le preguntaron si aceptaría ser alcaldesa si fuese elegida, a lo que contestó confiada que sí, pero era consciente de que ningún hombre del pueblo votaría por ella.

Sobre quién la había inscrito no existía ninguna duda. A los hombres que se burlaron de Susanna durante la asamblea les pareció gracioso mofarse de ella una vez más presentándola a unas elecciones que no tenía posibilidad de ganar y, de paso, se rieron también de todas las mujeres que no podían votarla. Pero lo que pretendió ser una broma de mal gusto terminó convirtiéndose en una oportunidad para todas las mujeres estadounidenses. Hasta ese momento no había existido ninguna mujer alcaldesa en Estados Unidos, de hecho, no había ninguna mujer que hubiese ostentado cargo político alguno en el país.

La sorpresa llegó el día de las elecciones cuando el nombre de Susanna salió como el más seleccionado en las papeletas. En gran medida su éxito se debió a la votación masiva de sus compañeros, los miembros masculinos la WCTU, y del Partido Prohibicionista.

De este modo tan particular se convirtió en la primera mujer en ser elegida alcaldesa y en ostentar algún cargo político en Estados Unidos. Susanna inundó las portadas de los periódicos de todo el país, pero muchos lectores creyeron que se trataba de una broma.

La alcaldesa estuvo tan solo un año en el puesto y durante su legislatura no hubo ningún problema relevante en el pueblo. Susanna no se presentó a las siguientes elecciones y tuvo que esperar 32 años más poder votar. Decidió apartarse para siempre de la política para dedicarse por completo a cuidar de sus nueve hijos. Como compensación por los servicios prestados a la ciudad de Argonia recibió único y solitario dólar.