Un baño radiactivo y un 'spaguetti western'

Es de sobra conocido el famoso baño que se dio Manuel Fraga con el embajador estadounidense en España, Angier Bidle Duke, en la playa de Palomares, hace ya 57 años. Tan aclamado evento se llevó a cabo para intentar paliar los estragos causados por el accidente aéreo del 17 de enero de 1966 que situó a España como uno de los puntos contaminados por plutonio más importantes de Europa.

Todo ocurrió cuando dos bombarderos estadounidenses cargados con más de cien mil litros de combustible y cuatro bombas termonucleares, con una potencia 75 veces superior a la que arrasó Hiroshima, colisionaron sobre el espacio aéreo de Palomares, produciendo la contaminación radiactiva de la zona junto a una nube de radiación de unas 200 hectáreas que invadió Almería. Dos de las bombas impactaron en zonas cercanas a viviendas, dejando cráteres de unos seis metros de diámetro por dos metros de profundidad y liberando, al menos, un 10% de su carga química. La cuarta bomba cayó en el mar y tardaron 80 días en recuperarla.

Estados Unidos intentó ocultar el contenido de los artefactos e inició la operación broken arrow para establecer un perímetro de seguridad que les permitiera llevarse las pruebas del accidente de vuelta a América sin llamar mucho la atención. Durante los primeros meses se retiraron 4.810 bidones y 1.400 toneladas de tierra y restos vegetales que fueron transportados por mar hasta Carolina del Sur. Ninguna de las bombas llegó a detonar, pero liberaron una cantidad considerable de residuos nucleares, sobre todo en la playa almeriense.

Por aquel entonces era bien conocida la reciente relación amistosa del régimen franquista con Estados Unidos. Fraga, ministro de Información y Turismo, quería convertir a España en un referente turístico europeo bajo el conocido eslogan Spain is different, pero el accidente se interpuso en sus planes. Lejos de rendirse, decidió mostrarse en unas imágenes proyectadas en el NO-DO (Noticiario Cinematográfico Español que se exhibía en los cines) dándose un alegre baño junto a Duke para demostrarle a todo el mundo que esas aguas eran seguras. Mientras se daba el chapuzón, las fuerzas estadounidenses, la Guardia Civil y el Ejército español se dejaban la piel y la vida descontaminando las zonas afectadas bajo el mayor de los secretismos, pero no consiguieron evitar las reticencias del vulgo, que ponía en duda que semejante imagen de dos hombres en calzones tuviera lugar en Palomares.

Al show le faltaba una protagonista y precisamente por aquel entonces andaba por Almería la galardonada con un Oscar Anne Baxter. Se encontraba grabando Las siete magníficas en el desierto de Tabernas cuando se enteró del evento y decidió pedir ser invitada a zambullirse junto a sus compañeras de rodaje y a Fraga. Al ministro debió parecerle miel sobre hojuelas que una aclamada actriz quisiera protagonizar con él su documental de postureo internacional. Sin embargo, el embajador no pensaba de igual modo y creyó que la aparición de Baxter convertiría el evento en un acto hollywoodiense, distrayendo la atención de lo que se quería proyectar: que las aguas de Palomares no contenían ni un mililitro de plutonio. Así que lo que pudo ser no fue y la actriz siguió rodando su spaguetti western mientras Fraga se quedaba compuesto y sin chica.