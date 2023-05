Las encuestas que se han publicado hasta ahora dibujan en las elecciones autonómicas del 28-M a un Partido Popular (PP) al alza después de tocar fondo hace cuatro años tanto en número de escaños en el Parlamento de Canarias como en la frustración que supuso para los populares quedarse fuera de cualquier opción de estar en el Gobierno canario al no cuajar el pacto que buscaba Coalición Canaria cuando el PSOE consiguió amarrar el pacto de las flores. El PP ha atravesado estos últimos años su particular vía crucis en las Islas y ahora la ola nacional del partido le favorece para mejorar los resultados de los comicios de 2019. Pero también el panorama político en su espacio ideológico supone un revulsivo para los populares frente al escenario de hace cuatro años, entre otros motivos porque en las anteriores elecciones el efecto Ciudadanos (Cs) le restó votos ya que ambos partidos competían en el mismo caladero de electores.

Cs se desmorona en el Archipiélago al mismo ritmo que en el resto del territorio nacional. Prácticamente las únicas opciones que le quedan a la formación naranja se reducen al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y alguna institución más, por lo que su presencia institucional se atisba más bien simbólica si es que logra votos suficientes para tenerla. En las elecciones autonómicas de 2019 Cs logró 127.969 votos, 65.854 (7,28%) en las circunscripciones insulares y 62.115 votos en la candidatura autonómica, que se estrenaba por entonces. Finalmente los naranjas lograron dos escaños en la Cámara, uno por cada provincia.

Los estudios demoscópicos realizados hasta ahora evidencian que buena parte de los votos cosechados por Ciudadanos en los comicios los absorbe el PP. Tras la fragmentación vivida por el centro derecha en anteriores citas electorales, este espacio electoral e ideológico se reconfigura frente al de la izquierda y despeja el camino una vez liquidado Cs. La estrategia de Génova también es captar parte del voto de Vox, sobre todo en aquellos territorios donde tiene más presencia, que no es el caso de Canarias.

Partidos locales e insularistas como Unidos por Gran Canaria rivalizan con los populares en votos que pueden ser decisivos para lograr más representación

Vox no logró representación en las instituciones canarias en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, lo que sí logró en las elecciones generales con un diputado por cada provincia. Hace cuatro años la formación de extrema derecha logró 44.256 votos repartidos prácticamente a partes iguales entre las circunscripciones insulares y la autonómica y no superó las barreras electorales para entrar en el Parlamento. Entre las incógnitas a despejar en la cita electoral del 28-M está saber si Vox accede o no a alguna institución canaria, sea el Parlamento o las corporaciones locales y parece que el partido que preside Santiago Abascal sí podría tener posibilidades. Frente a lo que fue el fenómeno de Ciudadanos, al PP canario no le inquieta tanto los votos que le pueda robar Vox en las Islas porque los electores votan el 28-M en clave más local que nacional, sobre todo teniendo en cuenta que siete meses después habrán elecciones generales.

La configuración insular de Canarias añade ciertas particularidades al escenario político de cara a las elecciones con opciones y alternativas insularistas y locales que pueden restar votos a los principales partidos, tanto a la derecha como a la izquierda del espectro ideológico. El PP de Gran Canaria sí está preocupado por la fuerza que pueda tener Unidos por Gran Canaria (UxGC), quizá no tanto por la representación institucional que obtenga sino por los votos que le pueda restar en la isla. Varios de los candidatos de la formación insularista proceden del PP –Enrique Hernández Bento, Carmen Guerra, Lucas Bravo de Laguna, José Miguel Bravo de Laguna...– y tras dejar atrás su pacto electoral con CC en 2019 ahora busca mantener su presencia al menos en el Cabildo y en el Ayuntamiento capitalino e incluso lograr la Alcaldía de Santa Brígida con el veterano José Miguel Bravo, un municipio hasta ahora en manos del PP. Pero UxGC también ha presentado una candidatura por la circunscripción autonómica al Parlamento, con Ana Sharife de número uno, aunque sus posibilidades son prácticamente nulas.

Junto a Unidos también hay otras formaciones pequeñas que buscan ser bisagras en gobiernos locales y navegan en el caladero del centro derecha como es el caso también en Gran Canaria de Hablemos Ahora, que se presenta al Cabildo, pero también a varios ayuntamientos de la isla entre ellos Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, éste último también con alguna opción de lograr un acta de concejal.

Más allá de estas formaciones insularistas y el amplio ramillete de partidos y agrupaciones locales que se presentan en los municipios de las Islas, el espacio del centro derecha sigue teniendo en islas como Tenerife a dos rivales destacados –PP y CC– frente al PSOE. En las islas no capitalinas la frontera ideológica está más difuminada porque en islas como La Palma o Lanzarote han pactado PP y PSOE.

Hay casos curiosos como el de la exdiputada y expresidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, que encabeza la candidatura autonómica de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), además de ser la número dos al Cabildo por la isla majorera. En definitiva, menos dispersión del voto que hace cuatro años, lo que beneficia las opciones del PP de, incluso, poder dar el sorpasso a Coalición Canaria en el próximo Parlamento.