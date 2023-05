El candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias en las Elecciones Autonómicas Canarias 2023, Fernando Clavijo, ha rechazado la ecotasa anunciada por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, porque "restará competitividad y empleo y pone contra las cuerdas el motor económico de las Islas, sobre todo cuando la Unión Europea tiene sobre la mesa la imposición de nuevos impuestos como la tasa verde o los derechos de emisión".

El líder de los nacionalistas canarios reprochó a Torres que vuelva "a tirar de la ecotasa como hizo hace cuatro años, en la pasada campaña electoral, solo que en este caso la ocurrencia parece responder más a la imposición de sus socios de Unidas Podemos, que ya ha empezado a marcar la agenda turística al PSOE".

Para el líder de Coalición Canaria, el programa electoral del PSOE "no solo no es realista ni creíble, sino que además es una incoherencia absoluta; no pueden estar defendiendo que Canarias se libre de los gravámenes al transporte aéreo y poner en su programa electoral un impuesto al turista".

40.000 puestos de trabajo, en peligro

Clavijo insistió en que "no se puede decir que defiendes la excepción de Canarias de la tasa verde, como ha afirmado el presidente Torres, aunque no haya hecho la tarea en el seno de la UE para que así sea poniendo en peligro 40.000 puestos de trabajo y un millón de turistas, y defender ahora aquí la imposición de una ecotasa que restaría competitividad y empleo al sector turístico canario y un encarecimiento de los precios alojativos en el peor momento y con el auge de competidores directos como Marruecos".

Fernando Clavijo advirtió que la propuesta del PSOE canario es "irresponsable", aunque reconoció que tiene "más de propaganda electoral que de una propuesta seria, ya que en el mismo programa electoral de los socialistas reconocen se consensuará con el sector turístico porque ni siquiera lo han hecho".

El candidato de CC a la Presidencia de Canarias señaló, además, a otras medidas del programa electoral de los socialistas como los incentivos para reducir las camas alojativas a cambio de mejorar la categoría de los establecimientos. "Es un batiburrillo de medidas inconexas que no piensan en un modelo ni en un plan para el sector turístico, para que Canarias siga siendo un destino líder", aseveró.

Clavijo aseguró este martes en Lanzarote que no se puede gobernar "a golpe de ocurrencia ni con las encuestas en la mano, se tiene que gobernar con seriedad y rigor". Para el candidato, la medida anunciada por Torres para gravar el turismo "es una evidencia de que el PSOE canario no tiene proyecto de Isla ni de Canarias y de que estamos en manos de unas personas que no tienen ni sentido de lealtad ni compromiso con Canarias ni con el sector turístico" algo que aseguró "estamos convencidos que cambiaremos los nacionalistas canarios el próximo 28 de mayo porque es más necesario que nunca".