Clavijo compromete la devolución del valor real de lo arrasado por el volcán de La Palma

El candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, se comprometió a devolver a los palmeros el valor real de lo de que les arrebató el volcán en una reunión con representantes de asociaciones vecinales y de las plataformas de afectados por la erupción volcánica. En la reunión también intervino la portavoz de los nacionalistas en el Congreso de los Diputados y candidata al Parlamento por Tenerife, Ana Oramas, la cabeza de lista al Parlamento por la isla de La Palma, Nieves Lady Barreto, y el candidato al Cabildo, Sergio Rodríguez.

Clavijo denunció que «hay un interés de los Gobiernos de Canarias y España por trasladar que la situación en la Isla se ha resuelto, pero esa no es la realidad». Para el candidato a la Presidencia de Canarias «la emergencia en la Isla no ha terminado y no lo hará hasta que se resuelva hasta el último de los problemas que ocasionó el volcán desde devolver a los afectados el valor real de lo que perdieron», insistió, «hasta dar una respuesta al sector agrario o reponer las infraestructuras».

El cabeza de lista de los nacionalistas canarios destacó entre sus prioridades la creación de un Consorcio que gestione los fondos para la reconstrucción y marque las prioridades, así como, la aprobación de la Ley del Volcán, que reconozca los derechos de los afectados y afectadas de La Palma y de futuras erupciones en Canarias. El líder de los nacionalistas canarios se comprometió a trabajar en la reconstrucción de la Isla junto a los palmeros y palmeras porque «nadie mejor que ustedes conocen cuáles son las prioridades para salir adelante y para que esta Isla vuelva a recuperar el pulso que paralizó el volcán el 19 de septiembre de 2021».

Por su parte, la candidata de Coalición Canaria al Parlamento de Canarias por La Palma, Nieves Lady Barreto, apuntó que el principal escollo de La Palma «no es una cuestión de dinero, que también hasta que se restituya todo lo que se perdió por la erupción, el principal problema es la falta de voluntad política de los Gobiernos de Canarias y de España y del Cabildo de La Palma».

Sergio Rodríguez, por su parte, advirtió que el Cabildo es el que tiene que liderar la reconstrucción del Valle y la recuperación económica y social de la isla «y hacerlo sin perder el tiempo, algo que ahora no está pasando».