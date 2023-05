Sobreesfuerzo de Vox para abrir hueco en Canarias a su batalla "ideológica"

Vox intenta por todos los medios abrirse un hueco en la mayoría de las instituciones canarias, en las que no obtuvo representación en las pasadas elecciones de 2019. Para ello, la organización de ultraderecha ha realizado un sobreesfuerzo para conformar listas en casi todas las corporaciones locales, insulares y en las ocho circunscripciones al Parlamento de Canarias, y ha logrado concurrir al 98% de los municipios en la provincia de Las Palmas y al 74% de la de Tenerife, además de a todos los cabildos y a todas las listas a la Cámara regional: la autonómica y las siete insulares.

Este despliegue, al menos al Parlamento, solo lo ha realizado el PP y el PSOE, pues el resto de formaciones ha dejado de presentarse en algunas de las circunscripciones insulares. Para Nicasio Galván, el candidato a la Presidencia de Canarias de Vox -pero no por la lista regional, a la que se presenta Marta Gómez, sino por la circunscripción de Gran Canaria-, la formación que lidera Santiago Abascal «va a ser la que más crezca en el Archipiélago», y pese a que los llamen «ultra», defiende que son personas «normales», con «sentido común» y que ponen sus valores ideológicos por encima de todo: esto es, la defensa de la familia tradicional a ultranza. Por ello, si llegan a la Cámara regional -y están más que convencidos de que esta vez sí alcanzarán escaños que puedan promover un cambio de gobierno- defenderán la derogación de leyes «ideológicas impuestas a la población», como la del Cambio Climático, la ley de Memoria Histórica, la ley 'trans' o en el ámbito nacional la de violencia de género.

"Pacto del cactus"

Además, en la campaña su razón de ser va a centrarse en combatir a las coaliciones de izquierda que han sido la nota predominante del mapa político y de pactos en las últimas elecciones generales y en Canarias. A la alianza en las Islas entre el PSOE, NC. Podemos y ASG lo denominan el pacto del «cactus», en vez del conocido como pacto de las flores. Esa guerra ideológica contra la izquierda justifica la existencia de Vox, un partido de derechas que se ve como alternativa al «desmadre» tanto en gestión como presupuestario que se ha producido en esta legislatura en las Islas, asevera Galván.

La organización visualiza un pacto en las Islas con los populares al estilo de Castilla y León

Estos cuatro años les han servido para obtener músculo organizativo y lograr candidaturas en muchas instituciones a través de los coordinadores insulares y municipales, sostiene al respecto el diputado nacional, Alberto Rodríguez, y candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por la organización de ultraderecha, a la que paradójicamente, nadie quiere como socio de Gobierno. Las organizaciones de izquierda, ni por asomo; CC pone como una línea roja pactos con Vox o Podemos; y el PP puede que se deje querer, como en Castilla y León, un pacto que los dirigentes de Vox en Canarias sitúan como el «espejo» de sus deseos, porque, según ellos, está dando muchos beneficios. Así que si logran representación, el PP será, y no lo esconden, el aliado que elijan, pero no descartan que algunos que hablan de líneas rojas, al final decidan acompañarles en un viaje de gobierno para evitar que las «líneas sean más rojas», ironiza Galván.

El candidato, economista de carrera, afirma que los ciudadanos que los conocen se percatan de que no son ultras, sino «personas con sentido común» que quieren cambiar las cosas, pese a que Abascal use a la inmigración como un problema para resolver el paro de los españoles o se les acuse de retroceder en los derechos del colectivo LGTBI o que compare al hombre y la mujer en la violencia de género, discursos que quizás se suavizan en Canarias. Según Galván, están a favor de una inmigración reglada y de que si faltan personas con formación técnica vengan inmigrantes, pero lo suyo sería que en las Islas se ofrezcan idiomas y educación adaptados al mercado laboral.

Organización

Vox tiene un peculiar sentido de la organización. Lo hacen por provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), de forma casi independiente. Aún no han presentado a los candidatos, si bien Santiago Abascal vino a un acto en la plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, el pasado 4 de marzo, y arropó a los aspirantes de la Isla, Nicasio Galván, Alberto Rodríguez y Yeray Suárez, candidato al Cabildo. Tampoco se conoce su programa electoral para Canarias. En cualquier caso, todos esperan que el líder nacional vuelva durante la campaña. Quien sí viene es Juan García- Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

Concurren a las ocho circunscripciones a la Cámara, todos los cabildos y a 69 municipios

Vox se presenta a todos los municipios de Lanzarote, Fuerteventura y 16 de Gran Canaria -solo le falta Agaete, La Aldea, Artenara, Tejeda y Valleseco- y a 40 municipios de la provincia tinerfeña que consta de 54.

Para Nicasio Galván, el Gobierno canario despilfarra el dinero con sus «chiringuitos» y, puntualmente, está malgastando recursos en la ley de Cambio Climático con muchos millones en el presupuesto cuando solo se vierte el 0,04% de C02 a la atmósfera en las Islas. En once horas en China se vierte más que en un año en las Islas, indica. A su juicio, esos fondos han de ir destinados a problemas "reales" como la pobreza, la educación, a la sanidad y a generar empleo. Defiende la bajada de impuestos y el apoyo a autónomos y empresas para que, a través de descuentos fiscales, puedan generar puestos de trabajo.