El candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno de Canarias y senador, Fernando Clavijo, denuncia la "dejadez y falta de humanidad" del Ejecutivo regional y el central respecto a la inmigración que llega a las Islas. Durante un encuentro con los medios esta mañana en la capital grancanaria, los nacionalistas propusieron un pacto europeo para inmigración y asilo con el fin de que el Archipiélago deje de "tragar sapos" y afrontar el drama migratorio en soledad. Acusan al Estado y al Gobierno canario de silenciar que en los últimos 15 días han llegado más de 1.000 personas a las costas isleñas "huyendo de la miseria".

Dentro de ese acuerdo, la aspirante a presidenta del Cabildo grancanario, María Fernández, propuso varias medidas. En primer lugar, la creación de vías seguras y ordenadas para que haya un flujo constante y regular de migrantes hacia península y aminore el "tapón" en Canarias. También pide actuar directamente en los países de origen y tránsito, así como aumentar los medios humanos y materiales para reforzar la vigilancia en el mar y, en especial, el despliegue de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Fernández señala que Canarias no puede enfrentarse sola a un reto que pertenece a España y a la Unión Europea (UE), por ello, entiende de "vital importancia" que en los seis meses que España va a tener la Presidencia de la Unión Europea "se luche por este pacto migratorio", aunque admite no tener mucha esperanza porque el gobierno central no ha sabido ni poner en marcha un acuerdo a nivel nacional. Añadió que no es la primera vez que Canarias se enfrenta a una crisis migratoria, pero sí es la primera vez que lo ha hecho con una "pésima gestión".

Según Clavijo, organizaciones como Cruz Roja han advertido de que el giro del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara, que ha desembocado en una mejor sintonía con el país vecino, "no ha cerrado la crisis migratoria". Alerta de que en los cuatro primeros meses de 2023 han llegado a las Islas más personas que en todo 2019, 3.500 frente a 2.700. Solo en 2022, murieron cinco personas al día tratando de buscar una mejor vida. Para el senador, España tiene que entenderse con Marruecos, pero en un plano de igualdad sin "chantajes" de por medio.

Por su parte, el candidato al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, se refirió al papel del Gobierno de Canarias en la gestión de la crisis migratoria y acusó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, de desviar la atención sobre los ayuntamientos con el objetivo de “esconder que no ha hecho los deberes”. Puso como ejemplo al Consistorio de Mogán, que tuvo que hacer frente al “campamento de la vergüenza” de Arguineguín. Fue clausurado porque, según el cabeza de lista, la alcaldesa, Onalia Bueno, alzó la voz mientras el presidente canario miraba para otro lado y acataba "lo que le ordenaban desde Madrid”.

De la misma forma, Rodríguez se refirió al fracaso del Gobierno canario en la gestión de los menores no acompañados. “Han sido incapaces de llegar a un acuerdo para la distribución solidaria de estos niños y niñas”, asegurando que “las imágenes que hemos visto esta semana en Lanzarote no pueden volver a repetirse”, sentenció. El candidato planteó un acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central para el reparto equitativo y "con dignidad" de los menores, que hasta ahora "han sido tratados en ocasiones de forma inhumana".

La expresión "tragar sapos" no es nueva. Surgió a raíz de una polémicas declaraciones del eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, en un foro el pasado mes de enero. En él, aseguró que "Marruecos es socio estratégico", por lo que si hay que "tragar sapos, se tragan".