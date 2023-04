El candidato de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC) a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, asegura que si el próximo Ejecutivo no tiene "una potente presencia" de su partido, el Archipiélago "lo va a notar". "Si estamos arriba, ayudaremos a los de abajo. Si no, los que estén, los dañarán", afirmó Rodríguez durante el acto de presentación de las candidaturas canaristas para el 28M, que tuvo lugar esta mañana en la capital grancanaria.

A por el cuarto representante

"Condicionaremos las mayorías, impondremos las políticas y exigiremos garantías de gestión, y eso depende de un buen resultado el 28 de mayo", destacó el líder de NC. Añadió que confía en lograr 20 alcaldes y mantener la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, así como conseguir representación en la lista regional y en la Cámara regional por Fuerteventura, Lanzarote y posiblemente Tenerife. En lo que respecta a la circunscripción grancanaria, donde obtuvieron tres diputados en las votaciones de 2019, Rodríguez prevé que el partido conseguirá el cuarto representante con el fin de alcanzar los ocho escaños en total como mínimo. Considera que "toca avanzar o abandonar, y no hay que mirar atrás ni volver al pasado".

El candidato nacionalista aboga por lograr más autogobierno, "para que las decisiones se tomen en Canarias y defender nuestros intereses", por una transformación del sistema sanitario y la profesionalización de su gestión, la lucha contra la pobreza, crear empleo de calidad, y preservar la identidad y la cultura canaria, entre otras propuestas. "Estamos en las instituciones para responder a la sociedad canaria y NC ha sido decisiva en los momentos más difíciles", según Rodríguez.

Rodríguez anunció que su formación no pactará "con la extrema derecha si entran en las instituciones, hay que excluirla, no se puede blanquearla y no vamos a hacerlo".

Por su parte, el candidato canarista al Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apuntó que en los últimos cuatro años su partido ha defendido un proyecto de ecoisla, integrador, "una senda por la que transitar, ese camino no se podrá deshacer". Morales recalcó que su programa se sustenta en la cercanía, la participación, la vertebración del territorio y en un modelo económico que no lo agote, además de luchar contra el cambio climático, a favor de la igualdad y contra la exclusión social, entre otros aspectos. "Gran Canaria lidera el desarrollo social y económico de Canarias" y es una isla de referencia mundial en sostenibilidad, declaró el aspirante a renovar como presidente.

El cabeza de lista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, cree que su formación "es y será determinante en ayuntamientos, cabildos y Parlamento". "La diferencia entre nosotros y otros partidos es que estamos trabajando con políticas transformadoras, con proyectos pensados para la mayoría social", subrayó el candidato.

Asimismo, la aspirante a alcaldesa de Telde y a diputada en el Parlamento, Carmen Hernández, indicó que "nuestros hechos nos avalan en el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y en todos los municipios donde NC gobierna". "Hemos reforzado la educación, impulsado la sanidad pública y los servicios sociales, y todo eso con pandemia y con volcán", dijo Hernández.

(Habrá ampliación)