Román Rodríguez confía en llegar a 100.000 votos, siete escaños y renovar el pacto de progreso con diputados de sobra

Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC)a la Presidencia del Gobierno, no tiene "ninguna duda" de que el pueblo canario "no quiere el pasado", en referencia a los anteriores ejecutivos de CC, "y no hay ninguna razón para mirar atrás". Considera que el pacto de las flores (PSOE, Podemos, ASG y NC) ha sido beneficioso para las Islas en estos cuatro años y va a obtener un buen resultado en las elecciones del 28 de mayo, que no solo va a propiciar renovar el pacto de progreso sino que lo hará con diputados de sobra: calcula 40 de los 70 de la Cámara regional, en vez de los 36 actuales, "a pesar de lo que dicen los agoreros y deprimidos", pues la ciudadanía busca la estabilidad y ha habido "un gobierno estable que ha defendido el interés general" a pesar de los numerosos retos y dificultades a los que se ha enfrentado, sentencia.

El también vicepresidente y consejero de Hacienda tiene confianza en que su formación llegará a los 100.000 votos, frente a los 83.000 de las elecciones de 2019, cuando obtuvieron cinco escaños -aunque uno se les escapó a mitad de legislatura-. En esta ocasión, calibran que pueden sacar entre cinco y siete diputados, y sus 1.500 candidatos van a pelear por alcanzar la parte más alta de esta horquilla. En sus reflexiones, cree que el PSOE va a obtener mejores resultados, y Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se mantendrán. Los ‘canaristas’ recuperan la tasa turística y abogan por la moratoria para frenar el crecimiento Rodríguez presentó este viernes su programa electoral, denominado Un plan de país para vivir y crecer mejor, junto a distintos candidatos de varias islas. Para el aspirante a la Presidencia, "la democracia hay que pelearla siempre" y, por ello, va a sacar todo su armamento electoral para "combatir la extrema derecha" que va ganando posiciones en distintos lugares del mundo. Autogobierno y reto demográfico NC-BC, y así lo plasma en el programa, considera esencial ampliar el autogobierno. "La defensa de la capacidad de decisión de nuestra comunidad para articular el presente y el futuro de esta tierra y, de manera especial, la defensa de Canarias en el contexto europeo y del Estado español" es crucial, sostiene, y ve esencial el completo desarrollo del Estatuto de Autonomía para la relación bilateral con el Estado y que no vengan imposiciones de "la Meseta", además de seguir manteniendo el desanclaje del REF del sistema de financiación autonómica, la defensa a ultranza de los recursos de ese Régimen Económico y Fiscal, el mantenimiento del diferencial fiscal canario, lograr la cogestión de los aeropuertos o una mayor presencia de Canarias en las políticas del Estado en África. En este sentido, NC-BC va a buscar también una mayor implicación del Estado en los proyectos ferroviarios, es decir, los trenes en Gran Canaria y Tenerife, que además servirán, a su juicio, para combatir la emisión de CO2 a la atmósfera. El transporte público, aparte de otras medidas, es vital para potenciar la lucha contra la crisis climática y el respeto a la biodiversidad, el gran reto mundial de un futuro próximo, enfatiza. "No se entendería la Canarias de hoy, y menos las Canarias del futuro, sin un potente autogobierno y las fuerzas políticas que defiendan nuestra singularidades, nuestros derechos, nuestros temas diferenciales que están consignados en los marcos constitucionales", remarca. Otro de sus estandartes es un de desarrollo sostenible de las Islas que tenga en cuenta la capacidad de carga del territorio. En los cuatro próximos años se debe hacer frente al reto demográfico, recalca, porque el crecimiento poblacional implica mas gasto público en servicios y repercute en que no se rebajen las cifras de desempleo aunque se generen puestos de trabajo. Como meta, NC se marca reducir el paro al 10%, hoy está en el 14,6%. Segunda gran transformación de la sanidad La defensa de los servicios públicos y del estado del bienestar constituyen otra propuesta de los nacionalistas, que priorizan la sanidad, la educación, los servicios sociales, la cultura, la vivienda y el deporte. Rodríguez defiende en su programa electoral una "segunda gran transformación del sistema sanitario", pues la primera, en la que participó -dice- fue entre 1993 y 1999. Ahora se ha de realizar una revisión global del sistema porque la población envejece y, por tanto, propone un aumento de plazas sociosanitarias y cualificación profesional, el impulso a las viviendas colaborativas o el cohousing y el desarrollo de programas de asistencia personal que permitan a los mayores y a las personas discapacitadas incrementar su autonomía personal. En materia de vivienda formula crear como mínimo 5.000 nuevas casas, en educación llegar al 5% del PIB en inversión y universalizar la enseñanza de 0 a tres años, así como apuesta por aumentar la Renta Canaria de Ciudadanía para mitigar la pobreza a 40.000 familias. En este sentido, sostiene que su partido aboga por una fiscalidad justa y progresiva, "que pague el que más gana". El partido defiende contenidos canarios en educación para divulgar el dialecto y la etapa indígena Con respecto al turismo, Rodríguez es partidario de un gran acuerdo del sector que defienda el motor económico del Archipiélago y se centre en un turista de calidad más que en el número de personas que visitan las islas. "No hay que contar turistas", expone, sino renovar infraestructuras y profesionalizar el sector, entre otras cuestiones. Y NC vuelve a plasmar en su programa electoral la tasa turística. Rodríguez sostiene que es un debate necesario en los próximos cuatro años. Canariedad: etapa indígena y dialecto canario NC también aboga por la defensa de la canariedad, y propugna la recuperación, conservación y divulgación del período de la etapa indígena del Archipiélago, "que desgraciadamente se desconoce", apunta Román Rodríguez. Defiende, además, los valores del dialecto canario, "el habla isleña". A su juicio, se ha de cuidar "nuestra historia, nuestra cultura, o nuestro medio ambiente", con la inclusión de contenidos canarios en las distintas etapas educativas.