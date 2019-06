Pablo Iglesias, satisfecho por el acuerdo con PSOE, NC y ASG en Canarias

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado este jueves su satisfacción por los acuerdos de gobernabilidad alcanzados en Canarias, Baleares y La Rioja con el PSOE, que ha señalado como ejemplos de que, "si hay respeto por el aliado, cooperación y coherencia, se sacan adelante investiduras".



Pablo Iglesias ha expresado esta idea a través de su cuenta de Twitter en referencia a los acuerdos alcanzados este jueves con los socialistas para conformar, ha remarcado, "gobiernos de coalición con programa progresista".



El mensaje del líder de la formación morada se produce después de que este jueves el presidente del Gobierno y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, haya asegurado que Podemos es su socio prioritario pero, al ser preguntado por la posibilidad de tener ministros de este partido, ha apuntado que los ciudadanos han dejado claro con su voto que quieren un Ejecutivo "liderado por el PSOE".





Llegan buenas noticias para la gente de Baleares, Canarias y La Rioja. Allí habrá gobiernos de coalición con programa progresista. Junto a la Comunidad Valenciana, se confirma que si hay respeto por el aliado, cooperación y coherencia, se sacan adelante investiduras y gobiernos pic.twitter.com/r3DV4mOlha — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) June 20, 2019

Y ha señalado que los socialistas ya han explicado a la formación morada cómo entienden ellos el "Gobierno de cooperación" que quieren, tras lo cual esperan contar con su apoyo.La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró este miércoles que el presidente había ofrecido a Unidas Podemos "algunos puestos de responsabilidad importante, que desde luego no son en el Consejo de Ministros", y ahora corresponde a esa formación decir si "les conviene o no a sus objetivos".El líder de Podemos, que no ha respondido por el momento de forma directa a esa cuestión, ha dicho tras conocerse los acuerdos que "llegan buenas noticias para la gente de Baleares, Canarias y La Rioja".