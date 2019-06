Nueva Canarias renueva su apuesta por un gobierno de progreso en Canarias

La Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias (NC) ha renovado este lunes su "apuesta por un gobierno de cambio y progreso" para Canarias a pesar de la "actitud incoherente del PSOE" en la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado, sin descartar otras vías si esa posibilidad fracasa.

Nueva Canarias asegura en un comunicado que hará los "mayores esfuerzos para que sea posible", poniendo por delante "no el cambio de partidos y personas, sino las políticas transformadoras en el empleo, la lucha contra la pobreza, la igualdad y la primacía del planeamiento en la ordenación del territorio", entre otras.

En este compromiso, han destacado "la nítida defensa de los intereses canarios en todos los foros y niveles institucionales", especialmente en "la reforma de la financiación autonómica y en el cumplimiento del nuevo REF y del Estatuto de Autonomía por parte del Gobierno español", según versa el texto publicado.

A pesar de la "actitud incoherente del PSOE, la Ejecutiva Nacional de NC ha renovado su apuesta por el Gobierno de cambio y progreso que viene realizando desde hace dos legislaturas, inicialmente en solitario, y hará los mayores esfuerzos para que este sea posible", asegura la formación nacionalista.

Añade que, "si no hubiera suficientes apoyos parlamentarios para el pacto de progreso" y este "no resultará viable", Nueva Canarias "exploraría otras vías alternativas para contribuir a la gobernabilidad y a la estabilidad institucional de Canarias".

Además, ha considerado "positivos" los resultados del 15 de junio con la constitución de los ayuntamientos y la dirección de nueve alcaldías y su participación en los gobiernos de 16 corporaciones, con un global de 25 ayuntamientos.

Así mismo, ha celebrado el gobierno de cinco de los siete ayuntamientos capitalinos, con alcaldías que dirigirá por primera vez en La Palma (Tazacorte) y en Tenerife (Tacoronte).

Los nacionalistas han reiterado su "malestar por la actitud del PSOE en municipios como Santa Lucía, Telde o Teror".