Cs Canarias dice que la regeneración política "no pasa por saltarse los principios de un partido"

La responsable de Comunicación de Ciudadanos (Cs) en Canarias y candidata a la Presidencia del Gobierno, Vidina Espino, ha señalado este lunes que la regeneración política "no pasa por saltarse los principios de un partido", en relación a los dos concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, que posibilitaron que la socialista Patricia Hernández se hiciera con la Alcaldía.

"La regeneración política no pasa por saltarse los principios de un partido, que incluye entre ellos no llegar a acuerdos con Podemos, la regeneración política no pasa por votar en contra de las disciplinas y de las instrucciones de partido y hacerlo además a cambio de sillones y de áreas", apuntilló.

Para Espino los votantes de Cs en Santa Cruz de Tenerife, que "son personas moderadas y de centro", "merecen una explicación", asegurando que "nunca" se le dio el "visto bueno" a un acuerdo con el PSOE que incluyese a Podemos.

Añadió que la instrucción que se le dio a los concejales fue la de votarse a sí mismo y quedarse en la oposición. Sin embargo, criticó que había un "acuerdo secreto" de estos ediles de Cs con el PSOE y Podemos, que afirmó que "a día de hoy ni siquiera" conocen.

Por todo ello, señaló que se les ha abierto un expediente de expulsión a estas dos personas, a las que pidió que renuncien a cualquier tipo de cargo, apuntando que deben ser "al menos decente".

Cuestionado por el coordinador de Organización de Cs en Canarias, Juan Amigó, consideró que "ha sido una de las personas que ha impulsado este acuerdo" porque él "siempre ha querido que la señora Patricia Hernández fuera alcaldesa".

Por último, indicó que la dirección nacional del partido está informada de todo lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife, con quien han estado en "contacto permanente" porque lo ocurrido en Tenerife "es grave". Ahora esperan que lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife, "no sea un precedente".