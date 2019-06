Rosa Dávila no se pronuncia sobre ser la posible alternativa a Fernando Clavijo

La consejera de Hacienda en funciones del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, no quiso pronunciarse este lunes 10 de junio sobre la posibilidad de que ella pueda ser una alternativa a Fernando Clavijo para presidir el próximo ejecutivo autonómico.

"No me sugiere nada, no hago declaraciones", dijo Rosa Dávila tras la reunión del Consejo de Gobierno, al ser preguntada por la posibilidad de que fuera ella la que encabece el próximo ejecutivo en vez de Clavijo debido al veto impuesto por Ciudadanos al actual presidente por estar imputado.

La consejera de Hacienda en funciones y diputada regional electa de Coalición Canaria insistió en que el Gobierno canario no hace "ninguna valoración" sobre los posibles pactos políticos para conformar el próximo ejecutivo.

Las valoraciones sobre los pactos "las hacen los partidos", apuntó la consejera, quien no obstante sí opinó que "el mejor gobierno para defender a Canarias es el de Coalición Canaria".