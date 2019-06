Torres dice que las opciones que trabaja el PSOE para gobernar Canarias "están más cerca de llegar a buen puerto"

El secretario del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que las opciones que trabaja su partido para gobernar el archipiélago "están más cerca de llegar a buen puerto", en alusión a que finalmente Coalición Canaria (CC) pueda alcanzar antes que ellos el apoyo de otros partidos para continuar al frente del Ejecutivo regional.

Así lo indicó Torres tras cerrar con Ciudadanos (Cs) la ronda de contactos que ha mantenido con los representantes de todos los partidos en la Cámara autonómica con el fin de estudiar la posibilidad de un gobierno en las islas liderado por los socialistas, que fueron la lista más votada, obteniendo 25 diputados, si bien la mayoría para ser presidente de Canarias está en 36.

Torres ha insistido en que se está "ante un gobierno de cambio", tras mantener una reunión "bastante productiva" con la candidata de Cs a la Presidencia del Gobierno regional y diputada electa, Vidina Espino.

Así, ahora, tras la reunión con Cs --que no se pudo celebrar el lunes--, informó que este jueves, 6 de junio, se reunirá por la mañana con el equipo negociador del PSOE para darles cuenta de todas las reuniones que ha mantenido con los representantes de los partidos, con el fin de comenzar el viernes, 7 de junio, las negociaciones con "los partidos que apuestan por el cambio en Canarias".

En este sentido, añadió que las negociaciones las iniciarán con Nueva Canarias (NC), Podemos, Agrupación Socialista Gomera (ASG), Cs y PP, puntualizando que "hay distintas opciones" si Cs no apoya un gobierno entre PSOE, NC y Podemos.

Asimismo, en cuanto al apoyo de ASG que ha marcado sus 'líneas rojas' en un grupo parlamentario propio y en sacar adelante la Ley de Islas Verdes, Torres se mostró convencido de que se podrán de acuerdo, ya que apuntó que en el día de ayer se reunieron en Madrid con la Dirección Federal del PSOE y con el presidente de ASG, Casimiro Curbelo, para compartir propuestas y programas, admitiendo que salió "muy contento" de esa reunión.

Además, puntualizó que en los pactos, quienes deciden aunar fuerzas, tienen que "flexibilizar". Para agregar que ASG va a estar sentada en las negociaciones a partir del próximo viernes.

Por último, al ser cuestionado por los acuerdos insulares, municipales, Torres matizó que cada isla tiene sus equipos negociadores, que están coordinados con el autonómico, de ahí que no descartó que se puedan producir acuerdos entre PSOE y PP en cabildos como el de Tenerife y La Palma "si hay voluntad de cambio".

En el caso del Cabildo de Gran Canaria, en el que el candidato socialista, Luis Ibarra, no descarta presentar una moción de censura a NC, que fue la lista más votada, Torres indicó que hay un equipo negociador y está en contacto permanente con su secretario insular. Además negó que en esta situación el problema esté en las personas para, añadir, que "no son las personas las que marcan las líneas programáticas ni las aspiraciones del partido. Las direcciones las toma la organización".