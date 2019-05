Casimiro Curbelo: "Tenemos que olvidarnos del pasado para construir el futuro de esta tierra"

Toda Canarias mira a La Gomera. Desde allí, Casimiro Curbelo asegura que hablará tanto con el PSOE como con Coalición para explorar la posibilidad de un acuerdo que garantice la gobernabilidad.

Los ciudadanos vuelven a darle su confianza. ¿Satisfecho?

Indudablemente. Logramos los objetivos más importantes: mantenemos los tres diputados de los cuatro que se ponían en liza por la circunscripción insular y la mayoría absoluta en el Cabildo de La Gomera, reforzada con mil votos más. Hasta en Alajeró pasamos de uno a cinco concejales. Más no podemos pedir.

Se amplía el número de representantes, se crea una lista regional y todos acaban mirando a La Gomera. ¿Qué música le pone a esta letra?

En Canarias tenemos que hacer una reflexión todos los partidos. Nos convocarán aquellos que han obtenido la mayoría de representantes en el Parlamento, el PSOE y CC. A partir de ahí se buscará una estabilidad parlamentaria que dé también estabilidad al Gobierno. Ese camino ya está abierto y ahí estaremos cuando nos llamen.

¿Todavía no le han llamado?

Sí me han llamado, claro que hemos hablado con distintos partidos. Me refiero a la reunión que se tiene que producir para compartir programas y ver las exigencias de unos y otros.

¿A qué no está dispuesto a renunciar en esas conversaciones que se abrirán en breve?

Hay muchas irrenunciables. Recuerdo que muchos partidos políticos, entre ellos el PSOE, Podemos y PP, se enfadaron cuando planteamos tener grupo propio en el Parlamento de Canarias con tres diputados. Nos dejaron sin esa posibilidad cuando la mayoría de las cámaras autonómicas de nuestro país la recogen. Del mismo modo que tendremos que hablar de la ley electoral canaria y otras que son buenas para todo el Archipiélago y La Gomera.

¿Se está refiriendo a la Ley de las Islas Verdes?

No estamos dispuestos a renunciar a que se sigan aplicando en el futuro normas positivas para nuestra tierra. Por ejemplo esa Ley de las Islas Verdes o la Ley de Ordenación de la Planta Alojativa de La Gomera, La Palma y El Hierro. Y no son las únicas cuestiones que habrá que poner sobre la mesa para alcanzar algún tipo de acuerdo.

Continúe entonces, ¿qué otras demandas plantearán?

Los sobrecostes de la doble insularidad son una realidad. El Gobierno presentó un estudio al final de la legislatura. La Gomera, La Palma y El Hierro, y también, aunque en menor medida, Lanzarote y Fuerteventura, porque son más grandes, soportan sobrecostes que afectan a la vida cotidiana, a la cesta de la compra, a las mercancías.

El PSOE se opuso a que ustedes tuvieran grupo propio y también fue muy crítico con la Ley de las Islas Verdes.

Por eso hay que hablar. Si todo estuviera decidido, las cosas estarían claras para la conformación de un pacto de gobierno. Hay que definir y clarificar, ver en qué se puede avanzar y en qué no. Incluso no ya con nosotros sino entre los otros partidos que también estarían en los pactos. Por ejemplo, en el ámbito de la izquierda, Podemos exigirá dar a la normativa un contenido distinto del que defiende. Más claro aún. Cuando los socialistas salieron del pacto que mantenían con CC, su posición era diferente a la que mantenían antes. En función de con quién se pacte, las leyes serán distintas. Entre otras razones, lo sé porque si fuera por Podemos en el Cabildo de La Gomera, no habría que tocar ni una tabaiba ni hacer una pista de acceso ni absolutamente nada en la isla. Ni tanto ni tan calvo, hay que disponer de un modelo de desarrollo para cada isla que sea capaz de mantener nuestros valores culturales, naturales y nuestra biodiversidad, pero que permita a los ciudadanos vivir en ella. ¿De qué me vale tener una isla toda bonita si me tengo que ir a vivir fuera? Esa es la realidad, ya conocemos esa filosofía.

¿No le resulta a priori más sencillo entenderse con CC?

Pongo un ejemplo distinto para que se entienda. Aprobamos leyes y apoyamos a un gobierno en minoría de CC, cierto, pero también votamos a favor del gobierno bipartito de CC y PSOE con el que arrancó la legislatura, y votamos a favor de la propuesta de nombramiento de Carolina Darias (PSOE) como presidenta de la Cámara. Aplicamos la coherencia a la política y por esa misma razón nos planteamos hablar y explicar lo que queremos de acuerdo con nuestros principios programáticos. Siempre pensando en el interés general de Canarias y de La Gomera.

¿Pesará mucho su pasado? ¿Tendrá alguna incidencia el que fuera un histórico del PSOE?

No, ni para bien ni para mal. Quien me conoce sabe que soy una persona pragmática. Las cosas del pasado no las tomo en consideración. De lo contrario, no tendría tiempo para gobernar. Vamos a trabajar y vamos a pensar en las necesidades de los ciudadanos canarios, en el futuro de esta tierra. Se votó el domingo y ya nos pusimos a ello como dios manda, atendiendo a la gente. Tenemos que olvidarnos del pasado para construir el futuro y esas palabras no pueden ser meramente teóricas, sino realistas.

Se habla de dos bloques, PSOE-NC-Podemos y CC-PP-Cs. ¿Ve alguna otra posibilidad de conformar una mayoría?

Claro. La suma de esos bloques es solo una opción, pero hay otras muchas a contemplar. Ya me han preguntado por la posibilidad de que el acuerdo sea entre socialistas y CC, lo que daría una mayoría abrumadora. Ahora, en ese caso, ¿qué le ocurriría a un partido que venía predicando que había que hacer cambios después de 30 años en Canarias si hiciera eso? ¿Cómo explicaría eso a su electorado? Le pasaría factura dentro de cuatro años. En política hay que conjugar todo y siempre con el objetivo de solucionar los problemas de la gente.