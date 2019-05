El voto arrepentido y su escasa presencia municipal diluyen a Vox

Muchos de sus votos volvieron al PP

Como ha ocurrido en muchas otras zonas de España, parte de los votantes de Vox en las generales en Canarias se han arrepentido y han vuelto a respaldar al PP en las regionales, insulares y locales de este domingo o simplemente se han ido a la abstención. Así se explica que el partido de ultraderecha no haya logrado entrar en ninguna institución canaria en estos comicios si, por ejemplo, el 28A obtuvo más de un 6% que le habría permitido ahora entrar con, al menos, 2 diputados en el Parlamento regional. Sin embargo, se quedó en un escaso 2,47% en la suma de las 8 islas, con 22.021, y en un casi idéntico 2,46% y 21.948 sufragios en la lista regional.

Sin duda, en este estrepitoso fracaso ha pesado también el hecho de que Vox decidiera no presentarse en la inmensa mayoría de municipios de las Islas, salvo en las grandes ciudades y a todos los cabildos, pero no a los de La Gomera y El Hierro. Pero es que, además, en esos sitios también ha fracasado, al tiempo que aún perjudicaba un poco al PP para, quizás, subir algún consejero o edil.

En el caso del Parlamento, resulta muy significativo que en Tenerife se quedara en un escueto 2,34% (con 8.954 votos), mientras que, en Gran Canaria, subieran un poco, al 2,7 y 9.831 papeletas. No obstante, se trata de un porcentaje muy alejado del 15 que se necesita para entrar por una isla a la Cámara, y eso que, en esta ocasión, el tope se había bajado del 30 al 15 tras la reforma electoral.

En Lanzarote, donde se había especulado mucho con que Vox pudiera obtener acta por el problema de la inmigración, apenas alcanzó el 2,66% (1.293 apoyos) y en Fuerteventura, isla en la que se creía mucho más difícil pero no imposible (al menos antes de las generales), consiguen un poco más (un 3,28% y 1.183 papeletas), pero a un abismo del acta. La otra isla en la que lo intentaron fue en La Palma, donde su resultado fue aún más testimonial, con apenas 760 sufragios y un 1,78%.

Al Cabildo de Tenerife, y al 98,02% del escrutinio (pues los datos oficiales seguían en la tarde de ayer anclados en ese porcentaje), Vox sumaba 8.542 votos (un 2,26%), con lo que quedaba muy lejos del 5% necesario para conseguir consejero. Lo mismo le ocurría en Gran Canaria, donde llegaba al 2,5 (con 9.051 respaldos), pero solo servía para comprobar su lejanía al objetivo y perjudicar un poco a fuerzas como el PP.

En Fuerteventura, el porcentaje subía un poco (al 2,84%, con un total de 1.024 papeletas), pero era también insuficiente, y algo muy similar ocurría en Lanzarote, isla en la que lograban más sufragios (1.160), pero menos porcentaje (un 2,37). En La Palma, el resultado es aún peor que en el resto de islas, ya que apenas alcanzaron un 1,7%, con 707 votos.

Este panorama se repite también en los ayuntamientos principales de canarias (Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna y Telde), en los que el 3,15 y el 3,14% en ambas capitales, así como el 2,29 y el 2% no le sirven para lograr acta. Asimismo, el no presentarse en el resto de municipios les perjudicó al cómputo regional e insular.

El PP les achaca la pérdida de un escaño en Tenerife

Aunque sin mencionarlos expresamente, el presidente del PP de Tenerife y cabeza de lista al Parlamento por esta Isla, Manuel Domínguez, sostuvo ayer, en emisoras como Esradio, que muchos votantes que se fueron en las generales del pasado abril de sus filas a Vox en Canarias y el resto de España se lo habían pensado mejor esta vez y habían regresado a su formación. No obstante, siguió lamentado, por ejemplo, que los casi 9.000 votos que Vox consiguió al Parlamento por Tenerife se pierdan y no reforzaran las opciones del PP de lograr el tercer diputado por la Isla al que aspiraba como gran resultado, ya que, de antemano, le parecía excelente repetir las 3 actas que consiguieron en 2015. Esta lectura se puede llevar a otras islas y a las grandes ciudades a las que se presentó Vox, aunque también existe situaciones contrarias, como el hecho de que, en el Puerto de la Cruz, Vox consiguiera un millar de votos el 28A en esa ciudad y, pese a no presentarse en las locales y aunque buena parte de sus dirigentes locales pidieron el voto para Lope Afonso, al PP le fue insuficiente.