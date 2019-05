PSOE y CC pelean por llevar la iniciativa

PSOE y Coalición Canaria (CC) pugnan por marcar el rumbo en las múltiples negociaciones de las que saldrá el próximo Gobierno regional. Ángel Víctor Torres pidió ayer a los nacionalistas que se echen a un lado para que sea el PSOE, como ganador de las elecciones, el que tome la iniciativa de hablar con los demás partidos. "Respeto", exigió el secretario general de los socialistas isleños. Sin embargo, en CC no están dispuestos a ser un mero espectador, máxime tras los buenos resultados cosechados el domingo (20 diputados y 27.000 votos más) y cuando hay fuerzas políticas que anteponen desalojar a Coalición del Gobierno a la "estabilidad" institucional. De entrada el propio PSOE, uno de cuyos principales mensajes de campaña ha sido el de la necesidad de sacar a CC del Ejecutivo 26 años después, de ahí que los nacionalistas tengan claro que "no pensarán" ahora en Coalición Canaria quienes han sostenido ese argumentario. Con todo, socialistas y nacionalistas también hablarán entre ellos. Torres aseguró que se sentará "con todos los líderes de todas las fuerzas políticas" y el secretario general de CC, José Miguel Barragán, explicó que en Coalición solo tienen una línea roja, la que marca Podemos, único partido con el que no negociarán en el intento de formar gobierno. Eso sí, el propio Barragán telefoneó al líder del PSOE para, felicitaciones al margen, advertirle de que "vamos a iniciar conversaciones".

Socialistas y nacionalistas tienen subrayado en rojo en su agenda de contactos el teléfono de Casimiro Curbelo. Los resultados definitivos de las elecciones al Parlamento (o casi definitivos a falta de escrutar un 0,05% de los votos, lo que en ningún caso afectará a la distribución de los 70 escaños) han dado a Curbelo y su Agrupación Socialista Gomera (ASG) la llave maestra del futuro Gobierno. Tanto el tripartito de izquierdas que podrían formar PSOE, Nueva Canarias (NC) y Podemos como la eventual alianza de centroderecha de CC, PP y Ciudadanos (Cs) necesitarían de los tres diputados de ASG para llegar a la mayoría absoluta. De no ser así, el bloque liderado por los socialistas se quedaría en 34 parlamentarios (dos por debajo de la mayoría absoluta) y el posible pacto encabezado por CC tendría que conformarse con 33, a tres de los 36 que garantizan el apoyo de la mitad más uno de los escaños. Así pues, cualquier posibilidad de un Gobierno respaldado por la mayoría de la Cámara pasa inexorablemente por convencer a Curbelo. "Tiene la sartén por el mango", reconocían desde la cúpula de CC poco antes de comenzar la reunión de su Comité Permanente. El histórico dirigente gomero es sabedor de esta circunstancia y de que tanto si opta por la vía del PSOE como si lo hace por la de CC, "la voz de La Gomera se escuchará más fuerte que nunca en el Parlamento canario". En definitiva, las urnas han dado a ASG, el partido que Curbelo fundó tras su salida del PSOE después del altercado de 2011 en Madrid que desembocó en que Ferraz y la dirección regional le dieran la espalda, una "posición de negociación" de cara a "posibles pactos con otras fuerzas".

En la pugna por seducir a Curbelo ambos bloques cuentan con fortalezas y debilidades. Al margen de lo que PSOE y CC puedan ofrecer a ASG en forma de consejerías, direcciones generales o incluso acuerdos en otras instituciones de la isla colombina, en Curbelo aún pesan sus muchos años como representante del PSOE (hasta el punto de que ha reconocido abiertamente que votó a Pedro Sánchez en las Generales) y no menos pesan su buena relación con Fernando Clavijo y el entendimiento con CC a lo largo de la última legislatura. Los tres diputados gomeros han sido fundamentales para que el Gobierno en minoría de CC pudiera transitar la segunda mitad de la legislatura sin mayores sobresaltos. En definitiva, Curbelo no necesita telefonear a nadie, le basta con esperar a que lo telefoneen a él y valorar las distintas ofertas. De hecho, el también presidente del Cabildo de La Gomera ya ha recibido varias de las muchas llamadas que tendrá que atender en los próximos días, y tanto socialistas como nacionalistas saben que Curbelo quiere formar parte del Gobierno a cambio de prestar a los tres diputados de ASG.

De momento, tanto NC como Podemos sí han puesto ya a disposición del PSOE y de Ángel Víctor Torres sus nueve diputados, cinco de los de Román Rodríguez y cuatro de los de Pablo Iglesias y Noemí Santana, los grandes derrotados de las elecciones en la Comunidad Autónoma. Por tanto, el bloque de izquierdas está de facto cerrado a falta de saber si consiguen o no la mayoría necesaria en la Cámara. Pero también parece consistente la posibilidad de la unión de CC, PP y Cs, sobre todo después de que Ciudadanos haya levantado el veto a Fernando Clavijo por su imputación en el llamado caso Grúas, caso que se remonta a la época del nacionalista en el Ayuntamiento de La Laguna y cuyo origen está en una denuncia meramente política de NC y Podemos para dañar a CC en la campaña y las elecciones, tal como vienen insistiendo desde Coalición. Con esta fórmula, Cs se estrenaría en el Parlamento con más peso específico del que en principio le otorgan las matemáticas a sus únicos dos diputados. Más complicado parece que Albert Rivera pueda llegar a autorizar a Vidina Espino y Ricardo Fernández de la Puente para que apoyen (ya sea por acción u omisión, es decir, absteniéndose) una opción en la que participe Podemos, de ahí que el mapa apunte siempre en la misma dirección: la de ASG.

Sea como sea, los distintos partidos ya toman posiciones. Cs abriendo la puerta a acuerdos con CC; ASG dejándose querer; NC y Podemos entregándose al PSOE; y el PP apostando por extender un posible acuerdo para el Gobierno regional a instituciones como los cabildos de Tenerife o de La Palma, esto es, apostando por retomar los pactos en cascada que en su día pusieran de moda CC y PSOE en los tiempos de Paulino Rivero y José Miguel Pérez. Por ahora, eso sí, el partido se juega con dos balones, uno en posesión del PSOE y otro en los pies de CC.

Socialistas y nacionalistas desvinculan lo que ocurra en las Cortes (donde las dos congresistas de CC pueden ser claves para la investidura de Pedro Sánchez) de los acuerdos en Canarias. "Cada uno tiene su espacio y no va a haber ningún tipo de interferencia", garantizó Torres, que adelantó que empezará a hablar "con todos" a partir de este jueves 30 de mayo, Día de Canarias. CC ya le ha dejado claro que tiene su propia hoja de ruta negociadora.