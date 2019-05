Asier Antona: "El partido se consolidará dando estabilidad a las instituciones"

"Moderadamente satisfecho". Así siente el presidente del PP de Canarias y candidato a la presidencia del Gobierno regional, Asier Antona, una vez superado el vértigo de la jornada electoral. Según avanzó ayer, tras participar en Madrid en una reunión de la ejecutiva nacional, su partido tratará de dar estabilidad a las instituciones y actuará "con cabeza y sentido común".

¿Se siente reforzado?

Pues yo creo que sí. Acabo de participar en un encuentro con el presidente y la dirección nacional y hay que estar moderadamente satisfechos, más aún cuando hemos visto el relato de los resultados del PP que se dibujaba en los últimos días. Hemos tenido un resultado muy potente. Hemos fortalecido mayorías absolutas en muchos municipios. Hemos puesto un muro de contención al tsunami del 28 de abril. Hemos frenado la caída electoral y mantenido el tipo. Y lo mejor de todo es el panorama de futuro: el PP quiere dar estabilidad a las instituciones y en ese nuevo escenario de entendimiento y diálogo va a jugar un papel determinante en la gobernabilidad de Canarias y de muchas instituciones.

Habla de malos augurios sobre los resultados, pero ¿qué impresión tenía usted?

Yo veía en la calle un partido absolutamente movilizado y una respuesta de la gente siempre cariñosa. En La Palma, donde me presenté, incrementamos el número de votantes. Hemos sacado un diputado por El Hierro, que no lo teníamos. Nos hubiera gustado tener mejores resultados en algunos sitios, pero no nos ha ido mal.

¿A quién le corresponde formar gobierno?

Quien tiene que tomar la iniciativa es quien ha ganado las elecciones, que es el PSOE. Son ellos los que tienen que ver el escenario que se puede dibujar en Canarias. Lo que sí puedo decir es que nuestro objetivo es generar estabilidad en las instituciones donde sea necesario, que son muchísimas: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife, muchos municipios en la Isla, el Cabildo de La Palma y el ayuntamiento de su capital y, cómo no, el Gobierno de Canarias y el Parlamento. Se abre un escenario bastante interesante, en e l que el PP siempre va a primar lo mejor para Canarias, más allá de los intereses de cada partido. Esa es la línea que vamos a seguir para hablar de pactos.

En ese sentido, ¿primarán la estabilidad por encima del cambio?

Nuestro objetivo es generar estabilidad, pero a partir de ahí está la aritmética parlamentaria, la suma de las fuerzas políticas y de lo que se pretende en Canarias. Hay un escenario político bastante atractivo y ahora hay que actuar con cabeza y sentido común, no dejándose llevar por la ansiedad, sino tomando las decisiones con serenidad y de forma muy discreta.

¿Le preocupa la caída que experimenta el partido en las capitales o el Cabildo de Tenerife?

No hemos tenido un buen resultado ni en Santa Cruz de Tenerife ni en La Laguna. Son dos municipios importantes, y ahí hay que fortalecer el partido y su estrategia y hacer una lectura de por qué hemos tenido esos resultados. Toca hacer un análisis muy en detalle, pero en términos generales ha estado bien. Tenemos que seguir consolidando el partido, y eso se hace desde el papel que tiene que jugar en la estabilidad de Canarias.