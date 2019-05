Vidina Espino: "Creo a Clavijo cuando asegura que es inocente; nos sentaremos a hablar con CC"

Vidina Espino se estrenará la próxima legislatura como diputada regional en el Parlamento de Canarias por Ciudadanos. Su fuerza política entra por primera vez en la institución y el resultado de las urnas los ha convertido en llave para llegar a posibles acuerdos de gobierno. Espino considera que durante las campañas electorales se acrecentan las diferencias entre los partidos pero ahora es el momento de llegar a puntos de encuentro trabajando sobre los programas.

¿Cuál es su valoración de los resultados obtenidos por su formación en las Islas?

Cada vez que se abren las urnas, Ciudadanos crece. En el caso del Parlamento de Canarias hemos conseguido un 20% más de apoyos que en los anteriores comicios. Hemos conseguido entrar con dos diputados, Ricardo Fernández de la Puente y yo. Además, hemos conseguido entrar en varios ayuntamientos de las Islas en los que antes no teníamos representación e, incluso, vamos a ser llave en algunos consistorios como el de Santa Cruz de Tenerife. En los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife también podemos ser determinantes. Hemos duplicado el número de concejales en toda Canarias, pasando de 16 a 32. Estamos en una etapa de crecimiento y seremos decisivos en muchos acuerdos.

¿Cómo reciben la noticia de que el Ministerio del Interior haya asignado por error dos consejeros a Ciudadanos en los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura?

No llegamos al 5% de la barrera que marca la ley electoral. Así son las reglas del juego y hay que respetarlas. Pensábamos que teníamos esos dos consejeros y ahora nos hemos quedado un poco sorprendidos, pero somos demócratas y hay que aceptar el resultado.

Ahora empiezan los pactos, ¿con qué fuerzas políticas se van a sentar?

Somos un partido de centro y moderado, por eso tenemos la posibilidad de sentarnos a hablar con la gran mayoría de las fuerzas políticas. Ciudadanos es el partido del diálogo, de los pactos y de los acuerdos.

¿Mantiene las líneas rojas a Coalición Canaria por presentar a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia?

Nosotros no tenemos líneas rojas con ningún partido. En ese caso, el de un candidato imputado, es una norma que se cumple en toda España. No pactamos con partidos que mantengan imputados en sus filas. En el caso de Fernando Clavijo, por lo que le conozco, creo que es verdad cuando dice que es inocente con respecto al caso Grúas. Al estar investigado por la Fiscalía Anticorrupción no nos corresponde a nosotros arrojar luz a este asunto, tiene que ser la justicia la que tome una decisión al respecto. Nosotros tenemos una norma que se aplica en todas las instituciones, no solo al señor Clavijo.

Entonces, ¿se sentarán igualmente con Coalición Canaria?

Estamos dispuestos a dialogar con todos los partidos, lo que pasa es que, lógicamente tenemos una serie de condiciones a la hora de llegar a acuerdos, tanto en el caso de personas que estén investigadas como en las negociaciones de los programas. Para nosotros es importante hablar de las medidas que pondremos en marcha y no del reparto de sillones. Hablaremos con aquellos que estén dispuestos a bajar impuestos, a regenerar la política, a cerrar chiringuitos que no sean útiles para la ciudadanía. Si podemos hablar de todo eso para una mejor gestión de los servicios públicos esenciales, llegaremos a un acuerdo. Nos sentaremos con todas las fuerzas políticas que quieran hablar con nosotros.

Partiendo de que no llegan a acuerdos con formaciones que mantienen en sus filas a políticos investigados, ¿qué esperan conseguir sentándose con CC?

Imagino que CC querrá hablar con todas las fuerzas políticas que han tenido representación en el Parlamento, independientemente de que lleguen a un acuerdo. El partido mantiene esa norma a nivel nacional, no es nada en contra de Clavijo, a quien creo que dice la verdad cuando habla de su inocencia.

¿Cuándo iniciarán los contactos para llegar a acuerdos?

Estamos dispuestos a dialogar con todo el mundo, pero entiendo que las fuerzas que han obtenido un mayor respaldo por parte de los ciudadanos, en este caso el PSOE?y CC, los que deben iniciar las negociaciones con los demás partidos. Cuando quieran reunirse con nosotros estaremos dispuestos a escucharles.

Su partido es el recién llegado al Parlamento de Canarias y se ha convertido en llave para todos los posibles pactos de Gobierno.

Hemos entrado en muchas instituciones por primera vez y, precisamente por estar en el centro político, podemos ser llave. Los extremos lo tienen mucho más difícil, pero nosotros somos un partido de centro, liberal y progresista, así que podemos llegar a más acuerdos que nos permitan hacer política útil para los ciudadanos.

¿Qué puntos de su programa son inamovibles a la hora de negociar un acuerdo con otros partidos?

Eso tenemos que verlo en función de cada institución y de las necesidades que tengan los municipios, cabildos o, incluso el Gobierno de Canarias. Tenemos que analizar cada institución de forma independiente. Aunque en el caso de los partidos que mantienen concejales imputados no llegamos a acuerdos. En el caso del Gobierno de Canarias, Cs no estará de acuerdo ni con la subida de impuestos, ni con seguir agobiando a los trabajadores o a las familias que necesitan cubrir sus necesidades, ni con aumentar la burbuja política, creando organismos nuevos.

Cree que será posible la regeneración política del Gobierno de Canarias que Cs consideraba básica durante la campaña.

Si quieren contar con Cs tendrá que ser posible la regeneración política. Queremos una gestión más transparente e independiente y las personas que cuenten con un cargo de dirección en un organismo público estarán ahí por su capacidad. Si quieren llegar a acuerdos con nosotros tendrá que trabajar en esa línea.

¿Qué papel cree que jugará Ciudadanos en el Parlamento?

Ciudadanos será decisivo para muchas cuestiones. Queremos actuar con responsabilidad y escuchar a todos para intentar llegar a acuerdos. Una vez pasado el periodo electoral hay que ponerse a trabajar por los ciudadanos e intentar buscar los puntos en común con otros partidos y no las diferencias. Durante las campañas se acrecentan las diferencias, pero luego hay muchos puntos de los programas en los que podemos llegar a acuerdos.