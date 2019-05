CC descarta un pacto en cascada y desvincula las Islas del Congreso

Con mayor sosiego y digestión de la tonelada de datos y resultados de la madrugada del domingo al lunes, CC analizó ayer, primero con su Consejo Permanente y, luego, con su consejo insular de Tenerife, lo ocurrido en las últimas elecciones. Lo hizo en su sede de siempre, en la santacrucera calle Galcerán, y como suele ocurrir, con buenas y malas noticias según los municipios y cabildos, aunque, por primera vez, con la sensación de que el Gobierno regional está más difícil, pero no precisamente imposible. Al contrario. Según recalcó José Miguel Barragán en rueda de prensa posterior a la primera cita, solo descartan un acuerdo con Sí Podemos Canarias, que haya un pacto en cascada en el Archipiélago o que lo que se negocie en las Islas dependa o tenga vinculación con lo que hagan las dos diputadas del partido con la investidura o eventual Gobierno de Pedro Sánchez.

Eso es, al menos, lo que dice ante los medios el secretario general de CC, aunque no habría que descartar que, en los próximos días, se barajen todos los escenarios. De hecho, y en compañía de la secretaria de Organización y diputada en Cortes, Guadalupe González Taño, Barragán insistió en que contemplan todas las posibilidades, salvo las indicadas, y que no descartan un acuerdo con el PSOE.

Eso sí, ironizó un poco y quiso dejar claro que la intención del "bloque de la izquierda de echar a CC no suma", por lo que está dejando fuera a ASG. De hecho, los nacionalistas confían mucho en la relación que han tenido con Casimiro Curbelo en esta última legislatura y su sintonía con cuestiones como la Ley del Suelo, de Islas Verdes, la ecotasa, los cuatro presupuestos regionales o su "guerra" política con el PSOE en diversas instituciones gomeras.

Según remarcó, en la Permanente dividieron dos planos de negociación que, en principio, no se mezclarán. Lejos del pacto en cascada que tantos dolores de cabeza le dio en el último mandato, sobre todo desde la censura en Granadilla, La Frontera, la ruptura del Gobierno regional en 2016 y el coletazo final en Icod (verano de 2017), ahora quieren separar el Ejecutivo autonómico de lo que decidan a escala insular y municipal. Por eso, le han dado potestad a los secretarios insulares para que aborden los posibles pactos según lo crean más conveniente, sin descartar algunas vinculaciones por comarcas o zonas, pero sin que afecte al otro plano. Este panorama se aclararña un poco más en el Consejo Político que tendrán este sábado, si bien antes habrá mas reuniones de los comités insulares.

A la Permanente de ayer acudió también el PNC y Unidos Por Gran Canaria. Según subrayó, la lectura general de los resultados es satisfactoria por haber roto la tendencia a la baja que ya se confirmó el 28A y que ahora se refuerza con 27.865 votos más a las circunscripciones insulares 12.598 por encima en la lista regional, en la que fueron los más votados en Tenerife, Lanzarote, La Gomera y La Palma. valoró también tener 2 actas por Gran canaria y haber pasaddo de 69.000 a 184.000 sufragios en las europeas.

Una frase de la campaña, no se elge al presidente, sino a los diputados y estos eligen al presidente

Cs

En la campaña, los partidso marcan sus líneas rojas y sus condiciones, pero una vez que se prounicna los electores, nos dejan con una representación y estña en juego dar estabilida a las instituciones,: vamos a hablar y veremos a ver si existen líneas rojas o si se pueden salvar en as conversaciones?

Lo importante es que se dñe, que frague y tenga 36 diputados o más?

En La Laguna, los secretarios insulares tiene la instrucción de buscar acuerdos? Suelen existir instituciones vinculadas, acuerdos en comarcas, zonas.. Y la instrucción es que exploren todas las opciones, no hay un camino específico y en el consejo político del sñabado tendremos una visión más amplia

Puede que en una isla haya apoyos diferentes a otras?

Hay dos planos de negociación: para cabildos y ayuntaminetos y depende de los secretarios insulares

Y el plano de la comunidad autonómica?

Pactos en cascada

Y en bajoto, me alegro un montón

Lista

Para gestionar los interese de la comunidad no hacía falta 70 diputados, una cosa es que , al aprobarse el estatuto y esta disposición transitoria,

Dijimos que con aquellas reglas o con estas ganamos o perdemos, son las mismas para todos? Las aceptamos

El PSOE sabe que es su gran oportunidad

Los resultados del domingo dejan a CC con la esperanza (bastante sólida) de pactar con PP, Cs y ASG, pero también con la duda de si Casimiro Curbelo propiciará el cambio. Como en 2007, los socialistas vuelven a esgrimir que los canarios han hablado claro, que doblan en votos a CC y tienen 5 escaños más que Clavijo. Además, y a diferencia de lo que le ocurrió a López Aguilar, que se topó con una CC y PP que se reunieron con él, pero más bien para salvar las formas porque su pacto fue casi de hormigón (aunque acabó rompiéndose), ahora el panorama es mucho más plural y la llave la tiene un Curbelo cuya trayectoria política la ha hecho en la inmensa mayoría del tiempo en el PSOE. Claro que lo de ASG escuece en La Gomera y que, con ASTF, quizás hasta ha frustrado la presidencia de Pedro Martín del Cabildo tinerfeño (aunque con censura posible luego), pero los vínculos y complicidades durante tantos años son también potentes. A esto se suma la posibilidad de un cambio de gobierno tras 32 años, si bien los escenarios están casi todos abiertos.

Casado apuesta por un pacto con CC

Según le consta a El Día, en el seno de CC existe bastante tranquilidad ante la opción de que el PSOE busque pactos alternativos o geometría variable. Aparte de que Cs ya está reculando con lo del veto a Clavijo por su imputación, el líder nacional de los conservadores, Pablo Casado, le ha garantizado al presidente regional el respaldo de sus 11 diputados para una investidura y un ejecutivo de coalición. Esto solo refuerza, con permiso de Cs, la condición de Curbelo como llave de gobierno a izquierda o derecha, con lo que todas las miradas, como se preveía de ser bisagra, recaen en el líder de ASG.

Sí Podemos y NC abogan por un pacto de cambio

Tanto Sí Podemos Canarias como NC solo contemplan, en principio, apoyar un gobierno de izquierdas, aunque lamentan que dependa de ASG y saben de las dificultades para un acuerdo por la complicidad de Curbelo con Clavijo y por leyes como la del Suelo o Islas Verdes. Sin embargo, si los escenarios se cruzaran, conviene recordar que Noemí Santana ya dijo tras la ruptura entre CC y PSOE en diciembre de 2016 que se abría una posibilidad de censurar a los nacionalistas y que, solo por oxigenar las Islas, no descartaban apoyar un gobierno coyuntural entre el PSOE, PP y otras fuerzas, aunque lo hicieran desde fuera. Ahora, se suma como actor Cs y, aunque nada hace presagiar que barajen acercarse, sobre todo, a Podemos, tampoco hay que descartar que ayuden al cambio.

"No hemos llamado a ASG, pero lo haremos"

Barragán estuvo ayer varias veces irónico. Aparte de decir que "menos mal que no habrá pactos en cascada" si depende de CC, y antes de volver a su inseparable puro (acabada la rueda de prensa), relató que, si bien el PSOE no les ha llamado desde que se supieron los resultados, él sí telefoneó a Torres para felicitarle y transmitirle también que, como los socialistas, abrirían las negociaciones en busca de un gobierno "que dé estabilidad". Preguntado por su respuesta, fue cuando tiró de ironía y dijo que no la hubo, quizás "porque estaba ocupado mirando las estadísticas" de los resultados.

El secretario de CC también afirmó que no habían hablado aún con Curbelo (ASG), pero dejó claro "que lo haremos". Esto, sin embargo, chocaba con la información que le constaba a El Día de que Fernando Clavijo sí telefoneó en la noche electoral al líder gomero. Barragán lo admitió, pero aclaró que fue "solo para felicitarle por sus resultados".

En la comparecencia, además, enriqueció sus recursos irónicos (esta vez con cierto retintín y pensando en Podemos y Cs, los más críticos con lo ocurrido con la campaña institucional sobre la lista regional) remarcando que, "como una frase de la campaña, no se elige al presidente, sino a los diputados que eligen luego al presidente". Aludía así al hecho de que, aunque el PSOE tenga más escaños (25 frente a 20 de CC), será la suma diputados en la investidura los que den lugar al próximo ejecutivo, y no los mayores o menores apoyos obtenidos por cada fuerza el domingo. En este sentido, CC está bastante confiada en sumar con el PP, Cs y ASG, con lo que, como en 2007, incluso en 1987 cuando aún eran ATI, API, AM... y hasta en 2015 (aunque solo en votos), frustrarían un nuevo triunfo del PSOE en las urnas.

De hecho, y sobre el veto de Cs a Clavijo, indicó que en la campañas se trazan algunas líneas rojas que, luego, una vez vistos los resultados, posibilidades y con las conversaciones, pueden disiparse y cambiar el panorama.