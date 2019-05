Victor Torres (PSOE) pide a los partidos que apuestan por el cambio en Canarias trabajar juntos para hacerlo realidad

El secretario del PSOE de Canarias y vencedor en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, Ángel Víctor Torres, ha pedido a todos los partidos que apuestan por el cambio en Canarias trabajar juntos para hacerlo realidad.



Todo ello después de alcanzar los 25 diputados y crecer en 10 parlamentarios con respecto a las elecciones del año 2015, cuando obtuvieron 15. Asimismo, gana 75.000 votos en las circunscripciones insulares, alcanzando los 275.000 en las elecciones celebradas este 26 de mayo; mientras que en la regional, el PSOE obtuvo 50.000 votos más al situarse en 262.000 votos.



Para Torres estos datos muestran una manifestación "clara" por parte de la ciudadanía que, dijo, tenía dos opciones: votar por mantener a Coalición Canaria (CC) o votar alternativa, siendo esta segunda la que ha vencido al triunfar el PSOE en la noche electoral.



Así, aseguró en rueda de prensa, es el PSOE el que tiene la "responsabilidad" de trabajar para conformar y presidir un gobierno en Canarias. Cuestionado por la intención de CC de tomar la iniciativa también para formar gobierno, Torres recordó a los nacionalistas que ésta la debe tomar el partido que gana, "es una cuestión de respeto lógico".



"Es un mandato --de la ciudadanía-- diáfano, transparente, que traslado al resto de las fuerzas políticas, a todas, a las que han tenido un resultado que pueden estar contento pero, indudablemente, notablemente inferior al PSOE, que subimos 10 diputados; y a todas las fuerzas políticas que en esta campaña y en los últimos años han abanderado el cambio político", apuntilló.



Para ello, para la negociación con el resto de partidos, de la que no excluye a CC a pesar de expresar que quiere un gobierno de cambio, la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias elegirá este lunes a las personas que se sentarán a hablar de pactos a nivel autonómico, insular y municipal.



De todos modos, Torres se mostró convencido de que "esta vez sí va a ser" posible de formar un gobierno de cambio. Para el actual secretario de PSOE en Canarias son "otras las fuerzas políticas las que tiene que definirse" en relación a si quieren un gobierno en el que no esté CC, para Torres son otros los que tendrían que dar explicaciones si se frustra esa opción.



En cuanto a si ha hablado con los representantes de los diferentes partidos de posibles pactos, Torres admitió que todos les han llamado para felicitarle pero será en estos días cuando se sienten a negociar. Tampoco quiso contestar si el secretario nacional del partido y presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido que llegue a acuerdo con CC, debido a que los votos de los nacionalistas podrían ser necesario en el Congreso para el gobierno socialista.



Así en relación a los posibles gobiernos, Torres ha admitido que hay "varias" opciones para alcanzar los 36 diputados que le permitan gobernar, ya que PSOE y PP sumarían 36 parlamentarios, al igual que PSOE, Podemos, NC y Cs, o PSOE, ASG, Cs y NC, así como matizó que tampoco descarta un gobierno en minoría. "La suma de 36 con el PSOE da varias opciones (...). No se descarta ninguna opción con los partidos que propugnan el cambio", apostilló.



"MAGNÍFICO" RESULTADO

La información electoral de Canarias

En el desgrano de los resultados obtenidos por el PSOE en esta cita con las urnas en el archipiélago, Torres los ha calificado de "magníficos" gracias al trabajo con el que "ha calado la necesidad que tiene Canarias de trabajar políticas sociales".Así, apuntó que en el caso de los ayuntamientos el PSOE ha pasado de los 375 concejales obtenidos en las elecciones del año 2015, a los 415 de este 2019, lo que ha supuesto 40 ediles más repartidos en los 88 municipios de las islas.En este sentido, destacó las 16 mayorías absolutas obtenidas en ayuntamientos como La Aldea (Gran Canaria), Guía de Isora (Tenerife) o Arona y Candelaria, también en la isla de Tenerife, entre otros. Añadió que a estas mayorías absolutas hay que sumarles las simples que permitirán tener alcaldes socialistas.Además resaltó la victoria en las capitales de islas, tales como Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Santa Cruz de Tenerife, teniendo en este último un "magnífico e histórico resultados".Respecto a los cabildos, subrayó que los consejeros se han incrementado en 11, al pasar de los 36 del año 2015 a los 47 de este año 2019. En las instituciones insulares, el PSOE ganó en El Hierro y Lanzarote, y ha obtenido subidas en Tenerife y Gran Canaria, mientras que en La Palma se produjo un triple empate con CC y PP.

El Día te ofrece toda la información sobre las elecciones autonómicas en Canarias 2019 que se celebraron el domingo 26 de mayo. Desde aquí, tienes acceso directo a los resultados de las elecciones autonómicas 2019 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, además de acercarte los resultados de las elecciones a los cabildos de la Comunidad canaria y los resultados por localidades.