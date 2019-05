Curbelo decidirá el próximo Gobierno Análisis de los resultados de las Elecciones Autonómicas al Parlamento de Canarias

Un pacto de CC, que mejora los resultados de 2015, el PP y Ciudadanos tampoco llega a los 36 escaños y ambos bloques necesitan a ASG

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo decidirá el próximo Gobierno regional. Los tres diputados que ASG ha conseguido en las elecciones al Parlamento, el mismo número que logró en los comicios de 2015, pueden dar la mayoría absoluta en la Cámara autonómica tanto a un eventual tripartito de izquierdas con PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC) como a un posible bloque de centroderecha formado por CC, el PP y Ciudadanos (Cs).

Los socialistas han ganado las elecciones con 25 diputados, hasta diez más de los que obtuvieron en mayo de 2015. Sin embargo, la victoria de los de Ángel Víctor Torres, que han sabido subirse a la ola nacional tras las Generales del pasado abril, no les garantiza su presencia en el próximo Gobierno. En las filas socialistas dan por descontados los apoyos de Podemos y de NC, pero la caída de los de Pablo Iglesias y Noemí Santana deja al pacto de izquierdas dos escaños por debajo de los 36 que marcan la mayoría absoluta tras la ampliación de la Cámara a 70 diputados por la reforma electoral. Los de Román Rodríguez mantienen sus cinco parlamentarios, pero Podemos se ha convertido en el perdedor de los comicios tras dejarse tres de los siete diputados que tenía hasta ahora y unos 57.000 votos. El triunvirato se queda así con 34 escaños (25 del PSOE, cinco de NC y cuatro de Podemos), con lo que necesita convencer a Casimiro Curbelo para sumar los tres parlamentarios de ASG. Un pacto a cuatro que sumaría 37 diputados y que pondría fin a 26 años de CC al frente del Ejecutivo autonómico. No obstante, la Agrupación Socialista Gomera ha sido un apoyo fundamental, junto con el PP, para que el Gobierno de Fernando Clavijo pudiera transitar sin sobresaltos la segunda mitad de la última legislatura pese a estar en minoría parlamentaria. La relación entre Curbelo y Clavijo es estrecha y en CC están convencidos de que la buena sintonía entre ambos líderes y ambos partidos puede extenderse cuatro años más. Pero el problema para los intereses de los nacionalistas está en que ni aun siendo capaces de ganar para la causa a los gomeros (y dando por hecho el apoyo de los populares) llegan a la mayoría, con lo que también necesitan la incorporación de un cuarto actor, es decir, Ciudadanos.

CC ha sido, tras el PSOE, el otro gran ganador de los comicios. Logra 20 parlamentarios, es decir, dos más que en 2015, aunque siempre con la salvedad de que el número de diputados ha pasado de 60 a 70 y que tres de los 20 los consigue en la nueva circunscripción autonómica, dejándose uno en las insulares pese a obtener 27.000 votos más. Es junto con los socialistas, Cs y Vox (el partido de ultraderecha no ha conseguido representación en el hemiciclo) una de las cuatro fuerzas políticas que crece en número de votos. Pero los nacionalistas son sabedores de que el mantenimiento del Gobierno pasa inexorablemente por el apoyo del PP, de ahí que en CC se mirara con el rabillo del ojo los resultados de los populares. Los de Asier Antona siguen en depresión, pierden votos y bajan de 12 a 11 escaños con el agravante de que la Cámara aumenta en diez diputados. Y, con todo, en el PP no han recibido los resultados tan mal como pudiera parecer vista la debacle de las Generales y que buena parte de las encuestas los dejaban incluso por debajo de los diez parlamentarios. CC y PP suman así 31 escaños, de modo que no solo tienen que ganar al bloque de izquierdas la pelea por seducir a Casimiro Curbelo y la ASG, sino que, además, necesitan el apoyo de los dos diputados de Cs. Una alianza a cuatro bandas que sumaría justamente los 36 parlamentarios de la mayoría absoluta: los 20 de los nacionalistas, los 11 del PP, los tres de ASG y los dos de los de Albert Rivera. La formación naranja debutará así en la Cámara autonómica tras el fiasco que le supuso quedarse fuera en 2015 pese a obtener casi 55.000 votos.

Cualquiera de los dos posibles escenarios de gobierno, al menos de los dos más factibles, pasa necesariamente por convencer a Curbelo, que tiene la llave maestra para abrir ambas puertas. Hay que puntualizar, eso sí, que mientras que el tripartito de izquierdas solamente ha de concentrar sus esfuerzos en negociar con ASG, Coalición y el PP tienen también que vencer la aparente resistencia de Ciudadanos, que viene insistiendo en que no pactará con CC por la imputación de Clavijo en el llamado caso Grúas, caso que surge, según vienen advirtiendo desde las filas nacionalistas, de una denuncia meramente política de Podemos y NC con el objetivo de dañar a Coalición Canaria en la campaña y las elecciones.

Circunscripción autonómica. En la circunscripción autonómica, novedad que ha traído consigo la reforma electoral, PSOE y CC han logrado seis de los nueve diputados en liza, tres cada uno. PP, NC y Podemos se repartían al cierre de esta edición (con algo más del 98% escrutado) los restantes tres asientos en el hemiciclo.

Tenerife. En Tenerife, con casi el 100% escrutado al cierre de edición, los socialistas han logrado seis de los 15 diputados en disputa, esto es, dos más que en las elecciones de 2015. El PSOE arrebata así la victoria a CC en la Isla. Los nacionalistas se quedan con cinco escaños tras perder uno de los seis de hace cuatro años. El PP pasa de tres a dos y Podemos, de dos a uno. El parlamentario número 15 por Tenerife lo ha conseguido Cs.

La Palma. En la Isla Bonita, CC ha logrado mantener sus tres diputados, el mismo número que ha conseguido el PSOE tras robarle uno al PP, que cae a dos.

La Gomera. Los cuatro escaños que se eligen en la circunscripción insular de La Gomera se han distribuido exactamente igual que en las elecciones de mayo de 2015: tres para la ASG de Curbelo y uno para el PSOE.

El Hierro. Cada uno de los tres grandes partidos del Archipiélago se queda con uno de los diputados por El Hierro. PSOE, CC y PP tendrán un representante herreño en la Cámara. Que los populares consiguieran arrebatar a AHI-CC el segundo escaño por la isla fue una de las sorpresas de la jornada.

Gran Canaria. En la otra isla capitalina, el PSOE ha subido de tres a cinco parlamentarios, mientras que el PP ha perdido uno y se queda ahora con tres, los mismos que NC, que también se ha dejado uno por el camino. Podemos se desploma de tres a solo uno; CC sube de uno a dos; y Cs se queda, como en Tenerife, con el decimoquinto diputado.

Lanzarote. En Lanzarote, CC mantiene sus tres escaños, el mismo número que logra el PSOE tras ganar uno más en detrimento de NC, que se queda sin representación. PP y Podemos conservan los suyos.

Fuerteventura. En la isla majorera, que con la reforma pasa de siete a ocho parlamentarios, CC aguanta sus tres diputados, el PP hace lo propio con el suyo y NC le roba a Podemos el logrado en 2015. El PSOE sube de dos a tres tras quedarse con el octavo escaño.

Con gran expectación y muchas ovaciones en la sede socialista de Las Palmas, el candidato del PSOE a la Presidencia regional, Ángel Víctor Torres, fue el último en intervenir anoche de los presidenciables de las distintas formaciones en el Archipiélago. Lo hizo sobre las 2:15 horas, visiblemente emocionado y dejando claro, de entrada, que los socialistas habían "ganado rotundamente las elecciones en las Islas. Hemos logrado 25 diputados, diez más que en los comicios de 2015. Hemos conseguido unos resultados históricos en las circunscripciones insulares, donde tenemos 70.000 votos más que hace 4 años. En la lista regional, le sacamos 50.000 (casi 54.000) al segundo y esto demuestra que la mayoría de los canarios han votado cambio" en las Islas y que, "como dijimos en la noche del 28 de abril, el 26 de mayo tocaba también victoria" del PSOE.

Después de agradecer el trabajo a todos los apoderados e interventores del partido "en las 8 islas", remarcó que habían sacado también "un magnífico resultado en los municipios y en los 7 cabildos". "De acuerdo con estos resultados -continuó- y con la responsabilidad que nos han dado los canarios, a partir de mañana, y como fuerza más votada, iniciaremos las conversaciones con el resto de partidos para tener un gobierno estable y que priorice las políticas en favor de las personas en Canarias. Y estoy convencido de que eso va a salir adelante".

Siempre entre ovaciones de los presentes, Torres cerró su intervención subrayando que "vamos a gobernar, presidir y cambiar Canarias".

El PSOE cumplió así los augurios de las encuestas, aunque, en la lista regional, su gran resultado no le permitió distanciarse de CC y consiguió las mismas actas que los nacionalistas, con 3, si bien subieron mucho en las insulares.

"Vamos a gobernar y cambiar Canarias"