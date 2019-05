Podemos pone sus votos a disposición del PSOE para un cambio en Canarias

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha puesto esta noche sus votos "a disposición" del ganador de las elecciones en las islas, el socialista Ángel Víctor Torres, para propiciar un cambio político en la comunidad autónoma.



Santana, que encabezaba la candidatura al Gobierno canario, ha reconocido que los resultados que ha obtenido su partido "no cumplido las expectativas", ya que el partido retrocede de siete a cuatro diputados, a pesar de que este domingo los canarios tenían que elegir diez diputados más en el Parlamento que en 2015.



"No estamos contentas con el resultado obtenido en las urnas, no obstante sí queremos agradecer a las 70.000 personas que en Canarias han confiando en todas nosotras y nos han dado ese voto de confianza para que sigamos manteniendo nuestro grupo parlamentario", ha dicho Santana, antes de felicitar al candidato del PSOE sus resultados.



La candidata de Podemos ha precisado, no obstante, que su partido mantiene "la esperanza de que se puede echar a Coalición Canaria (CC)" y ha anunciado que su grupo parlamentario "pone los votos a disposición para que haya algún cambio político a partir de mañana".



"Lo que queremos es echar a quien ha maltratado durante 30 años a esta tierra", ha reiterado, insistiendo en que "si el PSOE quiere se puede echar a CC".



Noemí Santana ha señalado que Podemos está a la expectativa de que se termine al 100 % el escrutinio y ha anunciado que este mismo martes su partido se volverá a poner en contacto con Ángel Víctor Torres.





