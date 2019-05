Los partidos, conscientes de la relevancia de las urnas de mañana

Canarias, las 8 islas, los 7 cabildos y los 88 municipios se juegan mucho en las elecciones de mañana y, por eso, los partidos hicieron anoche, en el cierre de campaña, una intensa llamada a la participación, sin olvidar que la UE también se juega su futuro con los comicios al Europarlamento. Desde la extrema derecha a la otra acera, pasando por posiciones más templadas de centroderecha, centroizquierda y nacionalistas, todas las formaciones son conscientes de la relevancia de esta cita con las urnas y, sobre todo, de cómo quedarán las fuerzas y opciones de pacto, dado que parece difícil que haya mayorías absolutas salvo en algunos cabildos muy concretos y ayuntamientos con gran tradición y gobiernos muy estables y prestigiosos, si bien nunca hay que descartar las sorpresas.

Desde luego, donde no va a haber mayoría absoluta, y menos en esta etapa de vuelta a la polarización y pluralidad, es en el Parlamento de Canarias. Por eso, la gran duda y clave pasa en saber si las fuerzas de centroizquierda o de centroderecha sumarán los diputados suficientes para alcanzar una alianza, con CC y PSOE, a priori, como grandes favoritos para la Presidencia y sin que se descarte del todo, por mucho que los socialistas lo hayan apuntado (levemente), un nuevo acuerdo entre esas dos fuerzas de gran arraigo.

Durante los actos de cierre de ayer, quedó patente que existe mucho nerviosismo e incertidumbre por lo que pueda pasar. Todos llaman a la participación, pero la izquierda hace mucho más hincapié porque sabe que, normalmente, suele beneficiarle que la asistencia a los colegios electorales sea lo más intensa posible, tal y como se demostró en las últimas generales, convertidas en las terceras de mayor afluencia de la historia y con Canarias recuperando más de 10 puntos respecto a 2016.

Como ha pasado en la campaña, en el cierre de anoche CC siguió advirtiendo de los riesgos para la economía de un gobierno de izquierdas con Podemos. El PP hizo algo similar, aunque cree que el ciclo de CC está acabado y las formaciones de izquierda (PSOE, Sí Podemos Canarias y NC) apelan a la necesidad de cambio. Por otro lado, Cs puede ser una de las claves para la gobernabilidad y tampoco hay que despreciar a ASG, que se convirtió en determinante, junto al PP, para que CC sostuviera su gobierno en minoría desde que, en diciembre de 2016, rompió el pacto con el PSOE.

Coalición Canaria. El presidente y candidato a la reelección, Fernando Clavijo, cerró la campaña en la tarde noche de ayer con un acto junto a otros aspirantes de la formación nacionalista en el célebre Reloj de Flores del Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo junto al candidato al Cabildo, Carlos Alonso, la número 1 por Tenerife, Rosa Dávila, y los cartel a repetir Alcaldía en la capital y La Laguna, José Manuel Bermúdez y José Alberto Díaz, quienes reiteraron ese riesgo de que la izquierda alcance el poder y "desestabilice" las distintas instituciones o aplique subidas de impuestos u otras medidas que acaben perjudicando a la economía del Archipiélago.

Clavijo y Dávila no han parado de resaltar y reivindicar la gestión de CC en estos años, desde la recuperación de las relaciones con Madrid a las mejoras en la financiación o la entrega del 50% del Igte que faltaba. No obstante, consideran que los grandes hitos han sido la aprobación del nuevo Estatuto y REF y alertan de lo que ha pasado desde que Sánchez llegó al poder por el incumplimiento de esas dos leyes, de la sentencia sobre carreteras o de buena parte de los convenios o medidas incluidas en los presupuestos negociados con el PP para 2018. Asimismo, critican al candidato socialista, Ángel Víctor Torres, por considerar que jamás defenderá los intereses de las Islas y la agenda canaria como sí ha demostrado CC en el Congreso o el Ejecutivo autonómico.

Partido Popular. El candidato de los conservadores, Asier Antona, como ha hecho con su elección de la lista por La Palma y no en la regional, optó anoche por la Isla Bonita para la clausura de su campaña. En la capital palmera, Antona advirtió también de los riesgos de "un tripartito de izquierdas" que, a su juicio, lo primero que hará será subir los impuestos. No obstante, también cree que CC ha agotado su ciclo y proyecto y, por eso, propone a su partido como el ideal para liderar el cambio que cree que necesitan las Islas. Y más si se atiende, como reiteró anoche y no ha parado de censurar durante años, a los datos de dependencia, discapacidad, pobreza, de listas de espera o de colas en las autopistas tinerfeñas. Asimismo, critica el, a su juicio, escaso nivel ejecutorio del Gobierno regional y remarca que Canarias nunca estuvo mejor que durante los años de Rajoy, sobre todo con sus dos últimos presupuestos, si se compara con lo ocurrido tras la vuelta del PSOE al Gobierno central.

Pese al mal resultado el 28 de abril, los conservadores confían en ser claves para la gobernabilidad y recuperar buena parte del voto que perdieron en favor de Cs y Vox porque consideran que son elecciones diferentes y que muchos de los votantes que desertaron de sus siglas se han percatado de los perjuicios de dividir el voto de centroderecha.

Ciudadanos. Como ya hicieran durante la campaña para las generales en las Islas, cuando en Tenerife subieron a Las Cañadas por la mañana y, tras un mitin en La Orotava al mediodía, descansaron por la tarde noche, los miembros de Cs prefirieron ayer adelantar el cierre. Lo hicieron por la mañana en Las Palmas con la candidata a la Presidencia, Vidina Espino, asegurando que mañana los isleños tienen "la oportunidad de cambiar Canarias y acabar con las políticas clientelares y de amiguetes de CC". En su opinión, su formación "es la única capaz de liderar el cambio que necesita y merecen las Islas". Además, insisten en que salen "a ganar y a ocupar el centro político. Somos los únicos que hemos demostrado tener equipo y proyecto para mejorar la calidad de vida de los isleños y no anteponemos los sillones a los intereses de los ciudadanos, como sí llevan haciendo durante 25 años en las Islas CC y el bipartidismo del PP y PSOE".

Para Espino, las políticas de CC están "agotadas, manteniendo a Canarias a la cola de todo lo importante, como es el empleo, la sanidad, la educación, las políticas sociales o de vivienda". Por eso, cree que hay que "sacar a Canarias del vagón de cola y no podemos perder más tiempo".

Nueva Canarias. También en Las Palmas, el número 1 de la lista regional de NC y candidato a presidente, Román Rodríguez, clausuró su campaña junto a otros aspirantes de la formación convencido de que ese cambio llegará mañana y apostando por políticas y un pacto progresista. Rodríguez también cree acabado el proyecto de CC y, eso sí y como remarcó anoche, antepone su programa ante cualquier posible acuerdo a partir del lunes. Un programa del que subraya, sobre todo, la renta ciudadana, el reforzamiento de las pensiones no contributivas, una apuesta real por la sanidad, la educación hasta alcanzar el 5% de inversión, tal y como marca la ley isleña, y por las políticas sociales. Asimismo, cree necesario otro modelo de desarrollo y, por eso, tratará de modificar la ley del Suelo, que considera que ya ha demostrado que ha fracasado "porque CC ni habla de ella", y la de Islas Verdes por crearla desarrollista para La Palma, La Gomera y El Hierro. Asimismo, aboga por medidas como la ecotasa para mejorar la oferta turística, potenciando mucho más el presupuesto en este ámbito y apostando por una calidad que deje atrás los tiempos "en los que solo se han contado turistas por la situación de los competidores".

ASG y ASTF. Primero en Alajeró, municipio que esperan arrebatar al PSOE, y luego en San Sebastián, los miembros de la Agrupación Socialista Gomera, con su líder a la cabeza, Casimiro Curbelo, pusieron fin ayer a una campaña también intensa en su Isla y con la que esperan reeditar el gran éxito de 2015, cuando lograron 3 diputados regionales, mayoría absoluta en el Cabildo y gobernar en buena parte de las localidades gomeras. Curbelo confía en ser la llave del gobierno y, aunque no vería mal reeditar sus acuerdos con CC de los dos últimos años (si bien apoyó los 4 presupuestos de la legislatura y fue siempre muy proclive a la estabilidad con o sin el PSOE en el Ejecutivo), su trayectoria y convicciones socialistas le hacen preferir una coalición de izquierdas que ponga más énfasis en lo social. Eso sí, será duro de roer si resulta imprescindible con cuestiones como la ley del Suelo o la de Islas Verdes. Además, ha creado muchas suspicacias y enojado mucho al PSOE por promover la ASTF, que aspira al Parlamento y Cabildo de Tenerife.

Apelan a una participación masiva e histórica

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Ángel Víctor Torres, cerró ayer la campaña en la plaza Pilar Nueva, detrás de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Como hizo a primera hora de la mañana y no ha parado de repetir en esta campaña, en la de las generales del 28 de abril y desde hace meses, el exalcalde de Arucas y vicepresidente del Cabildo grancanario hasta ahora pide una movilización máxima del electorado de centroizquierda y que se llenen las urnas de votos socialistas para "propiciar el cambio político y social que necesita esta tierra". Como ante las generales, cuando todas las encuestas apuntaban a la victoria de Pedro Sánchez en España y también en Canarias, Torres, sin embargo, no se confía y remarca que las urnas siguen vacías hasta que los votantes habituales del PSOE, los que suelen abstenerse y los que creen que Canarias requiere de un giro apuesten esta vez por su opción para acabar con los 32 años de CC (y ATI, API...).

Como hasta ahora, Torres insistió anoche en que de nada sirve ir primero en los sondeos si eso no se confirma mañana y considera crucial un cambio en sanidad, educación, servicios sociales, en el empleo de calidad y en reforzamiento del PIB isleño.

Casi a la misma hora, el candidato al Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, y la aspirante a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, que también va de número 2 en la lista regional, justo detrás de Torres, repitieron argumentos muy similares en la santacrucera calle La Noria durante el acto de cierre en Tenerife. Para ambos, la administración insular y la de la capital, así como la de otras en las Islas, necesitan un giro a la izquierda de forma clara.