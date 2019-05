Fernando Clavijo: "El PSOE está tirando a la basura el futuro de nuestros hijos"

Fernando Clavijo defiende la gestión de CC en esta legislatura y, frente a las críticas de los partidos de la oposición, pone en valor el apoyo que le han dado al trabajo realizado por el Gobierno regional las propias organizaciones sindicales en áreas como la sanidad o la educación. El candidato nacionalista a revalidar la Presidencia afirma que Canarias está mucho mejor que hace cuatro años y recalca que la alternativa a CC es un gobierno de Podemos y el PSOE sumiso a Madrid.

Aunque los resultados de las elecciones generales han sido positivos para CC, el PSOE se ha convertido en la primera fuerza política de las Islas y las encuestas pronostican que puede darse un cambio en el Gobierno que usted preside con un pacto PSOE Podemos y NC. ¿Qué valoración hace?

Las encuestas decían que no íbamos a sacar a Ana Oramas y sacamos dos diputadas. Creo que son elecciones que por primera vez están muy cerca con lo cual nadie puede vaticinar si van a tener una proyección o no. La gente ha premiado en CC el trabajo, la seriedad, el rigor y, sobre todo, la defensa de Canarias por encima de cualquier otra cosa, y puede tener reflejo en las autonómicas, ahora bien, lo que pedimos es que los ciudadanos no se relajen y vayan a votar. En las próximas elecciones va a haber dos opciones: un gobierno de Podemos con el PSOE, obediente con Madrid, a las órdenes de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, o un gobierno fuerte que va a poder defender con las manos libres los intereses de todos los canarios, con respeto y con humildad como siempre hemos hecho y con arreglo a la Constitución, y ese Gobierno solo lo puede encabezar CC.

¿Y con quién pactaría CC para mantenerse en el Gobierno?

Como ya hemos dicho, nosotros no vamos a pactar ni con Podemos ni con Vox. A partir de ahí, esperaremos a que los ciudadanos hablen, depositen su voto y articularemos un acuerdo que permita dar estabilidad a Canarias, estemos donde nos pongan los ciudadanos, porque la alianza la tenemos con los ciudadanos de Canarias.

Lo que está claro es que reeditar el pacto con el PSOE está complicado con los enfrentamientos que han tenido con Pedro Sánchez...

Nosotros no tenemos ningún enfrentamiento con Madrid. Lo que queremos es que cumplan y no nos mientan. Mienten sin pudor a la Audiencia Nacional porque no quieren darnos el dinero de las sentencias de carreteras, porque se lo han prometido a Cataluña para comprar sus votos y estar en la Moncloa.

Desde el PSOE alegan que usa el victimismo y la crítica contra Pedro Sánchez para ganar votos.

Pero vamos a ver, reivindicar lo que en justicia le corresponde a los canarios ¿es ser víctima? ¿Qué es lo que quieren? ¿Un gobierno sumiso? Eso es lo que quieren, un gobierno sumiso y obediente que no afee las conductas de Madrid. ¿Yo tengo que mirar para otro lado cuando dejan a cero euros los planes de la pobreza? ¿Tengo que mirar para otro lado y aplaudir a Podemos y al PSOE cuando vienen y les quitan los derechos a los ciudadanos? No lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer nunca. Y no es victimismo ni nada. Es muy fácil: dennos todo lo que nos corresponde y yo estaré contento, pero si pretenden que mire para otro lado cuando se maltrata a los canarios, ese no es el presidente de Canarias ni Fernando Clavijo.

¿Qué papel está jugando el PSOE de Canarias?

El que hace siempre, defender a su partido y a su gente en Madrid y no a los canarios.

¿Se ve en la oposición?

No, yo me veo ganando las elecciones. Ahora, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición, nosotros vamos a seguir defendiendo a Canarias.

En esta campaña CC es el enemigo a batir, pues dicen que llevan 26 años en el poder regional y es necesario el cambio. ¿Cómo lo está viviendo?

Bueno, después de 26 años nosotros hemos cogobernado con el PSOE y con el PP. Lo que sí puedo decir es que en el 2015 teníamos unos indicadores socioeconómicos muy pésimos y en el 2019 son todos mejores y en algunos casos mucho mejores. En 2015 teníamos un 33% de paro, ahora tenemos un 20%; en 2015 superábamos casi el 44,8% en pobreza, ahora estamos en el 40%; hemos bajado notablemente la pobreza. ¿Tenemos indicadores complicados? Correcto, pero es que históricamente nos han tratado peor que al resto de los españoles. Por primera vez que tenemos en la historia, desde la Conquista, el derecho de que nos traten en igualdad de condiciones con el REF y el Estatuto de Autonomía, en dos meses el PSOE viene, aniquila ese derecho y lo tira a la basura. Está tirando el futuro de nuestros hijos, está tirando nuestro derecho a ser tratados en igualdad de condiciones al resto de los españoles. Y lo que pretendían es que yo mirase para otro lado y les riese la gracia. No lo voy a hacer, voy a defender a los canarios.

Todos coinciden en que hace falta una renovación y que CC vaya a la oposición.

Esto no es Andalucía donde el?PSOE gobernó solo. Repito, hemos gobernado años con el PSOE y con el PP, pero es que Román Rodríguez (NC) gobernó con el PP [siendo de CC]; es que Román habla de renovación y cuando yo iba al colegio Román ya estaba en un cargo público y en un coche oficial. Hay alcaldes del PSOE que llevan en Tenerife casi 40 años y ¿a ellos no les llega la renovación? La renovación les llega a los demás. Si ese es el discurso: ¡qué pobre para Canarias! Yo no digo: "Me toca a mí ya", eso es muy infantil. Que digan qué proyecto tienen para Canarias, qué le ofrecen a la ciudadanía. ¿Ser un gobierno sumiso y obediente con Madrid?

¿Y qué proyectos tiene usted?

En esta legislatura hemos puesto los cimientos de la futura Canarias con cuatro pilares: Estatuto, REF, Ley de Servicios Sociales y Ley del Suelo, y esos pilares nos permiten ahora seguir trabajando en líneas fundamentales: primero en el cumplimiento del REF y del Estatuto de Autonomía [los fueros canarios] y, muy importante, en que el primer presupuesto que se apruebe cumpla con el REF y el Estatuto, porque si no todos los gobiernos y presupuestos estatales lo incumplirán, porque si tenemos una herramienta que nos permite estar en igualdad de condiciones al resto de los españoles pero no le ponen las partidas presupuestarias necesarias pues, obviamente, no sirve de nada, y tendríamos que ir a los tribunales. Estamos con indicadores que debemos mejorar, pero para hacerlo precisamente necesitamos que nos traten en igualdad de condiciones y mejorar el sistema de financiación autonómica.

¿Qué deben mejorar?

Si cumplen con el REF y el Estatuto, vamos a bajar el desempleo al 12%, vamos a cumplir con el 5% de educación, vamos a seguir bajando las listas de espera y las pondremos por debajo de los 90 días de tiempo medio, vamos a seguir trabajando por la lucha del cambio climático. La piedra angular sobre la que tenemos que construir la Canarias del futuro es el respeto al REF y al Estatuto, que es lo que nos permite ser iguales al resto de los españoles.

Los demás partidos dicen que Canarias está a la cola en sanidad, educación...

Es mentira. Andalucía y Extremadura están a la cola de desempleo y desigualdad de las rentas. A Andalucía le han sacado ahora medio millón de pacientes escondidos fuera de las listas de espera de sanidad, de la época del PSOE, o 34.000 dependientes metidos en gavetas sin estar registrados para que no computasen. Nosotros lo que somos es transparentes. Los partidos no van a decir que lo hemos hecho maravillosamente, pero sí los sindicatos de sanidad o de educación. La asociación de gestores y directores de servicios sociales califica esta legislatura, la etapa de Cristina Valido, como la de resurgir de los servicios sociales. Los sindicatos de la sanidad califican la gestión de José Manuel Baltar como la mejor gestión de los últimos años y piden que se continúe en la misma dirección, y los sindicatos de educación han valorado la legislatura como de avance notable en materia educativa. ¡Qué extraño! Que los partidos de la oposición digan que todo está fatal y que los gestores de esas áreas valoren el trabajo de esta legislatura. O, por ejemplo, el miércoles en Canarias el 30% de energía consumida y producida fue renovable. El trabajo de Pedro Ortega en energías renovables es fantástico.

Se mete mucho con el PSOE y no le he oído hablar del PP. ¿Qué ha cambiado? ¿No teme al PP?

Es que el PSOE es quien gobierna. A mí me preocupa que el PSOE se haya podemizado y caído en manos de Podemos.

Lo veo girando a la derecha.

No. Yo soy el mismo, no giro ni a la derecha ni a la izquierda, mi eje es Canarias y estoy donde esté Canarias. Ahora bien, quienes están hablando de un tripartito que es Podemos, Nueva Canarias y el PSOE, son ellos, y han dicho que tienen que quitar a CC a toda costa, y yo lo que digo es: si esto es lo que han hecho en Las Palmas, que la tienen patas arriba, o en Gran Canaria, como dicen en mi pueblo: "A peor la mejoría". Yo estoy sorprendido con la franqueza de Luis Ibarra [candidato del?PSOE al Cabildo grancanario], que ha dicho que es francamente mejorable la gestión del Cabildo estando Ángel Víctor Torres, que es el candidato a la Presidencia del Gobierno, como vicepresidente del Cabildo en este mandato. Eso denota muy claramente que ni los mismos militantes del PSOE creen que el candidato del PSOE a la Presidencia es capaz de gestionar adecuadamente una isla, imagínese Canarias. Y a mí escuchar que Noemí Santana [Podemos] va a llevar Economía y Empleo me da cierto repelús. La política económica de Podemos la podemos ver en Venezuela.

Ciudadanos (Cs) se niega a pactar con CC porque usted está investigado en el caso Grúas.

Sobre esa causa yo ya lo he explicado todo y hay una intencionalidad de Podemos y de NC, los denunciantes, para hacerme daño político. Mi abogado ha pedido el sobreseimiento y desmonta claramente la fábula que construyeron Podemos y NC. En cuanto a la candidata de Ciudadanos, le agradezco que diga que no nos va a apoyar porque entonces todo el que vote a Cs está haciendo posible un gobierno de Podemos con el PSOE porque la única alternativa a ese gobierno es CC. Que lo sepan sus votantes.

Si es presidente del Gobierno otra vez y Pedro Sánchez de España, ¿cómo va a restaurar la relación? ¿No está muy enconada?

No hay ningún problema en la relación. El Mariano Rajoy de la mayoría absoluta fue uno con Canarias que nos recortó todo lo peor de la crisis y prácticamente nos dejó el pan y la sal, y el Mariano Rajoy cuando necesitaba el voto de Ana Oramas era otro. Pedro Sánchez llega y se debe a los catalanes y a los independentistas y a Podemos porque son los que lo llevan a la Moncloa, pero ahora como Pedro Sánchez necesite nuestros dos votos, será otro Pedro Sánchez, y ¿qué habrá cambiado? Que necesita nuestros votos.

Ángel Víctor Torres afirma que estas no son las elecciones de Pedro Sánchez , que ya se examinó y aprobó, y ahora le toca a usted hacerlo y lo ha hecho muy mal.

¿Y él no se examina del Cabildo de Gran Canaria? ¿Él no es responsable del caos, como él dice, de los servicios sociales y de que no hayan puesto camas sociosanitarias en esta legislatura? Él no es responsable de eso y las competencias las tienen ellos. El Gobierno de Canarias ha firmado un convenio de infraestructuras sociosanitarias y le ha dado dinero a los cabildos, 160 millones de euros, y no han hecho nada, pero eso no lo examina. Yo he hecho un balance de gestión y lo que dijimos lo cumplimos.